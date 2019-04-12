Игорю Пушкареву вынесли приговор: 15 лет колонии строгого режима Решение Тверского суда Москвы в отношении экс-главы Владивостока будет обжаловано

Во вторник, 9 апреля, в Тверском районном суде Москвы был оглашен приговор по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и возглавлявшего ранее ГК «Востокцемент» Андрея Пушкарева. Заседание длилось более 10 часов, а его итоги привели в шок всех, кто следил за процессом: 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

Поддержать Игоря и Андрея Пушкаревых, Андрея Лушникова пришли их родные и друзья, земляки из Приморья и Забайкалья. А также соседи экс-мэра Владивостока по камере: бывший генеральный директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и известный автоблогер Эрик Давидыч.

Зачитываемый судьей Дмитрием Гордеевым приговор практически повторил текст обвинения. При этом судья обращался исключительно к показаниям свидетелей, которые были даны в ходе предварительного следствия. Допросы, состоявшиеся во время судебного процесса, остались без внимания. Как и показания свидетелей защиты: председателя городского Совета ветеранов Сергея Кондратенко, депутата ЗС ПК Геннадия Лазарева, народного артиста РФ Александра Михайлова, общественного деятеля Марины Бариновой, бывшего заместителя главы администрации Владивостока Елены Щеголевой и многих других. Судья подчеркнул, что их показания являются несостоятельными.

Основа обвинения – судебная строительно-техническая экспертиза, выполненная специалистами КГУП «Приморский РЦЦС», в уставе которого в принципе не значится экспертная деятельность, получила самую высокую оценку Тверского суда. Дмитрий Гордеев назвал эти исследования подробными, научно обоснованными и убедительными.

Напомним, что выводы приморских специалистов полностью опровергли четверо независимых экспертов – представители Центра судебных экспертиз Министерства юстиции РФ, Ассоциации строителей России, международной аудиторской компании «Моор Стивенс» и Российского общества оценщиков. Однако судья Гордеев охарактеризовал исследования авторитетнейших экспертов как частные мнения.

К слову, при оглашении обстоятельств получения взятки в тексте приговора ни один раз звучало: в неустановленном месте в неустановленное время. А о том, что Востокцемент простил муниципальному предприятию почти миллиардную задолженность, было упомянуто вскользь.

В итоге Тверской районный суд Москвы приговорил экс-главу Владивостока к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, Игорю Пушкареву запрещено занимать должности в органах муниципальной и государственной власти порядка 10 лет.

Из приговора следует, что экс-глава приморской столицы признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Бывший директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников приговорен к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Тверской суд признал его виновным в посредничестве получению взятки (ч. 5 ст. 33 – ч. 6 ст. 290), коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и использовании подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). За истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по последним двум статьям Андрей Лушников освобожден от наказания.

Ранее возглавлявшему ГК «Востокцемент» Андрею Пушкареву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 5 лет) и штрафом 500 миллионов рублей. Экс-генеральный директор Востокцемента признан виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Гражданский иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации на сумму 614 миллионов рублей суд удовлетворил частично, а именно взыскав с Игоря Пушкарева около 143 миллионов рублей в пользу МУПВ «Дороги Владивостока».

После завершения слушания защитник Игоря Пушкарева адвокат Константин Третьяков отметил, что приговор будет обжалован в самое ближайшее время.

«Я вынужден констатировать, что наша судебная система находится в состоянии полного имитационного существования. То, что мы сегодня услышали, нас очень сильно расстроило. Расстроило как юристов. Та квалификация действий, которая была постановлена в приговоре, расходится с установленными по делу фактическими обстоятельствами», – подчеркнул Константин Третьяков.

Подробнее о ходе заседания, его итогах, реакции экспертов и общественности читайте в следующей толстушке газеты «Владивосток», которая выйдет в среду, 17 апреля.

Автор: Отдел новостей «В»