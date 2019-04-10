Новоселы на птичьем дворе Мы хоть и не в селе живем, но имеем возможность держать домашнюю птицу. Обычно ограничивались курами. А тут решили пополнить свое хозяйство утками. Услышали, что в Приморье завезена какая-то новая порода уток. Подскажите, пожалуйста, какая именно и какие у нее особенности. Семья Сергеевых, г. Спасск-Дальний

Председатель краевого общества любителей птицы Вячеслав Животовский пояснил, что порода уток, завезенная в Приморье, наоборот, очень старая.

– Имеется в виду Хаки Кэмпбелл – английская порода уток мясо-яичного направления, представленная широкой публике еще в конце XIX века. Вывел ее известный на то время птицевод Адель Кемпбелл, дав ей свою фамилию. А вот приставка «Хаки» появилась благодаря цвету оперения уток, в котором хаки преобладает. Но у нас породу так и называют – Хаки.

Утки некрупные, взрослый селезень весит около 3 кг, его подружки и того меньше – около 2,2 кг. Причем только к возрасту 3-4 месяцев утка набирает вес и начинает нестись. Тогда чем же они так хороши? Рекордной яйценоскостью! За год могут дать до 350 яиц весом 80 г. Еще утки Хаки Кэмпбелл отличные наседки, они с готовностью высиживают яйца. Поэтому на инкубаторе можно сэкономить.

В 3-4 месяца молодые утки набирают всего 1,5-2,5 кг – немного для этой птицы. Зато выход мяса составляет практически 90%!

Чтобы утки чувствовали себя комфортно, нужно позаботиться о наличии хороших пастбищ и водоемов. Тогда Хаки Кэмпбэлл отличаются активным характером, подвижностью. Но если всего этого нет, то тоже не беда, поскольку они умеют хорошо адаптироваться под любые погодные условия.

Конечности у новоселов короткие, крепкие, а вот крылья развиты плохо. Так что Хаки Кэмпбелл летать не могут.

Автор: Надежда БРАЖИНА