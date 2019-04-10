Апрельские тезисы Определяем стратегию весенних дачных дел

Нельзя сказать, что апрель начинает дачный сезон, поскольку на самом деле он никода не заканчивается. Но все-таки апрель закладывает основу будущего урожая, определяет стратегию многих дачных дел. Поэтому давайте сегодня акцентируем внимание на нескольких важных моментах этого месяца.

При подборе видов и сортов плодово-ягодных культур для своего сада основным критерием должна быть хорошая морозоустойчивость (минус 30– 40°С) и их общая высокая зимостойкость. Крупноплодные сорта можно с успехом возделывать, лишь прививая их на зимостойкие подвои: яблони, например, на сеянцы ранетки пурпуровой, груши – на сеянцы груши уссурийской, сливы – на сеянцы сливы уссурийской, абрикоса – на сеянцы абрикоса маньчжурского.

При покупке привитых саженцев нужно обязательно проверить доброкачественность прививки – срастание привоя с подвоем должно быть круговым, стопроцентным. Внимательно осмотрите это место. Если есть хотя бы небольшое почернение (даже маленькая темная полосочка на подвое свидетельствует о начальном некрозе ткани), то это предвестник того, что этот саженец погибнет через 3-4 года.

Привитые крупноплодные сорта всех плодовых культур требуют размещения на возвышенных и хорошо защищенных от зимних северных ветров участках. Низинные, переувлажняемые, с высоким уровнем стояния грунтовых вод участки требуют больших физических и материальных средств для подготовки участка под возделывание плодово-ягодных культур (дренажа, создания высоких гребней, гряд и водоотводных устройств).

Посадку винограда рекомендуется проводить весной. Оптимальным сроком для посадки винограда автор книги «Виноград на Дальнем Востоке» Любовь Лебедева считает период от начала распускания почек амурского винограда в тайге (с 5 по 15 мая). В центральных районах Приморья посадку можно начинать в последних числах апреля, в северных и самых южных она может длиться до 10–15 мая.

Корнесобственные саженцы высаживают однолетними, а привитые – двухлетними.

До распускания почек проводят профилактическую обработку сада против болезней и зимующих стадий вредителей. Для обработки используют 3-процентную бордоскую жидкость (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды), или 1-процентный раствор медного купороса без извести (100 г купороса на 10 л воды), или 3-процентный раствор мочевины (300 г на 10 л воды).

– Расхождение в рекомендованном количестве извести объясняется различием ее качества, – пояснила агроном питомника ЛПХ Макаревич Алена Курбатова. – Высококачественная негашеная известь может долгосрочно сохраняться только в герметичной упаковке. При хранении ее с доступом воздуха она поглощает углекислый газ, воду и портится. Свойства извести также зависят от качества известняка, из которого ее готовят, от условий производства.

В правильно приготовленной бордоской жидкости всегда есть излишек извести. Это обусловлено тем, что эквивалентное количество медного купороса и извести, необходимые для завершения химической реакции, равняется соотношению 1:3,7.

После того как минуют сильные ночные морозы (ниже минус 10–15°С), приступают к обрезке кроны плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Вырезают «на кольцо» или на внешнюю почку все поврежденные, обломанные и загущающие ветви и сучья.

Но не забывайте, что любая обрезка ослабляет дерево. Если щадящая обрезка будет способствовать формированию компактной кроны, способствующей ускорению вступления в плодоношение, то слишком сильная может привести к частичному отмиранию корневой системы. Это неминуемо вызывает ослабление дерева, особенно старого. В результате – повышенная восприимчивость к различным заболеваниям. Раны, оставленные после такой обрезки, являются воротами в том числе для таких страшных инфекций, как черный рак. Поэтому нужно очень внимательно относиться к проведению таких операций и соблюдать баланс.

Большая часть картофеля должна быть посажена в оптимальные агротехнические сроки. Ориентируемся на температуру на глубине посадки клубней (примерно 8 см) – она должна быть не менее 7-8 градусов. В наших условиях это примерно с 15 апреля по 15 мая.

– Если еще не успели прорастить семенные клубни, сделайте их проращивание во влажных опилках, – посоветовал ученый агроном Анатолий Шагиахметов. – Делается оно за 8–10 дней до посадки, не больше, иначе семена начнут загнивать.

Еще одна важная его рекомендация касалась отбраковки клубней, зараженных вирусами:

– Сделайте их гидросортировку. Для этого готовится раствор поваренной соли (на 10 л воды – 1,8-2,2 кг) с добавлением 20 г борной кислоты, 10 г медного купороса, 3 г марганцовки. Высыпаем в него понемногу картофель. Всплывшие клубни (зараженные вирусом) удаляем, а остальные промываем чистой водой, просушиваем и высаживаем.

По оценке Анатолия Шагиахметова, самый ранний урожай (при укрытии ранней весной пленкой) в наших условиях дают сорта Каратоп, Тимо, Адретта, Агата, Розара.

На огородных грядках в конце месяца высевают в открытый грунт ранние овощные культуры: редис, морковь, петрушку, сельдерей, укроп, пастернак, салат, шпинат. Если же грядки заранее были накрыты пленкой и земля под ними прогрелась, то все эти культуры можно посеять под пленку на 2 недели раньше.

Свекла, хотя она и относится к холодостойким культурам, требует, чтобы почва на глубине посева семян хорошенько прогрелась. При посеве в непрогретую почву семена долго не прорастают и могут погибнуть, а всходы поражаются корнеедом. В условиях Приморского края основным сроком посева свеклы столовой является первая декада мая. Возможны более поздние сроки посева, вплоть до конца июня, которые хороши для выращивания свеклы на зимнее хранение.

Свекла очень требовательна к плодородию почвы, поэтому требует внесения удобрений.

Надо иметь в виду, что все сельскохозяйственные растения различаются потребностью в элементах питания для формирования урожая, а также темпами усвоения основных элементов питания – азота, фосфора, калия. Разные сорта одной и той же культуры могут значительно различаться по требовательности к пищевому режиму и отзывчивости на внесение удобрений. Например, скороспелые сорта характеризуются коротким периодом поглощения питательных веществ и более требовательны к условиям питания, чем позднеспелые. Применение удобрений должно обеспечивать наилучшие условия питания растений в течение всего периода вегетации.

Автор: Надежда БРАЖИНА