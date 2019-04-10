Горожане обнимались и чистили себе мозги Владивостокцев, собравшихся на набережной Цесаревича, знакомили с практиками хасья-йоги

Доказанный факт: смех продлевает жизнь. В то время, когда человек смеется, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, укрепляется иммунитет, сжигаются калории и замедляется старение кожи. Даже если хохот был вызван искусственно, он, как и естественный, помогает выработке гормона радости – эндорфина и человек по-другому начинает смотреть на мир.

В минувшую субботу над набережной Цесаревича всю первую половину дня стоял безудержный, местами истеричный хоровой хохот. Это жители Владивостока еще раз пытались доказать научный факт о пользе смеха и получить все побочные плюсы от искреннего веселья. Они ели воображаемые бананы и разбирали умозрительных матрешек – в общем, занимались хасья-йогой (или йогой смеха) под руководством ее амбассадора (то есть посланника) Мити Ефимова, ученика самого основателя методики доктора Катарии.

Тренинг проходил в рамках традиционной субботней «Прогулки с врачом» по просьбе ее организаторов из Владивостокского клинико-диагностического центра.

Основанный Ефимовым клуб «Харррррррашо» организует мастер-классы по йоге смеха в больницах, детских домах, интернатах для пожилых людей.

К йоге смеха Дмитрий пришел из-за проблем с собственным здоровьем. Бизнесмену с напряженным рабочим графиком, живущему в перманентной стрессовой ситуации, пришлось столкнуться с… аллергией на работу. Казалось бы, понятие довольно анекдотичное, но вот проявление у заболевания серьезные: рецидивные кожные высыпания, удушье. И антигистамины здесь не в помощь, так как проблема не в аллергене, а в психическом состоянии. Лекарством для Дмитрия стала хасья-йога.

Утро: дышите правильно

Первая практика, с которой познакомил слушателей Митя Ефимов, – правильное дыхание. Вдохнуть нужно столько воздуха, чтобы заполнил он не только грудную клетку, но и живот.

– Вдохнули – по-мужски, животом, задержите воздух в себе и выдыхайте, но очень медленно, – поясняет тренер. – Именно с правильных вдохов и выдохов нужно начинать свое утро.

Затем утреннюю йогу-гимнастику нужно продолжить приветствием – поздороваться с миром. Можно делать это по-гавайски. Подойдите к окну, воображаемому или реальному (реальное, конечно, лучше), распахните шире руки, заодно открывая, например, шторы, наклонитесь, сделайте глубокий вдох и поднимайтесь, произнося гавайское приветствие: «Алоха!» На последнем слоге – выдох и четкое проговаривание: «Ха-ха-ха!»

Завтрак и гигиена тоже смешны

Подкрепимся воображаемым бананом? Только для начала его нужно почистить! Да-да, движениями руки имитируем это действие, причем движения должны быть масштабными, гротескными. Потом так же демонстративно откусываем банан, заканчивая поедание громогласным хохотом.

Что означают бананы? Да ничего. Вероятно, с таким же успехом можно есть мандарины или шоколад. В этот раз горожане «дегустировали» еще и острый перец – со всеми полагающимися этому процессу гримасами. Главное, побольше экспрессии в движении и громко хохочите после каждого упражнения, скандируя сами себе: «О-о-о-ха-ха-ха. Хо-ро-шо!»

Еще одно утреннее упражнение – чистка зубов. С обязательным соблюдением алгоритма всех сопутствующих действий: подходите к раковине, берете в одну руку воображаемый тюбик с пастой, в другую – такую же зубную щетку, «выдавливаете» пасту на щетку и имитируете чистку зубов, опять же с обязательным звуковым сопровождением (громкое «А», которое вы произносите на выдохе). А в завершение зарядки еще одно упражнение на дыхание: глубокий вдох и длинный выдох.

Все проблемы – в мясорубку

– Представьте свою проблему (или проблемы) в виде огромной матрешки. Ведь именно такими нам кажутся наши проблемы – большими и навороченными, – обращается к публике Митя. – А сейчас мы с вами будем эту матрешку разбирать. Первая и самая большая – очень тяжелая (в качестве иллюстрации тренер с натугой «приподнимает» нечто огромное и очень тяжелое, сопровождая свои действия выдохом сумоиста). Следующая матрешка почти такая же тяжелая (Митя с видимым усилием приподнимает следующую незримую куклу и бросает ее в сторону вслед за первой). И так до самой последней матрешки. А она-то, смотрите, какая мелкая. Давайте над ней смеяться! Громко, с чувством.

Есть и другой способ разобраться с проблемой. На этот раз ее нужно визуализировать в своем воображении. Представили? Забрасывайте ее в воображаемый же агрегат типа мясорубки! Туда же отправляйте болячки, свои и своих близких. Страхи, сомнения, неудобства – все, что мешает вам жить, идет следом. И не забывайте: забрасывая визуализированные проблемы и горести в воображаемый агрегат, все положенные действия вы непременно должны совершить.

А теперь представляете ручку мясорубки. И чем активнее вы ее крутите, уничтожая все свои проблемы, болезни и тревоги, чем громче вы при этом будете смеяться, тем больше негатива вы выпустите!

Пощекочем извилины

– И снова вооружимся воображением, – ведет слушателей тренер. – Для начала нужно представить качественную, крепкую зубную нить. Представили? Взяли ее концы обеими раками. А теперь представляем, как вскрываем себе голову («трепанация черепа» в изображении Мити была скорее похожа на вскрытие замка-молнии). Изымаем и кладем свое серое вещество перед собой, проливаем его обильно «Фейри» и начинаем тщательно прочищать каждую извилину. Чувствуете, как щекотно? Значит, все правильно представляете. Щекотно? Значит, нужно хохотать! Затем берем душевую лейку, обильно прополаскиваем. Дуем на мозг, высушиваем. Возвращаем его на место. Застегиваем. Все действия совершаем под аккомпанемент смеха, разумеется, своего, ну и, возможно, домочадцев, которым повезет это увидеть.

Обниматься – гормоном радости запасаться

Обниматься тоже очень полезно. Ученые выяснили, что объятия усиливают иммунную систему, улучшают сон, придают сил, омолаживают, снимают стресс, увеличивают количество окситоцина – гормона, который снимает депрессию, а также снижает кровяное давление, то есть уменьшает риск сердечных заболеваний. Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно обниматься не менее восьми раз в сутки – эта теория известна. Было бы с кем!

Незнакомцы на набережной обнимались друг с другом.

– Самое главное правило объятий: опустите плечи, вы не должны быть напряжены в эту минуту, – дирижирует тренер. – Обнялись, посмотрели друг другу в глаза – и рассмеялись! Если не будете халтурить и все сделаете правильно, получите колоссальную дозу гормона радости окситоцина.

А теперь… погрозим друг другу пальцем. Зачем? Неважно. Люди ходили по площадке и грозили друг другу, заглядывая в глаза, при этом безудержно хохоча. Что ж, со стороны картинка действительно была прикольная.

– Вы можете включить смех куда угодно, – комментирует смехопрактики Ефимов. – Сейчас мы с вами вошли в состояние детского веселья. Не убивайте в себе ребенка! Культивируйте в себе радость. Накапливайте ее в себе и смейтесь каждый день.

Справка «В»

Смеяться, как дети, полезно всем

Исследованием вопроса, как смех влияет на организм человека, в свое время заинтересовался врач-физиолог из Индии доктор медицинских наук Мадану Катария. В 1995 году он придумал собственную методику – хасья-йогу. Сегодня эта практика представлена уже в 107 странах мира, в том числе в России.

Изучая пользу смеха, доктор Катария каждое утро собирал в парке компанию своих друзей, чтобы они рассказывали друг другу шутки и веселились. Сам ученый фиксировал все изменения состояния каждого члена экспериментальной группы. Все они говорили одно: после таких встреч заряд бодрости и отличного настроения остается на весь день, отношение к жизни постепенно меняется, становясь более открытым и позитивным.

Но в определенный момент эксперимент оказался на грани срыва, ведь запас шуток и веселых историй в одной компании постепенно иссякал. Тогда Мадану придумал уникальный и невероятно простой выход: смех можно имитировать. Организму человека это абсолютно все равно, любой вариант вызывает одинаково положительный эффект.

Так было положено начало популярной сегодня практике йоги смеха. В ее основу заложено стремление вносить в свою жизнь позитив и настроение «внутреннего ребенка». Дети способны заливаться беззаботным хохотом до 400 раз в сутки, причем малыши задействуют во время смеха все мышцы, включая наружные и глубокие лицевые. А взрослые – только наружные.

Практика йоги смеха заключается в стремлении уйти от юмора над чем-либо или кем-либо к смеху от ощущения восторга, счастья, радости от окружающего мира. «Биохимия радости» запускается уже при 10-15 минутах смеха. Это своеобразное медитативное состояние с измененным сознанием. Оно идентично эффекту холотропного дыхания. Хасья-йога также помогает прочистить дыхательные пути, дать ощущение расслабленности, умиротворения. Это происходит уже после первых занятий.

Пять главных правил хасья-йоги:

– смотреть в глаза (напарнику, себе – в зеркало);

– не разговаривать во время занятия;

– отдаваться занятию на все 100 %;

– забыть об ощущении дискомфорта;

– смеяться всегда, имитируя смех, даже если не смешно.

Автор: Анжелина ШИЛАН