Родственники на крови Рассчитывая скрыть следы убийства, преступники расчленили тело своей жертвы и бросили на рельсы

Расследование убийства гражданина Узбекистана Одилжона Асланова – не самое резонансное в практике старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приморскому краю Михаила Петрука. Ему доводилось работать с более запутанными и громкими преступлениями. К примеру, в 2015 году он расследовал похищение и убийство несовершеннолетней в поселке Кировском. Это бесчеловечное злодеяние заставило вздрогнуть все Приморье.

Тем не менее, по словам Михаила Петрука, уголовное дело, возбужденное по факту убийства 32-летнего Асланова, на фоне подобных бытовых преступлений выделяется жестокостью и бессмысленностью. Это во-первых. Во-вторых, преступники были кровными родственниками. В-третьих, непредсказуемый финал расследования повлиял на приговор суда.

Ножи, пила и два топора

25 ноября 2016 года примерно в половине первого после полудня на перегоне Океанская – Угольная машинист грузового поезда № 3081 увидел на параллельном пути непонятные предметы, похожие на части человеческого тела. О находке машинист сообщил по телефону дежурному станции, тот, в свою очередь, вызвал полицию.

Останки были разбросаны на разных путях, в 20 метрах друг от друга. Судя по их расположению, кто-то очень хотел, чтобы они попали под колеса поезда. И тогда ищи-свищи их первоначальное местонахождение.

Установить по горячим следам личность того, кто оставил страшный груз на рельсах, не представлялось возможным: видеокамеры поблизости отсутствовали. Оставалась надежда на жителей частных домов, стоящих недалеко от железной дороги. Не исключено, что граждане могли что-то видеть, что-то слышать или располагали иной информацией.

Методичный обход улицы Александровича вывел на один из домов, где и произошло преступление. Уже 26 ноября по подозрению в убийстве были задержаны хозяин дома Анатолий Черенков 1954 года рождения, его сын Анатолий 1984 года рождения и 29-летняя Олеся Марчук, сожительница Черенкова-младшего. Она жила в этом же доме вместе со своей 7-летней дочерью. Как установит следствие, в момент убийства девочка спала в соседней комнате.

Соседи характеризовали Черенковых как алкоголиков и бездельников, живущих непонятно на какие доходы. Отец и сын были судимы. В свое время Черенков-старший отсидел 13 лет за убийство жены, совершенное в порыве ревности. А в июле 2016-го он в пьяном угаре трижды ударил ножом своего сына. По данному факту было возбуждено уголовное дело, и на момент описываемых событий 62-летний Черенков находился под следствием.

На счету его наследника три судимости: в 2005-м – за кражу, в 2011-м – за побои из хулиганских побуждений, угрозу убийством и грабеж, в 2014-м он получил 2 года и 6 месяцев условного наказания с испытательным сроком три года за насильственные действия сексуального характера. Под стать ему была и его пассия Олеся, нигде не работавшая, дважды лишенная материнских прав по решению суда. Вика – ее третий ребенок.

Как видим, под крышей этого дома собрались люди одной социальной, можно сказать, мутной прослойки.

По словам старшего лейтенанта юстиции Михаила Петрука, Черенковы не стали открещиваться от совершенного преступления. Тем более что в доме и погребе, обустроенном в одной из комнат, были найдены следы затертой крови, а также орудия убийства: семь(!) столовых ножей, пила (ножовка) и два топора. И все со следами высохшего вещества бурого цвета. Черенковы рассказали, за что и как зарезали гражданина Республики Узбекистан 32-летнего Одилжона Асланова, снимавшего у них летнюю кухню за 5 тысяч рублей в месяц. На территории РФ гастарбайтер жил без регистрации…

Убили и выпили за упокой души

Трагедия произошла во время застолья. Черенковы пили самогон с Аслановым, который он купил у соседей. Изрядно захмелев, квартирант воспылал любовью к хозяевам. Говорил, что они его семья, лез целоваться сначала к Черенкову-младшему, затем к его сожительнице. Анатолию такое проявление «родственных» чувств не понравилось, и он жестоко избил гостя. После чего Олеся достала из-под кровати веревку, отец с сыном связали Одилжона и заклеили ему рот скотчем.

– Если мы тебя отпустим, ты пойдешь в полицию? – спросил Черенков-младший поверженного мужчину.

Асланов утвердительно закивал головой, тем самым подписав себе смертный приговор.

Черенковы понимали, что, если квартирант их сдаст, длительные сроки в колонии строгого режима им обеспечены: отец был под следствием за поножовщину, сын – на условном освобождении. Не отсидев за прежние преступления, они совершили еще одно. При таком раскладе на лояльность суда рассчитывать не приходилось. В данной ситуации им ничего не оставалось, как избавиться от собутыльника. Раз и навсегда.

– Возьми нож и убей его, – приказал Черенков-младший родителю.

Тот заартачился:

– Ты что? Я не смогу.

– Жену зарезал, в родного сына ножом тыкал, а узбека убить слабо? – усмехнулся наследник.

И тогда Черенков-старший взял со стола кухонный нож и трижды хладнокровно вонзил его в шею Асланова. Черенков-младший бил ножом с более длинным лезвием, который принес с веранды. Во время экзекуции отец и сын поочередно держали свою жертву за ноги. Последний удар ножом в шею нанесла квартиранту Марчук, когда он уже не подавал признаков жизни. Сожитель передал ей окровавленный клинок и сказал: «Бей!» Испугавшись за свою жизнь и за жизнь дочери, женщина не смогла отказать пьяным извергам.

Сначала убийцы хотели спрятать труп в старой бане и закопать его в мусоре. Но, решив, что тело будет разлагаться и пахнуть, перетащили его в погреб, где и расчленили с помощью ножей, пилы и топора. Затем разложили останки в большие полосатые сумки и отнесли к железной дороге, что в 150-200 метрах от дома. Торс жертвы попытались отнести со второго захода, но он оказался тяжелым, и они бросили его в придорожном лесу. Закончив свое черное дело около семи утра, Черенковы вернулись домой, переоделись в чистую одежду, выпили по стакану самогона за упокой души мусульманина Асланова и легли спать, приказав Марчук отмыть полы и орудия убийства от крови. Дальнейший ход событий известен.

Готовилась пойти «паровозом»

Изначально уголовное дело, возбужденное по факту убийства Одилжона Асланова, вел следователь следственного отдела по Советскому району Владивостока, но, похоже, оно оказалось ему не по силам. Дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Приморскому краю старшему следователю Михаилу Петруку. Ранее у Олеси Марчук поменялся адвокат по назначению. И хотя эти перемены не были связаны между собой, тем не менее они кардинально изменили судьбу подозреваемой.

– За почти два года жизни с младшим Анатолием Черенковым я не замечала за ним садистских наклонностей. Мы даже собирались расписаться, – рассказывает она корреспонденту «В». – О его прежних судимостях я узнала только на суде. У его отца тоже не было проблем с психикой, когда он не пил. Но пил он почти каждый день. При мне был инцидент, когда Черенков-старший три раза ударил ножом сына. По всему, у него была «белочка». Он сам вызвал полицию и сам написал на себя заявление. После этого я стала задумываться: если отец такой, не исключено, что и у моего сожителя непонятные гены.

Асланов часто приходил к Черенковым выпить по-соседски, как и в тот раз. Я говорила, что узбек не пойдет в полицию жаловаться. Ему это не нужно, у него нет регистрации в России. Но они меня не послушали. Я не хотела брать нож, но дед пригрозил: «У тебя ребенок, и с тобой будет то же самое, если откажешься. А нам все равно сидеть, что за одного, что за двоих. Много не добавят».

Хотела убежать, но куда я побегу с ребенком? На улице зима. Я их боялась. У них глаза были стеклянные. Когда они убили Асланова, я поняла, что это край. Что пойду по этому делу не свидетелем, а «паровозом». Поэтому решила: будь что будет. Но я не ожидала, что все произойдет так быстро. В тот же день около шести вечера на нас надели наручники…

Марчук задержали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления группой лиц. Своего первого адвоката по назначению Олеся видела два раза. Потом она от ее услуг отказалась: за год та ничего не предприняла, чтобы облегчить участь подзащитной. Соседки по камере уверяли, что адвокатам по назначению верить нельзя. Мол, они работают на следствие, потому что у них нет материальной заинтересованности. Ко всему, с ее 105-й статьей УК РФ, да еще в «группе лиц», ей светит от 8 до 20 лет колонии строгого режима. И на условное освобождение рассчитывать не приходится. Короче, сидеть ей от звонка до звонка. И Олеся смирилась, что не увидит ни дочь, ни мать.

Каждый получил свой срок

Второй адвокат по назначению Руслан Сулейманов приступил к своим обязанностям, когда уголовное дело было еще в следственном отделе Советского района. По его словам, он, настаивая на том, что его подзащитная непричастна к смерти Асланова, встретил непонимание следователя. Да, она была в доме, но не убивала.

Позитивные подвижки в сторону защиты начались, когда дело принял к производству Михаил Петрук. Он услышал защитника. Ключевую роль в этой истории сыграл судмедэксперт, который досконально разобрался, кто какие удары нанес жертве и что за этим последовало.

– В ходе следствия было проведено множество судебно-медицинских экспертиз и очных ставок. В результате (не без помощи защиты) было установлено: удар ножом, который Марчук нанесла в шею Асланову, не был опасен для его жизни. Эксперты оценили его как причинение легкого вреда здоровью. Поэтому обвинение в убийстве с Олеси было снято и переквалифицировано на «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Также была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, после чего подозреваемую отпустили домой, – говорит старший лейтенант юстиции Петрук.

Когда Марчук, вернувшись в камеру после очередной встречи с защитником Сулеймановым, заявила, что ее отпускают домой, сокамерницы посмотрели на нее как на ненормальную:

– Помечтай. Мечтать не вредно.

Одна даже спросила:

– Ты когда шла от адвоката, не падала? Головой не билась? Может, тебя в другую камеру переводят?

– Зачем? Мне и здесь было неплохо, – ответила Олеся.

– Точно, – согласились сокамерницы. – Да и мест в СИЗО нет.

Новые подруги до последнего не верили, что Олесю освобождают из-под стражи. Даже когда охранник дал ей 20 минут на сборы, женщины подумали, что их разыгрывают.

Суд признал Марчук виновной в «умышленном причинении легкого вреда здоровью» и приговорил к 1 году 2 месяцам лишения свободы. С учетом того, что подозреваемая находилась в СИЗО-1 с ноября 2016-го по февраль 2018 года, это время ей зачли в срок отбытия наказания. Олесю освободили из-под стражи в зале суда. Черенков-старший получил 14 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Его сын – 13 лет лишения свободы также в колонии строгого режима. К этому сроку ему добавили год – как неотбытую часть наказания за насильственные действия сексуального характера.

* Имена и фамилии некоторых персонажей изменены

Автор: Сергей КОЖИН