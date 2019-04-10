Балет на расстоянии вытянутой руки Зачем звезды Приморской сцены Мариинки спустились с театральных небес

Залы Приморской картинной галереи – такие строго-спокойные, столь располагающие к погружению в искусство, в размышления о высоком, оказывается, могут служить ареной для головокружительных прыжков, рискованных объятий с мраморными статуями, да что там – для эффектных балетных па! Не верите? А вы сходите на выставку «Croisee в картинной галерее» – убедитесь.

Выставка представляет собой синтез нескольких видов визуального искусства: фотографии и скульптуры. Три приморских фотохудожника – Илья Коротков, Ирина Попович и Александр Филькин – представляют здесь свою балетную фотографию. Но не ждите эффектных кадров сцен из «Лебединого озера» или «Конька-горбунка». Это совсем, совсем другая съемка…

Долой законы физики!

– Съемки артистов балета в неожиданных, на первый взгляд, местах, интерьерах – наше излюбленное дело, – признается Илья Коротков. – Но неожиданные эти места только на первый, повторюсь, взгляд. Ведь картинная галерея – это вместилище искусства, здесь каждая стена впитала дух красоты, культуры. И где, как не в таком месте, снимать артистов балета?

Увлечение балетной фотографией пришло к Илье, Ирине и Александру с появлением во Владивостоке балета как такового. Сотрудничество (под руководством известного фотомастера Рольфа Гоббитса) они начинали еще с Приморским театром оперы и балета.

– Первую съемку мы делали в планировавшемся тогда центре «Эрмитаж», так родился проект «Изящная классика», – вспоминает Илья. – А на этот раз выбрали здание картинной галереи на Алеутской, 12, здесь проводили съемки с примами и премьерами Приморской сцены Мариинского театра. Конечно, в этих помещениях работать было сложнее, чем в пустых стенах здания на Светланской, 38/40, ведь здесь стоят статуи, висят картины. Здесь пришлось искать взаимодействие с объектами искусства.

Действительно, как выбрать локации, места для съемок на столь камерных площадях? Ведь не в каждом зале найдется пространство для прыжка, например.

– На самом деле это волшебство какое-то – работа с балетными, – делится эмоциями Александр Филькин. – Великолепный прыжок Сергея Уманца, который вы видите на снимке «Преодоление», был сделан в небольшом зале, где, казалось, такие вещи невозможны. Но Сергей творил чудеса! Еще и несколько дублей было. Сергей взмывал в воздух в очень небольшом пространстве – и буквально преодолевал законы физики…

В фотосессиях приняли участие премьеры, солисты и артисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Канат Надырбек, Сергей и Алена Уманец, Саки Нисида, Сая Окамото, Юмэ Тосинэ, Анна Цыганцова и Эрлан Суюнбек. С каждым из артистов фотохудожники работали индивидуально.

– Задача у нас всех была одна и пространство тоже одно, а вот идеи у каждого были собственные, и каждый работал именно с ними, – рассказывает Ирина Попович. – Мы не снимали одновременно, просто работали в один день каждый в своем зале, а артисты балета работали с нами по очереди.

Что интересно, в экспозиции можно увидеть и черно-белые, и цветные фотографии. По признанию авторов, для них самих это тоже оказалось необычным.

– У нас это впервые, – объясняет Илья Коротков. – Изначально все наши выставки серии «Изящная классика» были черно-белыми. Но эту серию работ мы снимали в таких насыщенных цветом интерьерах, что не смогли удержаться. Например, после снятия выставки Карла Брюллова пустые красные стены с активным цветом просто кричали, что это будет цветная серия. А какие снимки будут цветными, решалось само собой.

Диалог трехмерного с двухмерным

Искусство балета всегда вдохновляло художников. В год 275-летия рождения русского фарфора картинная галерея представляет на этой выставке коллекцию фарфоровой скульптуры малых форм, посвященной балету. Балетная скульптура – это чаще всего фарфор, в этом материале создаются образы, которые несут на себе печать античности, пересекающейся с одухотворенной строгой красотой классического танца. «Скрещивание» в одном выставочном пространстве художественной фотографии и скульптуры позволяет почувствовать отличие «живописного» и «скульптурного» стилей в балетной фотографии.

– Эта выставка началась с похода в антикварную галерею «Раритет», где мы отсмотрели весь имеющийся у них советский фарфор так называемых балетных серий, – рассказывает куратор выставки Светлана Руснак. – Работа с артистами балета, балетная фотография – этот вид фотоискусства во Владивостоке начал развиваться совсем недавно, с появлением театра. Мне очень понравился проект Ирины, Ильи и Александра, и за его воплощением в жизнь было интересно следить.

Кстати, вы представьте объем работы. Десять артистов балета Приморской сцены Мариинского театра, не один день фотосессий! В промежутках – знакомство с театром, просмотры балетных спектаклей. Главная же концепция выставки – здесь на каждом снимке в фокусе взаимодействие фотографа, артиста и интерьера, в котором они работают.

Неслучайно и название выставки. Croisee (французское «скрещенный», звучит как «круазе») – это одна из основных поз в балете, и на выставке художественное фото взаимодействует с малыми скульптурными формами – фарфоровыми статуэтками на тему балета. Целые серии таких статуэток создавались в советское время, сегодня это очень популярный раритет у коллекционеров. Трехмерные фарфоровые образы пересекаются с двухмерными образами на фотографиях, которые подчеркивают индивидуальность и особую манеру каждого из фотохудожников. Надеюсь, этот диалог и пути развития балетной фотографии почувствуют и посетители выставки.

У этого проекта есть и просветительская задача: мы получаем возможность увидеть артистов не из зрительного зала. На сцене они как боги – взлетают, танцуют, прекрасны и воздушны. Здесь, на снимках, они более человечны, что ли, они иные, чем на сцене театра. Возможно, кто-то из зрителей после этого все же решит, что нужно посмотреть балет вживую, и отправится в театр. И это будет прекрасно!

Детали

На выставке представлены работы таких мастеров скульптуры малых форм, как Елена Янсон-Манизер (например, можно увидеть ее Одетту – в этой статуэтке воплощен образ, созданный великой Галиной Улановой в знаменитом балете) или Эльвиры Яропкиной (ее работы повторяют образы из знаменитых балетов «Дягилевских сезонов», например, образ Петрушки). Весь фарфор создан мастерами шести заводов, корни которых уходят в дореволюционную историю русского фарфора.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ