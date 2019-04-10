Ценить и чтить себя заставили? В России вступил в силу закон о неуважении к власти в СМИ и Интернете

Теперь за оскорбление общества, государства, официальных символов и органов государственной власти грозит штраф до 100 тысяч рублей и арест на 15 суток. Кроме того, одновременно начал действовать закон о фейковых новостях (вошел в один блок поправок в Кодекс об административных правонарушениях, КоАП). Роскомнадзор сможет сразу блокировать сайты, распространяющие недостоверную общественно значимую информацию.

Зачем нужны новые ужесточающие поправки в и так избыточно зарегулированном медиапространстве, полном запретов? Эту тему обсудили в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Гостем студии стала медиаюрист Галина Антонец.

Не до юмора

– Первое апреля, как известно, день шуток и розыгрышей, – начал разговор журналист. – И вот какой вопрос: могу ли я теперь вообще вставить шутку или розыгрыш в свой эфир, если буквально накануне вступили в силу поправки в КоАП, призванные очень сильно карать за фейковые новости? Да, слово «фейк» упорно рвется в русский язык. Я даже не знаю, зачем оно нужно. Фейк означает «подделка», «имитация». В русском языке – «новости недостоверные, которые не подтвердились». Но ведь и все розыгрыши построены на том, чтобы беззлобно обмануть человека. А теперь он может подать на вас в суд…

– Начнем с того, что слова «фейк» в законе нет, – отметила Галина Антонец. – Информация, которую мы читаем об этом законе в СМИ, по сути, и есть фейк. Сколько я прочитала новостей на эту тему – никто толком не удосужился процитировать закон. В итоге домыслы, которые вокруг него строятся, лишний раз разжигают панику в обществе. Если мы говорим о недостоверной информации, то, например, за пресловутой шуткой «у вас спина белая» вряд ли последует наказание. Закон говорит о заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая угрожает жизни и здоровью граждан, их имуществу, подрывает общественный порядок, безопасность, создает помехи в функционировании объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, банков, объектов энергетики, связи.

Другое дело, что под это можно подтянуть все что угодно. Формулировка расплывчатая. С такими законами можно напрочь убить все журналистские расследования, все блогерские расследования. А блогеры давно стали проводниками, источниками и создателями информации.

Под эту формулировку может попасть любая информация.

Допустим, у нас недавно бастовали вкладчики одного из банков. Выходили с плакатами. Был новостной сюжет. Там же была описана ситуация со слов вкладчиков. Вкладчики публично заявляли о своих тревогах, касающихся состояния банка и его будущего. Возможно, они сообщали недостоверную информацию. Там были предположения. И здесь легко можно использовать эти нормы закона, если на то будет желание.

– Зачем нужно было вносить в Административный кодекс эти поправки, если в законе уже есть статья, которая гарантирует уважение к флагу и гимну, запрещает нам проявлять неуважение к президенту, суду, оскорблять личность человека, клеветать?

– Правильно, все это уже есть в других статьях, административных и уголовных. Поэтому это абсолютно излишние нормы. На мой взгляд, речь изначально шла только о законе против фейков, а затем туда усилиями некоторых депутатов еще решили притянуть самих народных избранников, представителей органов власти, чтобы вовсе оградить себя от критики.

– Но разве это правильно – заставлять других уважать себя путем запрета неуважения? Это же наоборот работает.

– Вот так они далеки от реальной ситуации. Думаю, они действительно полагают, что таким образом можно вызвать к себе уважение.

Мировая практика

– Была надежда на президента, что он не подпишет эти законы с поправками. Однако Владимир Путин подписал.

– Это наша вера в «доброго царя». Дело в том, что не так давно президент декриминализировал 282-ю статью Уголовного кодекса, посвященную экстремизму, разжиганию ненависти и розни по какому-либо признаку. Если помните, очень много людей начали наказывать за то, что они пишут в Интернете, и даже за то, какие ссылки они оставляют у себя в соцсетях, за карикатуры.

– Где-то еще в мире наказывают за карикатуры?

– Мы, конечно, не одни. За карикатуры, может быть, и не наказывают. Во Франции, например, дикая карикатурная традиция. Они делают их на любые темы, и у них совсем нет ограничений. Газеты с такими рисунками продаются на центральных улицах. Я была во Франции. Первое, что я там сделала, – зашла в киоск и купила три номера скандально известного издания «Шарли Эбдо». Там юмор за гранью. Но за карикатуры не наказывают. А вот за слова – вполне. Если мы говорим об оскорблении органов власти, президента, религии, там законы не менее жесткие, чем у нас.

Если мы возьмем практику Европейского суда по правам человека, то карикатуры они защищают очень активно. А вот что касается права на высказывание – здесь все зависит от цели высказывания.

Блокировать. От греха подальше

– Какая, на ваш взгляд, главная цель этих ужесточений?

– Это сделано ради блокировки определенных ресурсов. Вспомните, что творилось, когда в Кемерово горел торговый центр «Зимняя вишня». Или когда в Магнитогорске были взрывы. Были версии официальные, и была куча неофициальных версий, которые сеяли панику среди населения. Власть, конечно, тоже виновата, потому что долго молчала и очень мало комментировала. Не было инструментов, чтобы остановить вбросы фейковых новостей в публичное пространство. Сейчас у власти есть законные рычаги блокировки. По крайней мере, когда закон протаскивали, слово «Кемерово» звучало постоянно.

– Тогда это правильный закон.

– Он был бы правильным, если бы ограничивался блокировкой и имел внятные формулировки, если бы к нему не притянули оскорбление власти.

– Один из наших слушателей интересуется: будет ли обратный процесс? Если чиновник, представитель власти, смешает с грязью обычного человека, что ему будет?

– Ничего.

– Но ведь были случаи, когда представителя власти, оскорбившего человека, исключали из партии.

– На своем уровне они как-то могут это регулировать: исключением из партии, выговором и так далее. Мы здесь как народ в отличие от власти не являемся субъектом этих поправок.

– Говорят, что блогеры распространяют недостоверную информацию, что журналисты. Но что делать, когда нам правительство что-то обещает, а потом этого не происходит?

– Мы можем только пытаться инициировать такой закон, чтобы все предвыборные обещания закреплялись каким-либо подзаконным актом и чтобы за их неисполнение была конкретная ответственность.

Справка «В»

Пакет законопроектов о фейковых новостях и неуважении к власти (внесение изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») внесли в Госдуму члены Совета федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин (все от «Единой России»).

Согласно поправкам за публикацию фейков штраф для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, юридических – до 500 тысяч. При повторном нарушении или при создании помех для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков штраф для юрлиц может достигать 1 млн рублей, при тяжких последствиях – до 1,5 млн.

За неуважение власти предполагается штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а за повторное нарушение – от 100 до 200 тысяч (может быть заменен на административный арест на срок до 15 суток).

Автор: Евгений СИДОРОВ