Олигарх давит на жену. Почему Ирина Грудинина опасается расправы? Верховный суд России не стал рассматривать иск КПРФ. Партия требовала признать незаконным решение ЦИК об отказе в передаче депутатского мандата, освободившегося после кончины Жореса Алферова, Павлу Грудинину.

Накануне Мещанский суд столицы удовлетворил иск к КПРФ экс-кандидата в депутаты Госдумы Бориса Иванюженкова, считающего себя более достойным получения мандата. В партии намерены обжаловать оба вердикта.

А в это время бывшая супруга олигарха Грудинина просит полицию защитить ее.

Отнять помещение, отключить свет

Ирина Грудинина прожила с Павлом Грудининым в законном браке 37 лет, была венчана с ним, родила ему двоих сыновей. Муж бросил ее ради молодой юристки ЗАО «Совхоз имени Ленина», у которой от него две дочери. Причем о наличии у Грудинина двух семей выяснилось во время избирательной кампании, и летом 2018 года он официально развелся с первой женой.

После этого Ирина обратилась в суд по поводу раздела имущества с бывшим супругом, и теперь она испытывает серьезное давление с его стороны.

Кстати, она изначально была уверена, что он идет в Госдуму, чтобы «получить неприкосновенность перед законом, в том числе по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».

Буквально недавно Ирина обратилась в правоохранительные органы Подмосковья за защитой: попросила обеспечить ее безопасность в связи с делом о разделе имущества. При этом женщина серьезно больна, она инвалид. Сначала здоровье расшатали многолетние измены мужа. А теперь и развод, подробности которого обсуждает вся страна, его, безусловно, не прибавляет.

Но ее беспокоит не столько то, что самочувствие ухудшается, сколько возможная месть бывшего мужа.

«Заявительница считает, что ее экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезными финансовыми возможностями и административным ресурсом, и поэтому опасается за свою жизнь и здоровье», – сообщили в подмосковной полиции. И это не беспочвенные страхи эмоциональной женщины: Павел Грудинин уже предпринял немало попыток давления на экс-супругу.

В частности, олигарх, как основной владелец земельных участков совхоза, отобрал помещение, в котором располагался принадлежащий Ирине салон красоты, а также ввел в Совхозе имени Ленина мораторий на общение со своей бывшей супругой. Ее мобильный телефон, оформленный на совхозную фирму, заблокирован. Кроме того, бывший муж запретил коммунальным службам в случае аварии приезжать на вызовы бывшей жены, а при этом на улице, где проживает Ирина, периодически отключается освещение.

Что вскрыл бракоразводный процесс?

Собственно, благодаря процессу по разделу имущества, инициированному Ириной, и подтвердилась информация о собственности и зарубежных счетах олигарха, ставшая достоянием гласности еще во время предвыборной кампании.

Избиратели тогда вдруг узнали, что кандидат от самой народной партии не просто директор подмосковного совхоза, а его крупнейший собственник. Обнаружились его счета в зарубежных банках и другие активы на общую сумму около 7,5 млрд руб., которые он не указал в декларации о доходах. Впервые были озвучены данные о белизском офшоре Bontro LTD, владеющем 20% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Понятно, что такие неожиданности во время предвыборной кампании не могли не вызвать гнев у кандидата в президенты. Ведь ему пришлось нелегко. Поначалу Грудинин долго отрицал наличие иностранных счетов, пока сведения эти не подтвердились официально после запроса в налоговые органы Швейцарии. Об офшоре он говорил нечто неопределенное: мол, не знает, кто является конечным бенефициарам компании.

Но во время рассмотрения иска о разделе имущества было доказано, что офшор Bontro LTD существует. Более того, принадлежит он напрямую Павлу Грудинину. Таким образом, бизнесмен является собственником и 43% акций Совхоза имени Ленина, которые он задекларировал, и еще 20% – через «таинственный» офшор. То есть он контролирующий владелец ЗАО. В целом же состояние «народного олигарха» эксперты оценивают минимум в 60 млрд руб., а некоторые оценки в 2 раза больше: 120 млрд руб.

Именно поэтому многие эксперты уверены, что давлением на бывшую жену олигарх Грудинин мстит ей за неудачу своей президентской кампании.

Зачем нужен мандат?

Бывшая супруга, как известно, имеет полное право на половину совместно нажитого имущества. Но если она инвалид, как Ирина Грудинина, то по закону может претендовать на две трети.

Сегодня женщина ищет справедливости и надеется на объективность суда при рассмотрении иска о разделе имущества. В частности, она ждет, что суд установит истинные размеры состояния Павла Грудинина, в том числе его зарубежных активов, наличие которых он долгие годы скрывал не только от жены, но и от рядовых работников Совхоза имени Ленина, своих земляков, чьи паи легли в основу его бизнес-империи, а также от избирателей.

Мандат депутата Грудинину, конечно, был очень нужен. Вместе с ним тот получил бы депутатскую неприкосновенность, и это помешало бы судебному процессу.

Однако именно тот факт, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году (на выборах в нынешний созыв) он утаил информацию о своих иностранных счетах и белизском офшоре, явился основанием для решения Центральной избирательной комиссии об отказе в передаче ему освободившегося в КПРФ мандата.

По закону баллотирующийся в Госдуму кандидат должен закрыть все счета в зарубежных банках, а также избавиться от других иностранных активов. Грудинин в 2016 году этого не сделал, и даже на начало предвыборной кампании у него еще оставались в собственности активы в других странах.

Таким образом, информация о белизском офшоре, вскрывшаяся во время бракоразводного процесса, не позволила ему спрятаться за депутатской неприкосновенностью, чтобы избежать суда и сохранить контроль над активами. А значит, опасения Ирины Грудининой насчет того, что давление на нее может усилиться, имеют под собой серьезные основания.

Кстати

В феврале Совет депутатов подмосковного города Видного снял Павла Грудинина с должности председателя совета и лишил его мандата. Причины такого решения были указаны следующие: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче земель Совхоза имени Ленина под строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, разочарование коллег-депутатов в его деятельности в качестве председателя, сокрытие реальных доходов при проведении антикоррупционной экспертизы.

Газета «Аргументы и Факты» № 14 от 03/04/2019