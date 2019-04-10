2006‑й: Год трагедии, не ставшей уроком Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го по 2005 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 19, 27 марта и 3 апреля сего года.

А сегодня в объективе 2006-й. Этот год начался с трагедии, которую и по сей день, 13 лет спустя, Владивосток не забывает. И забыть не сможет – во всяком случае, до тех пор, пока у каждого офисного здания и каждой многоэтажки все подъездные пути превращены в парковки и заполнены автомобилями. А как проехать пожарным и «скорой помощи» – никого не волнует. Вот и в тот день, 16 января 2006 года, мало кого из водителей, припарковавших свои авто у здания ПромстройНИИпроекта на проспекте «Красного знамени», 59, интересовало, где встанет пожарная машина, случись что. Потому и не смогли пожарные вовремя подобраться к горящему зданию, подать выдвижные лестницы. А в самом здании были заблокированы переходы между этажами и забиты мусором коридоры. Итог – 9 жертв.

Показательно, что на этой трагедии пытались заработать себе баллы «в копилочку» политиканы всех рангов и мастей, и Владивосток лихорадило от очередных «разоблачений» еще очень долго. И стал 2006-й с его тревожной атмосферой своего рода предисловием к году следующему, 2007-му, когда город в очередной раз попал в штопор безвластия…

А в остальном Владивосток жил обычной жизнью. Бился за правый руль, строил новые и ремонтировал старые храмы, встречал именитых гостей и народных артистов, болел за «Луч», смеялся и грустил по самым разным поводам. Вы увидите это на снимках и вспомните. Но отзвук январской трагедии звучал весь год…

Уважаемые читатели, напоминаем, что снимки из архива «В», которые в 2000-х годах, конечно же, были цветными, в газете мы публикуем черно-белыми, чтобы показать, что это уже уходящая эпоха. Но в соцсетях на странице газеты «Владивосток» будем размещать цветные фотографии. Ведь время все же движется вперед.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ