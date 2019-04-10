«8 канал Владивосток» отметил день рождения вместе с новорожденными горожанами Необычную акцию «Самый первый выпускной» провел 1 апреля первый городской телеканал в честь своего 6-летия. Поздравления от тележурналистов принимали молодые мамы, чьи малыши недавно появились на свет в стенах Приморского краевого перинатального центра.

«8 канал Владивосток» отметил шесть лет со дня основания. По словам сотрудников телеканала, это возраст подведения первых итогов, время начала большого пути и, конечно же, первых выпускных. Именно поэтому в честь своего дня рождения «8 канал Владивосток» устроил особенную социальную акцию «Самый первый выпускной». Суть ее заключалась в торжественной встрече новорожденных и их мам, выписывающихся из Приморского перинатального центра. Ведь выписка из родильного дома – это и есть самый первый в жизни выпускной каждого человека.

Помимо теплых слов коллектив телеканала вручал перво-апрельским «выпускникам» полезные подарки, любезно предоставленные партнерами акции. В этот день из роддома выписывались восемь молодых мам вместе со своими малышами. Всем им достались полезные подарки – наборы для новорожденных, подгузники, косметические средства, молочные продукты, игровые развивающие коврики, яркие воздушные шары, а также искренние пожелания доброго здоровья от организаторов акции «Самый первый выпускной».

Акция организована телеканалом «8 канал Владивосток» совместно с Приморским краевым перинатальным центром при поддержке спонсоров:

Компании «Новое Время» – местного производителя молочной, кисломолочной и соевой продукции в Приморском крае.

Сети магазинов «Зеленый крокодил», предлагающей вам широкий ассортимент товаров для детей и активного отдыха.

Аптек Монастырев.рф, представляющих медицинскую технику B-Well, японские бамбуковые подгузники и пеленки Takeshi Kid’s, гипоаллергенную косметику для малышей «Мое солнышко», продукцию компании Johnson & Johnson – большой ассортимент детской косметики, а также широкий ассортимент товаров для мамы и малыша.

Автор: Андрей БЕЛОУСОВ