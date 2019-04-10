Русский характер проверен парусами Уникальное издание представляет нам земляков, которыми стоит гордиться

«Окрыленные парусом» – так называется изданная в Находке книга-альбом, презентация которой состоится 12 апреля во Владивостоке. Это книга о людях, покоряющих моря и океаны под парусами. Ее автор журналистка Анна Тарабрина почти три десятилетия прожила в Находке и часто общалась с людьми, увлеченными парусным спортом.

Большинство героев проекта вышло из старейшего в крае яхт-клуба «Антарес», основанного при Базе активного морского рыболовства. Когда-то здесь регулярно проходили регаты, работал детский международный лагерь, а в «Школе юнг» обучалось морским наукам до 300 ребят. Сейчас юных мореходов не более двух десятков.

О былой славе парусного спорта в Находке остались только воспоминания и интервью яхтсменов, увековеченные в газетных публикациях, да фотографии с краевых и всероссийских регат, международных парусных фестивалей во Владивостоке и Южной Корее. Часть этих артефактов представлена в книге «Окрыленные парусом». Иллюстрации известного художника-мариниста Валерия Шиляева добавили повествованию морского колорита.

– Я с огромным уважением относилась к людям, которые, презрев уют, ставили парус и уходили в путешествия. Именно в походах к дальним странам и островам и происходили те истории, которые я записала, – рассказала «В» Анна Тарабрина.

Один из героев книги, Виктор Бухальский, бывший директор детского лагеря «Антарес», что под Находкой, в 1992 году совершил под парусом кругосветное путешествие, оставив за кормой 48 тысяч морских миль и побывав в 25 странах. Об этой кругосветке нашего земляка мало кто знает. Пресса подробно освещает каждый шаг путешественника-экстремала Федора Конюхова, а героев, которые живут рядом с нами, мы не замечаем.

К примеру, яхтсмены из Находки Леонид Брант, Леонид Борисов, Василий Балан, Геннадий Чечурин, Александр Трофименко первыми в Советском Союзе осуществили парусный поход в Японию. Увы, во времена СССР не приветствовались публикации в СМИ о посещении «строителями коммунизма» чуждого капиталистического мира. Хотя о каждом из этих путешественников можно написать книгу («Летит как пух от уст Эола» – см. стр. 3).

Надо отметить, что Владивосток тоже внес свою лепту в историю парусного спорта Приморья. В 2018 году впервые в городе прошел парусный фестиваль, где победителем стал фрегат «Надежда» со сменным экипажем из курсантов вузов Росморречфлота и капитаном Сергеем Воробьевым. В «Окрыленных парусом» опубликован фоторепортаж с этого замечательного события.

– Собирая материал для проекта, я открыла для себя еще одного выдающегося яхтсмена – Семена Хворостухина. В 1994 году он выиграл знаменитую международную гонку Pan Pacific. Американские СМИ тогда буквально взорвала эта сенсация: как же, неизвестный русский всех сделал! В США назвали его победу «Бриллиантовой». Достижение Семена Рэмовича до сих пор в России никто не повторил. Когда спустя десятилетие Хворостухин прибыл в американский яхт-клуб, с которого стартовал, его приветствовали стоя бурной овацией. У нас же к его триумфу отнеслись более чем прохладно. В российских СМИ о нем не было ни строчки, только скромный сюжет на телевидении Находки. А ведь это один из примеров, который наглядно демонстрирует русский характер и волю к победе, – говорит Анна Тарабрина.

Рассказ о том, как впервые в истории престижной международной гонки русский экипаж обставил титулованных морских асов, опубликован в книге «Окрыленные парусами».

Федор Конюхов, кстати, в ней тоже представлен. Ведь свой самый первый яхтенный поход он осуществил в 1976 году от причалов яхт-клуба «Антарес».

Помимо прозы и интервью в издании опубликованы стихотворения Николая Гумилева, Петра Комарова, Геннадия Лысенко и Анны Тарабриной. Книга вышла в свет благодаря финансовой помощи Ивана Васильевича Воробьева.

Презентация книги-альбома «Окрыленные парусом» состоится 12 апреля в 18 часов в краевой библиотеке им. М. Горького (ул. Некрасовская, 59). Среди приглашенных – капитан фрегата «Паллада» Николай Зорченко, парусный мастер Александр Дерябин и президент парусной федерации Владивостока Михаил Ермаков. Он обещал прийти с гитарой. Поэтому у гостей есть шанс услышать не только интересные рассказы о морских путешествиях от первого лица, но и песни в его исполнении.

Автор: Сергей КОЖИН