Мост преткновения Жители поселка Преображение сомневаются, что обещанную им переправу построят в будущем году

В начале марта в Преображенском городском поселении Лазовского района прекращено строительство моста через речку Соколовку, которого местные жители ждали больше 11 лет. Объяснения руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктора Свяченовского население не устроили. Свое недовольство граждане высказали в письме полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу и в краевую прокуратуру.

Рано радовались

Преображение – тупиковый населенный пункт, связанный с Большой землей самолетом и (до недавнего времени) деревянным мостом через речку Соколовку. По нему ездили не только легковые автомобили, но и рейсовые и школьный автобусы. А 40-тонные фуры вывозили на «материк» продукцию местного рыбокомбината. Бревна под колесами большегрузов трещали и прогибались. Построенный в начале 70-х годов прошлого столетия, мост прогнулся на один бок и грозил развалиться в любой момент.

В октябре 2017 года врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече с депутатами Законодательного собрания края поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства (его тогда возглавлял Александр Швора) начать ремонт моста в ближайшее время. Контроль за поручением был возложен на первого вице-губернатора Василия Усольцева.

«Ближайшее время» наступило в декабре 2017 года, когда мост признали аварийным, после чего заменили часть трухлявых досок на проезжей части. Реанимация не помогла: из настила полезли гвозди, уничтожавшие покрышки автомобилей, часть моста провалилась. Дыру огородили, оставив для автотранспорта одну полосу.

Ремонтные работы возобновились весной прошлого года, перед выборами президента РФ, когда жители поселка пригрозили проигнорировать голосование. Шантаж сработал. В мае работники АО «Примавтодор» заменили две сгнившие балки пролетов на двух участках моста и вновь частично поменяли деревянное покрытие проезжей части. Между тем часть пролета продолжала опасно крениться.

Масштабные работы на речке Соколовке начались в октябре 2018 года на радость местному населению. Подрядчик ООО «Приморская строительная компания» (ООО «ПСК») по просьбе заказчика – департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации края разобрал старый мост и приступил к строительству нового. Его возведение продолжалось до начала марта нынешнего года, а потом строительство остановилось. Как оказалось, навсегда – для ООО «ПСК», по крайней мере…

Расторгнуть. Без объявления войны

Известие о прекращении работ по строительству моста буквально взорвало Преображение. Возмущенные граждане стали собирать подписи под обращением к полпреду Трутневу и прокурору края. Отголоски народного гнева докатались до администрации Приморья. В конце марта в поселок прибыли Виктор Свяченовский и генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов, личность в Приморье известная. До 2014 года он возглавлял департамент дорожного хозяйства и был уволен из-за затягивания сроков строительства Нарвинского тоннеля.

Встреча представителей общественности поселка с «десантом из центра» состоялась в тесном помещении совета ветеранов. Поэтому туда попали избранные. Почему обсуждение жизненно важной для поселка проблемы прошло келейно, а не в более вместительном зале Дома культуры, надо спросить у организаторов встречи.

Как рассказал «В» Сергей Дубровин, депутат местной думы, присутствовавший на встрече, ничего вразумительного чиновники из края не сказали. И ситуацию толком не прояснили. По словам господина Свяченовского, работы по строительству моста через Соколовку приостановлены, так как с подрядчиком был заключен контракт только на аварийно-восстановительные работы, а не на возведение нового моста. Кроме того, для нового моста нужны новый проект и новая строительная экспертиза. И, самое главное, подрядчик приступил к строительству моста без проведения конкурсных торгов.

Действительно, контракт ООО «ПСК» с администрацией Приморского края на аварийно-восстановительные работы по восстановлению моста через реку Соколовку был. Информацию об этом документе можно найти в Интернете на официальных сайтах по его реестровому номеру 2253803058118000063. Контракт заключен 15 октября 2018 года, срок окончания работ – 28 декабря 2019 года. Его общая сумма – 396722280 рублей. Источник финансирования – бюджет Приморского края.

14 марта 2019 года контракт расторгнут. Причины расторжения контракта не указаны.

Не спеши выполнять контракт – его могут отменить?

Расторжение контракта стало неожиданностью и для мостостроителей. Как рассказал «В» Арут Дьяков, ответственный за объект на реке Соколовке со стороны подрядчика, к строительству моста они приступили в октябре прошлого года по личной просьбе Олега Кожемяко, на тот момент врио губернатора края. Он лично приезжал в Преображение, чтобы познакомиться с аварийным объектом.

– У нас была вся документация – от А до Я. Был контракт с администрацией края до декабря 2019 года. Есть проект нового моста, который мы сделали за свой счет, хотя его должен предоставить заказчик. Проект подписан представителем администрации Приморского края и администрации Лазовского района. За свой счет мы привлекали геологов для проведения изыскательских работ. Привезли и установили временный тяжелый разборный мост (ТРМ) через Соколовку, купили и установили для него шесть аэродромных плит по 24 тысячи рублей каждая. Завезли тяжелую технику, гидрогрунт из Углекаменска, домики для рабочих. На объекте круглые сутки, без выходных посменно работало до 25 человек. Это адский труд. Мало у кого из подрядных организаций такие темпы работы. И все шло хорошо… А месяц назад заказчик сообщил, что контракт расторгнут и мы должны сворачиваться. За выполненные работы не получили ни копейки. Только расчет за транспортировку и установку разборного моста (меньше 3 млн рублей. – Прим. авт.). На наши письма и звонки в департамент ответов не было. Потом нас пригласили на комиссию и сказали: контракт разорван. Как это так? У нас глаза на лоб полезли. Мы не знаем, почему они так поступили. Возможно, потому, что мы все делаем слишком быстро? Если они изначально собирались нас кидать, зачем мы тогда работали? Если бы нас не остановили, то новый мост был бы сдан в ноябре этого года. На месяц раньше намеченного срока, – возмущается представитель подрядчика.

Сегодня во Владивостоке лежат готовые балки для моста, на 30 процентов оплаченные. Но они никому не нужны – их делали под конкретный проект. Такая же ситуация с каркасами из арматуры. Даже если подрядчик выиграет другой тендер, то они ему не подойдут. Их остается только выкинуть. А инертные материалы, привезенные из Углекаменска, местное население раскупает по себестоимости.

А восстанавливать-то нечего…

Комментируя в конце марта на канале ОТВ-Прим скандальную ситуацию в Преображении, директор департамента Свяченовский заявил: подрядчик прекратил ремонт моста, потому что восстановить его невозможно – нужно строить новый. По словам чиновника, сейчас департамент транспорта и дорожного хозяйства разрабатывает техническую документацию на новый мост, строительство которого запланировано на будущий год. И пока его не построили, в поселок можно будет попасть по временной переправе, которую, вопреки слухам, никто не забирает.

Информируя жителей края с экрана ТВ о «прекращении ремонта моста», Виктор Юрьевич, мягко говоря, лукавил. Старый мост подрядчик уже разобрал в ноябре прошлого года по договоренности с заказчиком. Даже бетонных свай не осталось. Их выдернули, как гнилые зубы. Поэтому восстанавливать на реке Соколовке нечего.

Что касается технической документации на новый мост, которую «разрабатывает» вверенное Свяченовскому ведомство, то и здесь чиновник далек от реальности.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства априори не может ее «разрабатывать» – это не входит в его полномочия. Да и такая работа этой конторе не по плечу: в департаменте нет специалистов-мостостроителей. Ко всему, зачем огород городить и тратить бюджетные деньги, если уже есть проект моста, разработанный проектным институтом в Хабаровске по заказу ООО «ПСК». Собственно, этот мост и начал возводить подрядчик.

Исходя из опыта проектировщиков на создание нового проекта уйдет не меньше года, а то и больше. Плюс изыскательские работы. Что отодвигает сроки строительства на неопределенный срок.

Отсюда вопрос: зачем надо было останавливать возведение моста, которое шло в рамках согласованного проекта и по утвержденному графику (этот документ находится в открытом доступе на сайте администрации края. – Прим. авт.) и даже с небольшим опережением? Если дело только в неправильном названии рабочего процесса, на что ссылается Виктор Свяченовский, то эту недоработку можно было бы легко исправить. Заменить на нескольких листах документации «аварийно-восстановительные работы» на слово «строительство», бумага все стерпит. Главное, чтобы у людей был мост.

Тут помню, тут – нет…

Оправдывая разрыв контракта с ООО «ПСК», Виктор Свяченовский сегодня заявляет: строители приступили к работам без проведения конкурса и необходимой проектной документации. И что теперь-то все будет по-честному.

Как мы написали выше, проектная документация была и есть. Что касается конкурса, напомним, когда в срочном порядке понадобилась компания с опытом мостостроительных работ, привлекли ООО «ПСК». Почему-то чиновники на тот момент забыли об этих важных нюансах. Кстати, господин Свяченовский, возглавив департамент в ноябре прошлого года, мог расторгнуть контракт еще до выборов губернатора Приморья.

Сегодня он вдруг прозрел и в одностороннем порядке разорвал договорные отношения с ООО «ПСК».

Что касается тяжелого разборного моста (ТРМ) через речку Соколовку, то и здесь чиновник вводит жителей Преображения в заблуждение. Не исключено, что временной переправы в ближайшее время не будет. Как стало известно «В», ТРМ – собственность подрядчика. Компания на собственные средства приобрела его в Амурской области у военных и оставлять никому не намерена. Если, конечно, не случится чудо… Строители уже сняли с моста освещение и убрали необходимые дорожные знаки.

Кстати, старый мост через Соколовку местные жители называли в шутку «губернаторским». Потому что каждый новый глава Приморья, начиная с Сергея Дарькина, во время предвыборной кампании божился его отремонтировать…

Автор: Сергей КОЖИН