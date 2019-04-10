Игорь Столяров: Ни с одной командой в этом году не будет легкой гонки Тренер спидвейного «Востока» о планах на сезон, легионерах и проблемах клуба

Легендарный приморский спидвеист, бессменный (с 2006 года) тренер клуба «Восток» Игорь Столяров в эфире программы «Экватор» на радио VBC рассказал, чего болельщикам ждать от сезона-2019, о триумфальном для команды прошлом сезоне и о том, с какими проблемами сталкиваются спортсмены и как от них уйти.

Григорий Лагута в строю

– Первый вопрос: когда первые гонки?

– С 9 апреля мы начали регулярные тренировки. А первая домашняя гонка состоится 8 мая в 19 часов на стадионе «Авангард». Встречаем «Октябрьский».

– В чемпионате у нас изменений турнирных пока никаких нет? Новых команд не добавилось?

– Взрослых команд не добавилось. Появилась юниорская команда «Октябрьский». Довольно сильная. Вообще, в этом сезоне конкуренция будет жесткая, если мы говорим о взрослых командах. Например, если раньше к гонке с «Октябрьским» мы подходили, мягко говоря, не особо переживая, то сейчас этого уже не получится. Все команды укрепились.

С чем это связано? Трековая комиссия проголосовала за возможность появления легионера в командах. То есть в каждой команде может участвовать по одному приглашенному гонщику. Из какой страны? Это мы узнаем за два дня до гонки. По слухам, за «Октябрьский» поедет спортсмен из Латвии, неплохо выступающий в польском чемпионате. Знаю, что за «Октябрьский» поедет также бывший спортсмен «Турбины» Виктор Кулаков.

Ни с одной командой в этом году гонка не будет легкой. Я думаю, что в прошлом году болельщикам понравилось, как выступала наша команда. И не только наша, но и «Мегалада», и «Турбина». «Октябрьский» был чуть слабее. Сейчас ни одной слабой команды нет.

– Кем усилился наш «заклятый друг» «Мегалада»?

– Насколько я знаю, они вели переговоры с финским гонщиком. Тот отказался. Думаю, если мы не найдем спонсора для Артема Лагуты, который выставил гонорар, немножко несовместимый с бюджетом клуба, то, наверное, его перехватит «Мегалада». Что будет неудивительно, ведь он несколько лет выступал за «Мегаладу». Но я уверен, что у этого спортсмена с годами появился некоторый патриотизм, желание выступать за свой родной Владивосток. К сожалению, недавно Артем получил небольшую травму, но через недели три примет участие в первом этапе чемпионата мира. К слову говоря, он вместе с Эмилем Сайфутдиновым стал чемпионом мира в прошлом году в составе команды России.

– Отсюда и амбиции…

– Да, гонорар его вырос, а бюджет клуба… Не скажу, что он плачевный. Нет. В этом году бюджет нормальный. Я думаю, все будет здорово и в кадровом, и в техническом плане.

– Теперь о нашем клубе: потери, приобретения. Мы кем усиливаемся?

– Сначала мы думали, что команда немного ослабнет в этом году. Мое мнение: команда, наоборот, усилилась.

У нас не будет Вадима Тарасенко. К сожалению, его гонорар неожиданно вырос как для бюджета клуба, так и для его езды. Мы решили расстаться хотя бы на этот сезон. Может, парень еще подумает. Есть дозаявочное окно в июне.

Но за нас будет выступать Григорий Лагута. Как раз в первой домашней гонке 8 мая. Сейчас готовится Сергей Логачев, в воскресенье он выступил на первой гонке в польской лиге. Виталий Котляр тоже тренируется в Польше.

Также мы усилились не особо известным польским легионером Норбертом Косчухом. Видел несколько его гонок в этом сезоне. В прошлом он был одним из лидеров польской лиги. Парень давно просился в наш клуб. Еще года два назад вышел на связь со мной. Но тогда легионеры были запрещены. И он каждый год давал о себе знать. Знаете, удивил гонорар, который он попросил. Он сопоставим с гонораром наших юниоров. Парень скромный. И едет быстро. У них до 8 мая будет несколько гонок в польской лиге, а 8 мая мы увидим весь наш состав в боевой готовности.

Патриотизма не хватает

– Я не первый год наблюдаю гонки «Востока» на «Авангарде». По моему личному мнению, приезжающие к нам легионеры очень вяло ведут себя на треке. Хотят, просятся, получают гонорары, но как-то очень бережно едут…

– Вы правы. Нисколько нас не удивил и даже расстроил многократный чемпион мира Джейсон Крамп, которого мы пригласили в прошлом году. Один заезд он проиграл нашему юниору, один заезд – не очень сильный – выиграл. Потом падение, перелом ключицы, больше мы его не видели. А гонорар увез сполна.

Понятно, что необязательно было привлекать легионеров, потому что и свои ребята хорошо едут. У нас вся команда – местная, владивостокская в отличие от «Мегалады» или «Турбины».

Если в команде появляется легионер, значит, кто-то из наших перспективных ребят садится на лавку. Но мы немного в выигрышном положении. У нас в команде не хватает одного взрослого спортсмена. Их должно быть четверо. Трое выступают в каждой паре. И один в резерве. У нас пока только трое: Лагута, Долгачев и Косчух. Но у нас есть маневр с юниорами. Это Виталий Котляр, Марк Карион, Павел Лагута.

– Павел Лагута как показывает себя на тренировках?

– Зиму он готовился в спортзале, не участвовал в ледогаревых гонках. Сейчас появился на стадионе. На первой тренировке себя показывают все. Все ребята, которые находятся здесь, участвуют в тренировке. Включая нашу школу мотокросса.

– Мотокросс по-прежнему кузница кадров?

– Всегда был и остается ею.

– Вы сами уже отошли от соревнований?

– Почему? Еще участвую. В чемпионате и кубке края. Правда, у нас ветеранские заезды. От 40 лет и далее. Ребята, конечно, не совсем ветеранского возраста. Это дает хорошую физподготовку. Кое-что дает и для тренерской работы.

– Еще один вопрос по командам: доколе мы будем кузницей кадров? Как избежать текучки? Мы их вырастили, а они потом перешли в другую команду…

– Да, обидно, когда такое случается. Вкладываешь все силы, душу в юниора. А он разворачивается и говорит: все, здесь я уже себя исчерпал, там мне предлагают больше. Похожий случай был и у нас в этом году. Но, слава богу, человек передумал, извинился перед всей командой. Сказал, что порыв был такой непонятный. Хотел убежать, несмотря на действующие контракты. Но по регламенту спортсмен, у которого есть действующий контракт, может разорвать его только в судебном порядке. Причем если он является воспитанником клуба, то он может перейти в другой клуб по обоюдному согласию руководителей клубов. Конфликт быстро закончился.

Регламент сейчас достаточно ясно описывает трансферы спортсменов из клуба в клуб. Есть дозаявочное окно в середине сезона. С 25 июня по 6 июля, когда спортсмен, не выступающий ни за одну команду, может заявиться и принять участие в соревнованиях.

Молоды и нацелены на победы

– Вернемся к сезону-2018. Мы чемпионы. Это почетно. Надеюсь, в этом сезоне подтвердим свое гордое звание?

– Будем стараться. Повторюсь, сезон будет крайне интересным. Шансы у всех команд одинаковые. Нет такой команды, которая была бы на голову сильнее других. На 1-2 процента – да.

«Мегалада», как правило, мелких легионеров не берет. У «Турбины» тоже очень сильный состав. У них подписан контракт с Эмилем Сайфутдиновым на шесть гонок. Безусловно, он сюда приедет, внесет интригу, азарт. Будет противостояние Лагута – Сайфутдинов. Остальная команда у них тоже сильная.

Небольшой минус у нас возник в юниорском составе. Выступавший за нас в прошлом году Кирилл Хван перебрался в Балаково. Мы его отпустили. Но у нас есть перспективный гонщик Никита Коровко. Старается, газует, накатывает опыт. В этом сезоне он должен показать себя.

– У нас, как я понимаю, самая молодая команда из всех. В прошлом сезоне ушли сильнейшие гонщики, но мы все равно взяли золото. Мне кажется, это ваша заслуга. Гонка – это как шахматная партия, где надо правильно продумывать ходы.

– Подозреваю, что нас сейчас слушают «шпионы» из других команд, поэтому оставлю свои приемы в секрете. Скажу лишь, что перед тем, как решить, кто поедет в заезде, я учитываю особенности каждого спортсмена. Личные, психологические и физические. Кто-то едет по наружному кругу быстрее, кто-то по внутреннему. Это дает подсказку, кого в какой заезд ставить.

– Когда мы научимся выигрывать старт?

– Да, есть у нас такая проблема. У нас особо легкие спортсмены, поэтому колесо все время буксует. Ощущение, что они сидят на диете. Те, кто потяжелее, со старта быстрее выезжают. Но старт – это не 100 процентов успеха. Хотя и важная часть победы. Будем работать над этим. Мне нравятся старты Виталия Котляра. Правда, у него тоже 50 на 50 выходит. Но Виталию всего 18 лет.

Дело техники

– Очень обидно бывает, когда гонщик отлично стартанул и вдруг у него заглох мотор. Мы же дома гоняем, неужели мотоциклы нельзя нормально подготовить?

– Наверное, вы имеете в виду заезд с Тарасенко в прошлом году. Та гонка для нас была чемпионской. Знаете, это в своем роде провидение. Если бы не тот заезд, если бы не та поломка двигателя и не сход гонщика, мы бы не смогли выпустить джокера. Объясняю: по правилам, джокера я имею право выпустить только при разнице в шесть очков и более. И благодаря сходу Тарасенко мы, собственно, и смогли победить.

У этой истории есть обратная сторона. Неприятная ситуация была у нас в Балаково в прошлом году. Заезд номер 13. За «Турбину» выступал Эмиль Сайфутдинов. Гонка на выезде. Тарасенко и Карион выиграли старт, ехали первыми. Эмиль проиграл старт, плюс ему залепило грязью очки. Он закрыл ручку газа и просто катился вперед. А последним ехал юниор «Турбины». Заезд складывался в нашу пользу со счетом 5:1. И вдруг юниор специально ложится на трек, заезд останавливают. Так как Сайфутдинов не успел заехать за внутреннюю полосу, он был допущен к перезаезду. Сняли только юниора. И заезд сложился уже со счетом 3:3.

Сейчас в регламент внесли изменение: если судья усмотрел специальное падение, то он имеет право дисквалифицировать спортсмена до конца гонки. И наложить на него крупный штраф, чтобы неповадно было.

– А что у нас с техникой? Иногда создается впечатление, что наши мотоциклы просто не хотят ехать.

– Все-таки заметно с трибун? В техническом плане мы идем позади всех. «Турбина», «Мегалада» и «Октябрьский» находятся ближе к центру Европы, где есть несколько спидвейных лиг. И прогресс технический к ним приходит раньше. Мы ездим на мотоциклах с двигателями итальянского производства, которые уже просто не выпускают. Раритеты. В этом сезоне администрации края и города пообещали нам закупку новых мотоциклов и двигателей, на которых ездит вся Европа. Технический вид спорта во многом зависит от техники.

– А что с самим стадионом «Авангард»? Его будут ремонтировать?

– Планы серьезные. Выделены большие средства на реконструкцию трибун, над ними появится козырек, появится огромный телевизор. Будет закрытый парк европейского уровня. По крайней мере, так обещают. Надеюсь, настанет момент, когда к нам приедет заграничная команда и мы с ней померяемся силами. К нам давно рвутся поляки. Любая команда готова приехать, но стыдно на таком стадионе их принимать…

– Все отмечают, что во Владивостоке самая благодарная публика.

– Это точно. Огромное спасибо нашим болельщикам! Это, наверное, самые понимающие болельщики. Это не мои слова. Так говорит вся спидвейная Россия. Такое впечатление, что все, кто сидит на трибунах во Владивостоке, когда-то управляли мотоциклом.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ