«Восточный вектор» попал в штиль. Откуда ждать ветра? Скоро только сказка сказывается, или Когда люди заметят обещанные изменения

В этом году исполняется 5 лет политике так называемого «Восточного вектора», ориентированной на развитие Дальнего Востока России и его экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский регион. О произошедших изменениях и полученных результатах, о том, почему регион пока не смог радикально преобразиться и чего не хватает для коренного перелома, корреспондент «В» побеседовал с президентом бизнес-клуба «Авангард», членом совета Приморского регионального отделения «Деловой России» Валерием Калюжным.

Дальнему Востоку дали удочку вместо рыбы

– Валерий Владимирович, пять лет назад президент России Владимир Путин указал на восточное направление развития страны. А воз и ныне там. Значительная часть местного населения неудовлетворительно оценивает условия своей жизни. Те, у кого есть возможность поменять место жительства, продолжают уезжать в западные регионы или за границу. В чем причина?

– Ситуация не может измениться быстро. Озвученные пять лет назад проекты «Восточного вектора» рассчитаны на долгосрочную работу. Как минимум в социальном плане ситуация быстро и радикально не изменится. Это объективная данность.

Основа решения социальных проблем – это создание в регионе конкурентоспособной экономики, формирование условий, при которых будут развиваться производство, сельское хозяйство, сфера услуг и возникнут условия для того, чтобы люди отсюда не уезжали, а приезжали.

В целом политика правильная – давайте вспомним, что до конца нулевых превалировал подход оказания Дальнему Востоку бюджетной помощи в виде субсидий, и только в нынешнем десятилетии концепция поменялась в сторону развития экономики федерального округа. Отток населения из края, кстати, замедлился, хотя и сохраняется. Задачи остаются прежними: нужно развивать бизнес, открывать новые рабочие места и модернизировать социальную инфраструктуру – образование, медицину и так далее…

– Однако коренного перелома не видно. Это вина государства или чиновников? Может, по этой причине в последнее время на Дальнем Востоке поменяли министра и его заместителей, многих губернаторов?

– Мне сложно говорить за главу государства, и я рассуждаю в большей степени как сторонний наблюдатель. Мне кажется, что частая смена управленцев – это на самом деле отнюдь не панацея от слабой работы управленческого аппарата в целом. Многие еще помнят, как в 90-е годы президент нашей страны Борис Ельцин отправлял в отставку правительство чуть ли не ежемесячно. Разве от этого тогда страна стала жить лучше?

Мне кажется, что задачей является создание стабильно работающей системы, в рамках которой идет развитие, пусть и медленное, но развитие. При этом правила игры остаются неизменными в течение долгого времени, а если меняются, то предсказуемо.

Приведу простой пример. Изучение развития предпринимательства на территории Приморского края показывает, что главный негативный фактор, который сдерживает развитие деловой сферы региона, – это высокая степень административной нагрузки на бизнес. К ней относятся не только проверки, но и регулятивная среда. И вот в ее рамках отсутствует стабильность и постоянно меняются условия. Очень часто такие проблемы происходят по схеме: предприниматель планирует свой проект, собирает деньги, нередко кредитные или заемные, начинает дело, и вот тут выясняется, что кто-то во власти уже изменил правила. Представьте себе, что вы, например, решили открыть фирму такси, собрали деньги и купили десяток-другой подержанных иномарок в хорошем техническом состоянии, и вот тут вышло решение о том, что таксомоторная компания может функционировать только на новых автомобилях. Или как бывает во Владивостоке: то разрешают уличную торговлю, то начинают запрещать и убирать павильоны. Естественно, при таком подходе инвестиционная привлекательность территории расти не будет.

Поэтому дело не только и не столько в том, кого поменять, сколько в том, чтобы органы власти работали в рамках долговременной стратегии, стремились постоянно улучшать качество своей работы, чтобы была преемственность решений. В качестве условного примера для подражания могу привести Кубу. Там сегодня реализуется стратегия эволюционных преобразований в экономике и социальной сфере на основе либерализации экономики и содействия развитию частного бизнеса. Кстати, один из девизов Рауля Кастро: «Пусть медленные, но постоянные изменения».

Вот из этого и надо исходить на Дальнем Востоке, создавая стабильные условия для развития экономики. Тогда и качество жизни начнет расти, пусть не сразу, но постепенно и устойчиво.

– Как вы думаете, Владимир Путин на ВЭФ-2019 предложит что-нибудь новое? И в каком направлении дальше будет двигаться регион?

– В рамках ВЭФ этого года планируется презентовать новую национальную стратегию развития Дальнего Востока России. Ранее глава государства дал поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Она должна объединить мероприятия уже принятых нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальневосточного федерального округа в экономике России.

Насчет дальнейшего движения: по-видимому, будет продолжено движение в сторону развития Дальнего Востока и его интеграции в АТР, и это правильно.

Восток расширяется на север и запад

– Минвостокразвития передали Арктику. Что это даст Дальнему Востоку?

– Это как раз логичный ход, который направлен на развитие хозяйственных связей Дальнего Востока с другими регионами страны. Давайте вспомним, что Северный морской путь всегда был стратегическим преимуществом нашей страны, в том числе и в плане обороны. По нему ходили грузовые караваны, правда, для обеспечения нужд своей страны. Теперь же это преимущество планируется обратить на пользу развития международного сотрудничества и пускать через Арктику транзитные грузы.

– Ну а Приморье и Владивосток здесь при чем?

– Не скажите. У Севморпути два «входа-выхода» – восточный и западный. Там – Мурманск с Мурманским и Северным морским пароходствами, атомными ледоколами. А у нас – Владивосток с концентрацией «восточного актива». Это дизельный ледокольный флот, базы обеспечения, здесь же были носители опыта – экипажи, работавшие в ДВМП и ПМП, а также профильный вуз, в котором и я в свое время получил свое первое высшее образование, – МГУ имени Невельского. Использование Арктики для транзита грузов из Европы в АТР и обратно – это не только собственно перевозки, но и обучение моряков, бункеровка (то есть заправка) и снабжение судов, строительство новых ледоколов и судов ледового класса и так далее.

И в этом отношении Владивосток и Приморье могут стать новой геополитической отправной точкой. Если путь через северные моря как альтернатива караванным путям через Суэцкий канал станет проторенной морской дорогой, то только судозаходы в дальневосточные порты для погрузки-выгрузки или даже для загрузки топлива и снабжения уже дадут неплохой импульс развитию морской инфраструктуры. Значит, это выгодно и экономике региона в целом. Одна из наших национальных судоходных компаний, кстати, уже проводила по Севморпути свои суда, так что на сегодняшний день вопрос больше в геоэкономике и геополитике: нужно убедить азиатский и европейский бизнес в выгодности использования этого «морского тракта»…

– А как насчет присоединения к Дальнему Востоку Забайкалья и Бурятии? Наши деньги могут отдать в эти депрессивные регионы?

– Тут логика как раз понятна: интегрировать эти регионы в уже созданные экономические условия на Дальнем Востоке. Забайкалье – сложный регион с суровым климатом, но там много полезных ископаемых. Республика Бурятия – это регион, привлекательный для туристов: Байкал, водопады и природные красоты, а также крупнейший в России центр буддизма, а ведь это доминирующая в Азии религия. Поэтому вхождение этих регионов в ДФО оценивается скорее позитивно…

Как найти точку опоры

– Оправдали ли себя новые точки роста: территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), дальневосточный гектар? Почему до сих пор зарубежный инвестор смотрит в нашу сторону осторожно или равнодушно?

– Изучение ситуации, связанной с ТОРами и СПВ, показывает, что в целом позитивный тренд есть, он связан с тем, что количество резидентов данных проектов увеличивается. Но тут опять же мало начать работу по проектам, нужно вести ее системно. На сегодняшний день одной из главных проблем остаются низкие темпы строительства инфраструктуры для ТОРов – площадок, инженерных и дорожных сооружений и так далее. Плюс традиционные сомнения в рентабельности ведения здесь бизнеса.

С дальневосточным гектаром, кстати, в целом все не так плохо – недавно была обнародована статистика, посвященная двухлетней истории проекта. Сегодня именно Приморье стало его безусловным лидером, за ним следуют Хабаровский край и Якутия. По состоянию на февраль 2019-го в нашем крае подано около 17 тысяч заявок, при этом уже оформлены договоры безвозмездного пользования земельными участками для 13 тысяч человек. Часть из них будет вести на земле какую-то хозяйственную деятельность – сельское хозяйство, строить дома, развивать ремесла и так далее. И это даст прирост в экономику.

Давайте вспомним 2014 год – тогда первые ТОРы были только озвучены. Сколько было обсуждений и скептицизма! Но ведь правовой каркас создан, и он работает, постепенно наполняясь содержанием.

Необходимо диверсифицировать и развивать сельское хозяйство региона, увеличивать долю малого и среднего бизнеса, то есть фермерских хозяйств. Также необходимо активизировать содействие развитию строительного комплекса, увеличивать выпуск рыбных продуктов, мяса домашней птицы, растительного масла, кисломолочных продуктов. Это перспективные товары для развития экспорта в рамках сотрудничества с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона.

– А почему нет изменений в самом простом – снижении цен на продукты, лекарства, транспорт? Когда станут доступными обучение и медицина? Где новые рабочие места и зарплаты выше уровня прожиточного минимума?

– С точки зрения управления экономикой добиться этого совсем даже непросто. Только в сказке все решается по мановению волшебной палочки.

Приведу пример с землей. Как известно, для Приморья, и в особенности Владивостока, характерна проблема обманутых дольщиков. Этот вопрос за последние лет пять обсуждался неоднократно на разных уровнях. А вот реальных действий, направленных на решение данной проблемы, практически не предпринималось. Но сегодня вопрос сдвинулся с места. Принят новый краевой закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае». Теперь проблемные долгострои будут выкупать, обманутым дольщикам станут выплачивать компенсации, а земельные участки под застройку планируется готовить и выделять только после специальной подготовки и экспертизы, что поможет избежать проблем точечной застройки. Процесс только начат, но это должно привести к результатам, хотя уже в начале пути требуется приложение немалых усилий.

Или взять программу «Доступная рыба», которая была запущена в крупных торговых сетях и улучшила доступность продуктов для социально незащищенных категорий населения. Но для этого пришлось объединить усилия множества людей.

Чтобы у местных властей были деньги на дороги, медицину и остальное, нужно развивать экономику. Это и открытие новых предприятий, и создание рабочих мест, и привлечение туристов, и организация других видов деятельности, ориентированных на повышение налоговых отчислений и повышение доходов граждан. Без создания прочного экономического базиса добиться радикального повышения качества жизни невозможно. Но на самом деле ситуация пусть и медленнее, чем хотелось бы, но развивается в сторону улучшения.

– То есть вы считаете, что не все так плохо, как многим кажется?

– Да, не все так плохо. А лучше оно может стать только тогда, когда мы, дальневосточники, все будем работать для этого.

Кстати

Необходимо сказать, что в целом экономика региона демонстрировала в 2018 году рост общего хозяйственного оборота на 5 % в сравнении с 2017 годом. Позвольте, я приведу цифры.

Растет производство товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть постепенно происходит переход от сырьевой модели развития региона к производственной, это хороший тренд. Растет производство лекарственных средств и электрического оборудования (на 50 %), резиновых и пластмассовых изделий (на 33 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 29 %), зафиксирован рост в металлургическом производстве (на 14 %), обработке древесины (на 10 %). Из пищевых продуктов в 2018 году увеличилось производство свинины (на 11 %), молока (на 8 %), минеральных вод (на 7 %), мороженого и масла растительного рафинированного (на 6 %), колбасных изделий (на 4 %), мясных полуфабрикатов (на 3 %), кондитерских изделий (на 2 %). Стабильной остается ситуация в сфере торговли – рост составил 4 %. Платных услуг населению оказано на 157 млрд рублей, прирост составил 3 %.

Автор: Николай КУТЕНКИХ