В дни работы ВЭФ во Владивостоке оседает 300 млн рублей За комментарием корреспондент «В» обратился к губернатору края Олегу Кожемяко.

– Восточный экономический форум – это главная площадка России на ее восточном направлении, где на уровне глав государств принимаются ключевые решения о международном сотрудничестве, заключаются соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов, – подчеркнул глава Приморья. – Традиционно на улице Дальнего Востока будет работать павильон Приморья. Сейчас идет отбор проектов, которые будут там представлены.

Планируем активно включиться в деловую часть форума. Одна из тем, которую мы хотели бы вынести на обсуждение, – перспективы развития судоремонта в Приморье. Сейчас мы готовим предложения в адрес правительства, направленные на поддержку судоремонтных и судостроительных предприятий.

Что касается повседневной жизни, то в дни форума мы, естественно, наблюдаем приток гостей в наш регион. К примеру, в прошлом году во время проведения ВЭФ край посетили около 10 тысяч российских и иностранных туристов, из них порядка 6,5 тысячи человек – это непосредственно участники и гости форума. Поэтому большое внимание мы уделяем организационной работе. Для размещения гостей, как и в прошлом году, планируется привлечь круизный лайнер. Прорабатываются вопросы организации питания, волонтерских служб, ремонта транспортной и дорожной инфраструктуры, благоустройства города.

С другой стороны, гости, которые посещают Приморье в дни ВЭФ, приносят краю около 300 миллионов рублей чистых денег. Большую часть прибыли традиционно получают гостиницы, рестораны, такси и другие компании, которые работают в сфере услуг.

Автор: Николай КУТЕНКИХ