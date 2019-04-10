Юбилейный форум: пять месяцев до старта В Москве определили основные параметры предстоящего ВЭФ-2019 во Владивостоке. Остров Русский примет Восточный экономический форум уже в пятый раз подряд. Очередная международная встреча состоится по традиции в самом начале осени – с 4 по 6 сентября (среда – пятница).

Вот что известно «В» на сегодняшний день.

Нынешний ВЭФ вновь пройдет под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. Главным гостем России в этом году станет премьер-министр Индии Нарендра Моди (минувшей осенью это был председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин). Традиционно планируют приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен.

Пятый форум претерпит существенные изменения по форме и содержанию.

– Нужно с достоинством отметить юбилейный ВЭФ, привнести новшества в работу форума, – заявил накануне полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер и руководитель оргкомитета форума Юрий Трутнев. – Необходимо уделить больше внимания его истории, освещению вклада ВЭФ в развитие Дальнего Востока, наглядно продемонстрировать основные достижения, дать импульс решению проблемных вопросов.

За минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию восточного вектора российской внешней политики, а также встраиванию Дальнего Востока в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На предстоящей встрече мы планируем представить президенту страны национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, формирование программы форума идет по двум основным векторам: экономический рост и достижение показателей жизни в федеральном округе выше среднероссийского уровня. В первый блок деловой части войдут презентации инвестиционного потенциала отраслей по каждому из регионов Дальнего Востока. Второй блок будет представлять сессии по реализации 12 национальных проектов на Дальнем Востоке.

Автор: Николай КУТЕНКИХ