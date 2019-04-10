Фермеры готовы. Покупатели на старте Общегородская сельскохозяйственная ярмарка в субботу, 20 апреля, открывает сезон-2019, сообщает пресс-служба мэрии.

В этот день на центральной площади Владивостока для жителей и гостей города развернется широкая торговля свежими продуктами питания. Мясную и молочную продукцию, рыбу, овощи, фрукты, мед, выпечку и многое другое представят более 200 фермерских хозяйств и местных производителей.

Контроль качества продукции на ярмарке осуществляют ветеринарная служба и Владивостокская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. Специалисты этих ведомств систематически проверяют документы на продукцию.

Регулярно торговые ряды в сезоне-2019 будут работать на центральной площади с апреля по ноябрь по следующему расписанию: 20, 21, 26 апреля; 25, 26 мая; 9 июня; 21, 22 июня; 6 июля – 4 августа (еженедельно по субботам и воскресеньям); 17 августа – 21 сентября (еженедельно по субботам и воскресеньям); 12 октября – 16 ноября (еженедельно по субботам и воскресеньям). Режим работы: пятница – 8.00-18.00, суббота – 9.00-18.00, воскресенье – 9.00-17.00.

«Расписание ярмарки зависит от расписания событий на центральной площади города. Если на площади запланирован праздник или массовое мероприятие, то ярмарка на эти дни не планируется. Однако мы стараемся выдерживать основное назначение ярмарки – обеспечение горожан качественными и свежими продуктами, особенно перед праздниками. Так, накануне празднования Пасхи торговля развернется в пятницу, 26 апреля. А вот в сами выходные на площади будут проходить народные гулянья», – отметили в управлении экономического развития администрации Владивостока.

Администрация столицы Приморья приглашает всех желающих на центральную площадь на открытие ярмарочного сезона 20 апреля в 9.00. Работа ярмарки продлится до 18.00.

По вопросам организации ярмарки и участия в торговле необходимо обращаться в управление экономического развития администрации города: Владивосток, Океанский проспект, 20, телефон/факс 8 (423) 261-41-60, электронная почта torgvlc@vlc.ru.

Автор: Отдел новостей «В »