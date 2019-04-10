Дети помогут детской больнице. Присоединяйтесь Молодежь Владивостока проведет субботник на территории детской больницы, сообщила пресс-служба Молодежного ресурсного центра.

«Добрый субботник» пройдет 13 апреля, его организаторы – благотворительный фонд «Счастливые дети» и корпус волонтеров МКУ «Молодежный ресурсный центр» – намерены не просто прибрать территорию медучреждения, а порадовать маленьких пациентов краевой детской клинической больницы № 2.

– После зимы все дворы нуждаются в благоустройстве. Особенно хочется видеть яркие краски из окон детских больниц, где для маленьких пациентов и их родителей в самом здании созданы комфортные условия, а на территории стоит детская площадка, на которой так хочется поиграть. Чтобы поднять ребятам настроение, мы вновь утраиваем «Добрый субботник» в детской больнице № 2. Выбрали именно это учреждение, потому что здесь есть отделение отказников, где на попечении медицинских работников находятся малыши от рождения до 4 лет, оставшиеся без попечения родителей, – отметила Светлана Нестерова, президент благотворительного фонда «Счастливые дети».

Волонтеры уберут листву, побелят бордюры и деревья на территории детской больницы. К участию в субботнике приглашаются все желающие. «Добрый субботник» стартует 13 апреля в 10 часов по адресу: ул. Приморская, 6. Добраться до краевой детской клинической больницы № 2 можно автобусами № 1, 13Д, 13К. Контактное лицо – Нестерова Светлана, тел. 8-908-969-61-15.

Автор: Отдел новостей «В»