Приговор Игорю Пушкареву вынесут с третьей попытки Во вторник, 9 апреля, в Тверском суде Москвы началось оглашение приговора экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, экс-директору компании «Востокцемент» Андрею Пушкареву и экс-директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. До этого сроки заседания сдвигались дважды по неизвестным причинам. Первый раз зачитывание приговора перенесли со 2 на 3 апреля, затем с 3 на 9 апреля.

По существующей практике оглашение приговора может занять два-три дня. Онлайн-трансляцию из зала заседания Тверского суда будет вести информационное агентство VladNews.ru.

Отметим, что приморцы активно поддерживают бывшего мэра приморской столицы в соцсетях.

«Решение суда по делу Пушкаревых – Лушникова – это экзамен для всей судебной системы, – говорится в одном из комментариев на Facebook. – Станет ли она инструментом для сведения политических счетов? Об этом мы узнаем уже через несколько часов: оглашение приговора Игорю и Андрею Пушкаревым, а также Андрею Лушникову начнется (9 апреля. – Прим. ред.) в 18 часов по времени Владивостока».

Напомним, что сторона обвинения просит для Игоря Пушкарева 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. Для Андрея Лушникова – 14 лет строгого режима и штраф 375,6 млн рублей. Для Андрея Пушкарева – 8 лет лишения свободы условно и штраф 500 млн рублей.

Автор: Отдел новостей «В»