Браконьеры подорвали популяцию черемши Все больше и больше браконьеров отправляются по весне за черемшой на острова, входящие в состав Дальневосточного морского заповедника. В последние годы их нашествие принимает катастрофические размеры.

Как сообщила пресс-служба заповедника, на острова залива Петра Великого, которые находятся под охраной государства, сегодня высаживаются десятки заготовщиков. В эти дни инспектора работают в чрезвычайном режиме. Несколько лодок патрулируют острова. Организованы особые посты в предполагаемых местах высадки браконьеров.

– Заповедник выступает единственным гарантом сохранения в естественном состоянии многих обычных для Приморья растений. Однако виды, пользующиеся коммерческим спросом, трудно сохранить и на охраняемых территориях, – говорит научный сотрудник заповедника кандидат биологических наук Елена Чубарь. – Грустно констатировать, что такое широко распространенное растение, как черемша, в нормальном состоянии сохранилось только на островах Морского и Лазовского заповедников. Остальные популяции подорваны. Растениям не дают вырасти и обсемениться.

Напомним, что за нарушение режима охраны заповедников законодательство предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность, поэтому желание оборвать всю черемшу на островах и заработать может обернуться серьезным наказанием.

Автор: Отдел новостей «В»