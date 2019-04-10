ЕГЭ досрочный, 100 баллов – реальные В Приморском крае прошел Единый государственный экзамен, точнее, его досрочный этап. Итоги порадовали и педагогов, и учеников, сообщила пресс-служба края.

Четыре участника экзамена по русскому языку получили выше 80 баллов. Наиболее успешные результаты – по литературе. Все 15 участников справились с заданием, трое получили высокие баллы, одна из них – студентка гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Полина Филатова – сдала экзамен на 100 баллов.

Отметим, в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Автор: Отдел новостей «В»