В Бессмертном полку рекламной атрибутике не место В День Победы по главной улице Владивостока пройдет Бессмертный полк. Принять участие в акции могут все желающие.

Всероссийская гражданская акция, которая проводится с 2013 года, уже стала неотъемлемой традицией празднования 9 Мая. Жители и гости города идут с фотографиями родных и близких, внесших свой вклад в Великую Победу.

И каждый год горожане заранее готовятся к этому торжественному шествию. Поэтому, как сообщает пресс-служба мэрии, управлением по делам молодежи достигнута договоренность с организациями, на протяжении нескольких лет являющимися партнерами акции, по изготовлению фотопортретов и штендеров.

Компания «Сервис Плюс» (ул. Алеутская, 45а, строение 2, вход со стороны ул. Фонтанной, тел. 222-18-63): с 1 апреля до 25 апреля оказывает бесплатные услуги по изготовлению фотографии – сканирование, обработку (ретушь фотографии), макетирование (указание Ф.И.О., вставка в готовый макет) и печать фотографии формата А3. Ламинирование и приобретение штендера – за счет средств заказчика.

Рекламное агентство полного цикла «Презент» (ТЦ «Луговая», 1-й этаж, павильон 28, тел. 298-10-70): с 1 апреля по 8 мая оказывает бесплатные услуги по реставрации и оформлению фотографии. Услуги распечатки, ламинирования, монтажа и продажи штендера предоставляются за счет средств заказчика.

Участники акции могут изготовить фотопортреты и штендеры в иных организациях или самостоятельно. Или пройти в строю с обычной фотографией любого размера. Ведь здесь важна не форма, а память о тех, кто воевал на фронте и в тылу за нас, за наших детей и внуков.

О месте и времени сбора участников акции будет сообщено дополнительно. Предварительная регистрация участников шествия не требуется. Однако, как предупреждают организаторы, будут и ограничения: на шествии запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику.

Контактная линия штаба «Бессмертный полк» во Владивостоке работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00, тел. 222-39-65, 222-08-38.

Автор: Отдел новостей «В»