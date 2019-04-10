Кто внимателен, тому и приз. Ко дню рождения Очередные призы в рамках посвященной 30-летию «В» акции «Внимательный читатель» мы разыграли в прошлый четверг. И уже по традиции раздали не только основной, но и поощрительные призы.

Так, билет в филармонию на концерт Академического хора ДВФУ в рамках фестиваля «Дальневосточная весна» достался Алле Шашковой, которая много лет выписывала нашу газету, но, к сожалению, «Почта России» доставляет издание нерегулярно, поэтому теперь предпочитает покупать «В» в киоске. Но от любимой газеты не отказывается. «Для меня «Владивосток» – часть меня самой, – сказала Алла Константиновна. – И как приятно получить приз, сходить на концерт с моей любимой невесткой, которая тоже обожает классическую музыку».

Билет на концерт ансамбля «Здравствуй, песня!» достался Галине Челышковой. Она знакома с нашей газетой 30 лет, с самого первого выхода издания. В конкурсе Галина участвует с завидным постоянством, во всяком случае, всегда находит кодовые слова, вот только дозвониться ей удалось всего дважды. И вот на прошлой неделе выиграла. И спасибо нашей читательнице за добрые слова: по ее мнению, газета с каждым годом становится все лучше и интереснее.

Книгу Татьяны Таран «Список мечт» получила Валентина Царева. Она рассказала, что обожает искать «спрятанную фразу» и с каждым разом находит ее все быстрее.

Основной приз – билеты на концерт цыганского ансамбля «Джелем» – выиграла Татьяна Брынцева. Газету она покупает каждую неделю и постоянно участвует в акции, а приз ей достался впервые и – как по заказу – как раз ко дню рождения, который Татьяна Борисовна отметила 8 апреля.

Мы поздравляем всех победителей, благодарим наших партнеров – Приморскую филармонию и Татьяну Таран – за призы. И продолжаем!

В этом номере, читатель, вы должны найти фразу «Летит как пух от уст Эола» (не в этом тексте). Затем вам нужно в четверг, 11 апреля, позвонить нам по телефону 241-56-25 с 11.00 до 11.15 и назвать номер полосы и название материала, в котором были спрятаны эти слова. Победителей – а их будет двое! – ждет чудесный приз: билеты в Приморскую картинную галерею на выставку «Croisee в картинной галерее». Мало того, 13 апреля в 12 часов куратор выставки Светлана Руснак специально для наших победителей проведет авторскую экскурсию.

Билеты можно забрать в редакции в пятницу, 12 апреля, с 11 до 15 часов. Напомним, что призы на дом мы не привозим. И маленькая реплика, уважаемые читатели. Каждому, кто дозвонился до нас в рамках акции, мы говорим: «Если жребий падет на вас, мы перезвоним вам в течение 20 минут, будьте у телефона». И если мы не можем до вас дозвониться, то просто выбираем другого победителя. Поймите нас правильно: звонить вам в течение дня или ждать, когда вы увидите пропущенный звонок на своем мобильном, у нас нет возможности. Удачи вам!

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ