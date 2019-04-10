Радио ВиБиСи объявляет конкурс «Мотоледи-2019» Поступь пантеры. Кошачья грация. Ветер в ее волосах. Свобода, дорога, железная воля. И верных два колеса…

Милые девушки! Те, кто имеет собственный мотоцикл, те, кто ездит вторым номером, а также все, кто просто обожает мототехнику, присылайте ваши фотографии на адрес: moto@radiovbc.ru. И выигрывайте отличные призы, которые будут вручены 4 мая на центральной площади Владивостока – прямо на открытии мотосезона-2019!

Спонсоры акции:

Ювелирный дом «Иста», магазин «Митцумаг» – официальный дилер аккумуляторов Banner.

Автор: Отдел новостей «В»