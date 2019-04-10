Тополиная аллея с лавочками, газонами. И вся светится Пешеходную зону на проспекте «Красного знамени» ждет обновление. В этом году здесь появятся декоративная подсветка деревьев, новое покрытие и лавочки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы по благоустройству прогулочной зоны пройдут в рамках создания во Владивостоке основных пешеходных маршрутов. Кроны деревьев на аллее украсят декоративной подсветкой – по примеру аллеи в районе фабрики «Заря». Дополнительные опоры освещения установят также на участках, где разворачивается транспорт. Как сообщили в управлении по вопросам ТЭК администрации краевого центра, сейчас идет проектирование, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Но в августе, как планируется, здесь уже все должно светиться.

Ждет обновление и пешеходную зону. Старое покрытие из брусчатки заменят на новое. Восстановят газоны, установят лавочки и урны. В местах переходов понизят уровень бордюров для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками.

В итоге прогулочная зона на проспекте «Красного знамени» соединится с зоной отдыха Покровского парка. Работы курирует глава города Олег Гуменюк.

Как уже писал «В», в этом году работы по благоустройству будут проведены на набережной Спортивной гавани, на побережье в районе маяка на Токаревской кошке, в Покровском парке, в сквере на Борисенко и на других городских территориях.

Автор: Отдел новостей «В»