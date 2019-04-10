Косаток отправят в свободное плавание Жан-Мишель Кусто, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и директор проекта «Китовый заказник» Чарльз Виник подписали совместное заявление, цель которого – выпустить косаток и белух из бухты Средней в их естественную среду обитания.

Как сообщила пресс-служба края, команда Кусто в течение трех дней занималась исследованием животных, содержащихся в Центре адаптации морских млекопитающих. Для наблюдения за животными были установлены несколько камер в местах кормления и гидролокаторы, совершен облет бухты квадрокоптером. Сегодня Жан-Мишель Кусто уже покинул Приморье, а его команда продолжает работать здесь.

– Мы приняли принципиальное решение выпустить животных в естественную среду. Когда и как их выпустить, определят российские и международные ученые, но мы сразу начнем работу над тем, чтобы китообразные содержались в условиях, наиболее приближенных к их естественной среде, – заявил Олег Кожемяко, добавив, что на реабилитацию морских млекопитающих может уйти продолжительное время.

Стоит отметить, что сейчас за состоянием животных следит специальная межведомственная экспертная группа по охране морских млекопитающих Минприроды России. В ее состав вошли ученые разных НИИ, ветеринары, сотрудники специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными. В качестве консультантов приглашены представители разных общественных организаций, в том числе международных.

Также в Приморье будет создан реабилитационный центр для животных, получивших травмы в дикой природе.

Автор: Отдел новостей «В»