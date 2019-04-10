Последнее резиновое предупреждение К августу 2020 года все дворовые шины уберут и переработают на покрытия для спортплощадок

На вывоз дворового декора из бэушных автопокрышек дали дополнительное время. Возврата к ним не будет

Жителям Владивостока дадут еще год на то, чтобы освободить свои дворы от старой авторезины. Продлить сроки предложили на Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, заседание которого возглавила первый заместитель главы администрации города Ольга Козерацкая.

Напомним, что согласно новым Правилам благоустройства городской среды граждане должны убрать со своих придомовых территорий бэушную авторезину. Во многих дворах старые покрышки используют в качестве украшения для клумб, исходного материала для малых архитектурных форм, а также для ограждения от проезда автомобилей. На очистку дворов от резины горожанам дали время до 1 августа 2019 года. Ответственность за исполнение нормы была возложена на управляющие компании и ТСЖ.

Резиновый обвал

– Во многих дворах покрышки служат ограждением от машин. Убрать их – и тут же вся придомовая территория превратиться в парковку. Кроме того, у нас есть пятиэтажки, вовсе не имеющие придомовой территории. Мы уберем покрышки, и машины будут стоять под окнами жильцов. Улучшим ли мы таким способом экологию – большой вопрос. И пока нам нечего предложить горожанам взамен. Обычный забор протяженностью 100 метров стоит 100 тысяч рублей. Эти деньги еще нужно собрать. Время нужно, чтобы придумать альтернативу и найти на нее деньги, – прокомментировал сложившуюся ситуацию директор УК Советского района Константин Демаков.

– Так сложилось, что шины на придомовых территориях являются не столько элементом украшения, сколько служат защитой от недобросовестных автолюбителей. Шины ограждают клумбы и детские площадки и защищают их от паркующихся машин, – подтвердил начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер. – В связи с этим мы получили десятки писем от старших по дому с просьбами оставить шины если не навсегда, то хотя бы еще на какое-то время.

Но самое главное – у нас пока нет технической возможности утилизировать за столь короткое время такое количество использованных автопокрышек. В городскую администрацию обратились представители единственной в регионе компании, которая занимается утилизацией авторезины, в том числе крашеной, – ООО «ЭкоСтар Технолоджи». По их признанию, они не были готовы к тем объемам покрышек, которые к ним повезли, и не в состоянии их утилизировать. Сейчас компания приобретает оборудование, которое позволит в больших объемах утилизировать крашеные шины. Но на это понадобится время.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик отметил, что готов обсудить с депутатами возможность переноса сроков на год. Но при этом подчеркнул, что постоянно продлять сроки никто не будет. Рано или поздно убрать покрышки придется.

– При этом новых клумб, украшенных шинами, быть не должно, новых заграждений из шин быть не должно, и всем домам и управляющим организациям нужно определиться со сроками, когда они смогут очистить свои дворы от бэушной авторезины, – заявил Брик.

Газонам – вазоны

Впрочем, положительный опыт утилизации шин уже есть у многих городских многоэтажек. Так, с придомовой территории на Сафонова, 39 вывезли все автопокрышки, а вместо них в украшении двора использовали строительную плитку небольших размеров. По словам руководства местной УК, это и визуально красиво, и способствует удержанию земли на наклонных участках. Еще по одному адресу – на проспекте «Красного знамени» – вместо шин установили вазоны для цветов. Они не только украсили двор, но и не дают возможность недобросовестным автолюбителям парковаться на газонах.

Кроме того, Григорий Пейхвассер рассказал о реализации программы «1000 дворов».

– Выделенные субсидии (380,43 млн рублей) будут предоставлены УК и ТСЖ, поскольку именно управляющие организации будут заниматься благоустройством дворов. Таким образом, мы сможем максимально полно учесть пожелания горожан. Всего запланировано установить 190 детских и спортивных площадок и заасфальтировать 127 дворов. Впрочем, цифры эти меняются, так как жители меняют свои пожелания.

Работы по благоустройству разбили на два этапа – тем, у кого уже готовы документы, выделяются субсидии, чтобы они начинали работы.

Справка «В»

Статья в Правилах благоустройства, посвященная использованной авторезине, появилась не случайно: старые покрышки в естественных условиях разлагаются более 100 лет, на протяжении которых происходит вымывание в почву токсичных органических соединений. При уничтожении методом сжигания от одной тонны шин в окружающую среду попадает около 250 кг сажи и 450 кг токсичных газов.

При грамотной утилизации после вывоза с придомовых территорий автопокрышки отправляют на вторичную переработку. Из них делают резиновую крошку, которая служит основным компонентом при изготовлении травмобезопасных детских и спортивных площадок.

Автор: Анжелина ШИЛАН