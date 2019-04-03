Земляничная наука второклассник

Юный садовод выяснял, поладят ли два сорта земляники на одной грядке

3 апр. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4493 (6198) от 3 апр. 2019

Второклассник Володя Анисимов провел эксперимент по актуальной для садоводов теме. Он выяснял, переопыляются ли сорта земляники садовой, посаженные на участке рядом. 

По информации апрельского номера журнала «Сады и огороды Приморья», свою первую научную работу Володя выполнял под руководством учительницы из гимназии № 29 города Уссурийска, где он учится. Без помощи родителей, конечно же, тоже не обошлось. Они фермеры и занимаются выращиванием популярной ягоды, плантация которой находится в селе Григорьевка Михайловского района. Вова на каникулах помогает им.

 Можно было бы подумать, что проведенные исследования – полностью заслуга взрослых. Если бы не выступление Вовы в школе садоводов, организованной Союзом садоводов города Владивостока. Занятие прошло 30 марта, и юный лектор так понятно и обстоятельно рассказал о своем эксперименте и его итогах, что вызвал аплодисменты слушателей. 

Володя объяснил, почему была выбрана именно эта тема для исследования:

 – Мама рассказала, что садоводы, которые приезжают со всего Приморья за рассадой, задают много вопросов о том, как правильно выращивать клубничку-земляничку, как ее сажать. Но чаще всего гости спрашивают, можно ли высаживать разные сорта земляники рядом, не переопыляются ли они.

Вопрос такой у них появляется потому, что сортов земляники существует огромное количество и хочется посадить и тот и другой. Но где место взять, чтобы сорта росли далеко друг от друга? Участки, как правило, маленькие, не разгуляешься. 

Интересно, что ответ на этот вопрос в книжках не очень-то найдешь, потому что практических экспериментов, наглядно показывающих влияние перекрестного опыления на землянике, не проводилось. Вот мама и подсказала сыну, что выбранная тема работы очень важная и нужная.

Была заложена настоящая экспериментальная посадка из двух ремонтантных сортов земляники, чтобы изучить процесс их опыления, сделать сравнительный анализ полученного урожая и в итоге оценить результаты эксперимента. А до этого Володе нужно было заняться еще и теорией, почитать литературу об особенностях любимой садовой культуры и узнать основные агротехнические приемы ухода за ней. 

Эксперимент проводился с мая по сентябрь прошлого года. Для него потребовалось изготовить искусственную грядку – металлическую стойку с фольгированным вкладышем, наполненным легким питательным грунтом. Стойку разместили во дворе дома под открытым солнцем и подняли ее над землей, чтобы исключить контакт растений с почвой и их заражение болезнями. 

Владимир ухаживал за растениями, регулярно поливал их, подкармливал, вместе с родителями удалял цветоносы первой волны. Полив делали нехолодной водой во второй половине дня 2-3 раза в неделю – из лейки аккуратно под каждый куст в отверстие пленки, в которое высажено растение. Удаление цветоносов проводили регулярно по мере их отрастания до 1 августа. Теперь юный садовод уже знает, что при появлении цветоноса у растения оно останавливается в росте и все питательные вещества отправляет на формирование урожая. Удаление цветоносов стимулирует его рост. Хорошо развитое растение сможет заложить большее количество цветочных почек, и тогда можно будет ожидать полноценный осенний урожай.

После сбора ягод было проведено сравнение полученного урожая с описанием сортов, которое подтвердило, что ягоды, выращенные в ходе эксперимента, полностью соответствовали сортовым признакам. В результате был сделан вывод: у разных сортов земляники садовой, высаженных рядом на одной грядке, под воздействием перекрестного опыления не изменилась сортовая структура урожая. Значит, перекрестное опыление не приводит к потере сорта.

Но надо учитывать важный нюанс. На одну грядку можно высаживать сорта, совпадающие по срокам цветения (плодоношения): ранние – с ранними и среднеранними, средние – со средними и среднепоздними, среднепоздние – с поздними. 

В конце своего выступления перед садоводами Володя рассказал чудесное лирическое стихотворение о клубнике. И признался:

– Я понял: для того чтобы вырастить красивую и вкусную ягоду земляники садовой, необходимо много о ней знать, многому учиться.

Несколько советов от фермеров Анисимовых по выращиванию земляники садовой:

 высаживают ее на предварительно подготовленную, умеренно влажную почву. Желательно замульчировать грядки пленкой или агротексом. В этом случае рассаду высаживают на уже уложенную мульчу. Если в качестве мульчи используется солома, то ее кладут во время начала цветения и до появления завязи.

 При посадке следят за тем, чтобы не было загибов корневой системы (корни должны уходить вертикально вниз) и сердечко находилось на уровне почвы.

Корневая система земляники развивается в верхних слоях почвы, поэтому она требовательна к влажности почвы, особенно в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года. При этом земляника не переносит избытка влаги.

Земляника – светолюбивое растение, но может переносить небольшое затенение. Поэтому ее можно выращивать в междурядьях молодых садов. При сильном же затенении будет много плетей и розеток, но плодоношение не порадует.

Автор: Надежда БРАЖИНА