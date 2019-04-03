Земляничная наука второклассник Юный садовод выяснял, поладят ли два сорта земляники на одной грядке

Второклассник Володя Анисимов провел эксперимент по актуальной для садоводов теме. Он выяснял, переопыляются ли сорта земляники садовой, посаженные на участке рядом.

По информации апрельского номера журнала «Сады и огороды Приморья», свою первую научную работу Володя выполнял под руководством учительницы из гимназии № 29 города Уссурийска, где он учится. Без помощи родителей, конечно же, тоже не обошлось. Они фермеры и занимаются выращиванием популярной ягоды, плантация которой находится в селе Григорьевка Михайловского района. Вова на каникулах помогает им.

Можно было бы подумать, что проведенные исследования – полностью заслуга взрослых. Если бы не выступление Вовы в школе садоводов, организованной Союзом садоводов города Владивостока. Занятие прошло 30 марта, и юный лектор так понятно и обстоятельно рассказал о своем эксперименте и его итогах, что вызвал аплодисменты слушателей.

Володя объяснил, почему была выбрана именно эта тема для исследования:

– Мама рассказала, что садоводы, которые приезжают со всего Приморья за рассадой, задают много вопросов о том, как правильно выращивать клубничку-земляничку, как ее сажать. Но чаще всего гости спрашивают, можно ли высаживать разные сорта земляники рядом, не переопыляются ли они.

Вопрос такой у них появляется потому, что сортов земляники существует огромное количество и хочется посадить и тот и другой. Но где место взять, чтобы сорта росли далеко друг от друга? Участки, как правило, маленькие, не разгуляешься.

Интересно, что ответ на этот вопрос в книжках не очень-то найдешь, потому что практических экспериментов, наглядно показывающих влияние перекрестного опыления на землянике, не проводилось. Вот мама и подсказала сыну, что выбранная тема работы очень важная и нужная.

Была заложена настоящая экспериментальная посадка из двух ремонтантных сортов земляники, чтобы изучить процесс их опыления, сделать сравнительный анализ полученного урожая и в итоге оценить результаты эксперимента. А до этого Володе нужно было заняться еще и теорией, почитать литературу об особенностях любимой садовой культуры и узнать основные агротехнические приемы ухода за ней.

Эксперимент проводился с мая по сентябрь прошлого года. Для него потребовалось изготовить искусственную грядку – металлическую стойку с фольгированным вкладышем, наполненным легким питательным грунтом. Стойку разместили во дворе дома под открытым солнцем и подняли ее над землей, чтобы исключить контакт растений с почвой и их заражение болезнями.

Владимир ухаживал за растениями, регулярно поливал их, подкармливал, вместе с родителями удалял цветоносы первой волны. Полив делали нехолодной водой во второй половине дня 2-3 раза в неделю – из лейки аккуратно под каждый куст в отверстие пленки, в которое высажено растение. Удаление цветоносов проводили регулярно по мере их отрастания до 1 августа. Теперь юный садовод уже знает, что при появлении цветоноса у растения оно останавливается в росте и все питательные вещества отправляет на формирование урожая. Удаление цветоносов стимулирует его рост. Хорошо развитое растение сможет заложить большее количество цветочных почек, и тогда можно будет ожидать полноценный осенний урожай.

После сбора ягод было проведено сравнение полученного урожая с описанием сортов, которое подтвердило, что ягоды, выращенные в ходе эксперимента, полностью соответствовали сортовым признакам. В результате был сделан вывод: у разных сортов земляники садовой, высаженных рядом на одной грядке, под воздействием перекрестного опыления не изменилась сортовая структура урожая. Значит, перекрестное опыление не приводит к потере сорта.

Но надо учитывать важный нюанс. На одну грядку можно высаживать сорта, совпадающие по срокам цветения (плодоношения): ранние – с ранними и среднеранними, средние – со средними и среднепоздними, среднепоздние – с поздними.

В конце своего выступления перед садоводами Володя рассказал чудесное лирическое стихотворение о клубнике. И признался:

– Я понял: для того чтобы вырастить красивую и вкусную ягоду земляники садовой, необходимо много о ней знать, многому учиться.

Несколько советов от фермеров Анисимовых по выращиванию земляники садовой:

высаживают ее на предварительно подготовленную, умеренно влажную почву. Желательно замульчировать грядки пленкой или агротексом. В этом случае рассаду высаживают на уже уложенную мульчу. Если в качестве мульчи используется солома, то ее кладут во время начала цветения и до появления завязи.

При посадке следят за тем, чтобы не было загибов корневой системы (корни должны уходить вертикально вниз) и сердечко находилось на уровне почвы.

Корневая система земляники развивается в верхних слоях почвы, поэтому она требовательна к влажности почвы, особенно в период завязывания и роста плодов, а также после плодоношения, когда закладываются соцветия будущего года. При этом земляника не переносит избытка влаги.

Земляника – светолюбивое растение, но может переносить небольшое затенение. Поэтому ее можно выращивать в междурядьях молодых садов. При сильном же затенении будет много плетей и розеток, но плодоношение не порадует.

Автор: Надежда БРАЖИНА