Неизвестный солдат и победное цветение сирени Селекционеру удалось создать устойчивый сорт сирени

Спешу порадовать вас новостью: у нас теперь есть свой, местный сорт сирени, достойный участвовать во Всероссийской акции «Сирень Победы», высаживаться в парках и скверах, около памятников и обелисков как символ Победы в память о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне, принес ей мир и праздничную весну. Называется он Неизвестный солдат и имеет поникающие соцветия – будто бы склоняет голову и скорбит о десятках тысяч погибших на фронтах солдатах войны.

Новый сорт стал результатом большой селекционной работы Людмилы Пшенниковой, кандидата биологических наук, куратора коллекции сиреней Ботанического сада-института ДВО РАН. Если в западной части страны селекция направлена на красоту, усиление декоративных качеств сирени, то у нас из-за специфического климата в первую очередь ей пришлось решать проблему их устойчивости к грибным заболеваниям.

– Мой более чем 30-летний опыт выращивания сиреней показал, что многие сорта, созданные на основе сирени обыкновенной, в наших условиях подвержены таким напастям, – рассказала Людмила Михайловна. – С августа на листьях образуются округлые или неправильной формы различные по цвету пятна. Поэтому они опадают раньше времени, стимулируя вторичный осенний рост растений и вторичное цветение многих сортов. Как результат – ухудшение зимостойкости. Второй причиной неустойчивости сортовых сиреней, полученных на основе сирени обыкновенной, на юге Приморского края являются почвенные условия. Этот вид предпочитает слабощелочные или щелочные почвы, в естественных местообитаниях произрастает на известняковых горных склонах Балканского полуострова. У нас же почвы кислые, что способствует развитию заболеваний, вызываемых патогенной микобиотой. Вот почему многие сорта сирени обыкновенной, которые так красивы в западной части страны, на юге российского Дальнего Востока нельзя считать перспективными.

Людмила Михайловна пошла другим путем и сделала ставку на сорта сирени широколистной и некоторые ее гибриды с сиренью обыкновенной. Вот они-то оказались невосприимчивыми к болезням и вредителям и устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.

В результате гибридизации сиреней обыкновенной и широколистной были созданы сорта местной селекции: сначала Незнакомка и Вечерний Владивосток, а потом и Неизвестный солдат. Эта группа сиреней называется гиацинтовые, так как лепестки у их цветков отгибаются так же, как у гиацинтов.

– Чтобы вырастить на своем участке красивую сирень, нужно начинать с выбора сухого места для посадки, – посоветовала Людмила Пшенникова. – Почву обязательно произвестковать или внести для уменьшения кислотности древесную золу. Отзывчиво растение на органические удобрения.

Если правильно подобрать виды и сорта для сиреневого сада, то можно до двух месяцев продлить его цветение: с середины мая до середины июля.

– Раньше всех зацветает сирень широколистная, которая растет на многих дачах и начинает радовать нас после 15 мая. Через неделю-две наступает черед любимой многими махровой сирени обыкновенной и ее сортов, а также гибридов сиреней широколистной и обыкновенной. С середины июня наступает пора поздних сортов. Позже всех – до середины июля – цветет местная сирень амурская, имеющая цветки белого или кремово-белого цвета.

Устойчивы в наших условиях позднецветущие сорта группы Престон, получившие такое название по имени селекционера из Канады Изабеллы Престон). Все они достаточно зимостойки, обильно цветут. По декоративности уступают сортам сирени обыкновенной, но в отличие от нее легко размножаются черенкованием и могут расти на достаточно влажных местах, каких сирень обыкновенная абсолютно не выносит.

P.S. Хотите больше узнать о сиренях и насладиться их красотой? Приходите на праздник «Сиреневый променад» в Ботанический сад-институт, который намечен на 30 июня. Вы сможете не только полюбоваться цветением любимой культуры, устроить красивые фотосессии, но и задать вопросы Людмиле Михайловне Пшенниковой и другим сотрудникам Ботанического сада, а также принять участие в игровых и конкурсных программах.

Справка «В»

В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, встречали с веточками сирени. Высаживать сирень в День Победы стало традицией.

Перспективна для юга края сирень Мейера или, как ее еще называют, карликовая. Растение мирится с бедными почвами и умеренным поливом, не поражается грибными заболеваниями. Кусты пушистые, высотой всего до 1,5 метра, поэтому хорошо смотрятся в качестве бордюра, подходят для живой изгороди. Соцветия мелкие, но зато их так много, что образуется яркая цветущая шапка. В условиях Владивостока цветет в июне.

Автор: Надежда БРАЖИНА