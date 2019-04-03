Минус – 11 пар башмаков и четыре смартфона. Остальное – плюсы Особенности двухлетнего путешествия россиянина по Южной Америке

Владивосток всегда притягивал внимание именитых путешественников со всего мира. Даже великие полярные исследователи Фритьоф Нансен и Рауль Амундсен посчитали за честь побывать на берегах Золотого Рога. Не стал исключением и наш современник, журналист телерадиокомпании «Мир» Роман Устинов.

Он объездил необъятные просторы России, включая и Дальний Восток. Побывал во многих странах Европы, Азии и Африки – всего более 70. Посетил множество островов в Тихом и Атлантическом океанах. При этом Роман не просто знакомится с новыми территориями и местным населением, но и ведет журналистскую деятельность. А еще пишет книги об увиденном и публикует их в Сети, иллюстрируя собственными фотографиями.

Два последних года Устинов колесил по странам Латинской Америки от границы США до пролива Магеллана. А по пути домой завернул во Владивосток, который стал для него еще одной точкой притяжения. Здесь путешественник выступил с лекцией в Обществе изучения Амурского края и заглянул в дружественную «В» редакцию радио VBC, где мы и пообщались.

– Мои странствия – это не совсем туризм, – признался Роман. – На мою долю выпадало много необычного: были ограбления, тюрьмы, депортация, жизнь вместе с индейцами. Поездка по Южной Америке заняла 27 месяцев. До этого путешествия немного знал испанский, теперь владею им в совершенстве.

На испанском языке говорит практически вся Латинская Америка. Легко было общаться в Перу, Эквадоре, Боливии, Венесуэле, Аргентине, Чили. Исключение – Бразилия со своим наречием португальского языка. Но и там тебя поймут со знанием испанского. Есть несколько небольших стран с собственными диалектами. Там приходилось подключать знание английского. Например, в Гайане, Белизе, Суринаме говорят на креольских диалектах этого языка.

Передвигаться приходилось на лодках, самолетах, автобусах, автостопом и пешком. На велосипеде ездил по солончаку Уюни. А еще купил мотоцикл. Сейчас он стоит на штрафстоянке в Суринаме, недалеко от границы. Если кто-то вдруг окажется рядом с ним, забирайте – ключи в замке зажигания. Хотя придется для начала повозиться с мотором, что-то он забарахлил. Мне в этот байк пришлось вдохнуть вторую жизнь, ведь я его покупал в нерабочем состоянии.

– Что еще необычного было в этом путешествии?

– Много чего. Приходилось взбираться на неприступные вершины, преодолевать грязевые потоки, ночевать под открытым небом. Жизненного опыта однозначно добавилось. Дух авантюризма толкал вперед.

– На что пришлись самые большие расходы?

– На ботинки. Пришлось сменить 11 пар. Сломались или украли четыре сотовых телефона.

Вообще, в дорогу я отправлялся, как мне казалось, с необходимой суммой. Что-то заработал уже там. Переводами занимался, статьи заказные писал. Даже туристов сопровождал. Все получалось спонтанно, специально заработки не искал. Чаще соглашался на волонтерскую работу. В Гондурасе помогал лечить индейцев, в Буэнос-Айресе был волонтером на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года.

Деньгами не разбрасывался. Экономить можно по-всякому. В Эквадоре за один соль (20 рублей) купил три кило вкусных бананов, которых мне хватило на несколько дней. В соседнем Перу столько же стоит кило картошки. Это, кстати, ее родина, а вовсе не Беларусь, как некоторые белорусы считают.

Но в Перу люди отправляются за впечатлениями. Там я совершил пеший поход в святая святых древних инков – на Радужную гору и Мачу-Пикчу, самую главную археологическую достопримечательность, пожалуй, всей Южной Америки. Пешком – это значит зайцем, без транспорта и покупки билетов за просмотр, что сэкономило мне приличные деньги. Надо только разузнать у местных жителей альтернативные маршруты. Это легко сделать, если в ближайшей забегаловке угостить стаканчиком самогонки кого-то из проводников туристических групп («Стали табором цыгане» – см. стр. 3).

– Если не секрет, сколько денег понадобилось для путешествия длиной в 27 месяцев?

– Для меня немного. С учетом перелетов и покупки сломанного мотоцикла несколько тысяч долларов. Это же не самые дорогие страны, там дешевая еда, не нужно теплых вещей. Ночлег можно найти легко, мне довелось спать в католических церквях и мечетях, даже в тюрьме.

– А как местная кухня?

– Например, еда Кореи или Китая мне непонятна. Зато кухня Южной Америки по вкусу. Она ближе к российской. Может, чуточку острее. Много блюд из бобовых культур, кукурузы, риса. Хотя есть и экзотика. В Мексике к пиву предлагают сушеных кузнечиков. Попробовал мясо ламы, альпаки и ряда других парнокопытных одомашненных животных с длинными шеями. В Перу и Эквадоре на моих глазах индейцы жарили на вертелах морских свинок.

– Как за Тихим океаном относятся к русским?

– Очень хорошо! Большинство латиноамериканских стран горят желанием дружить с Россией. С нашим паспортом легко пересекать границы от Мексики до Аргентины.

Проблемы возникали, но нечасто. В Венесуэле я случайно оказался на военно-воздушной базе. Местную полицию насторожило то, что у меня была открыта американская виза, к тому же я прилетел в Каракас из Майами. Еще и фотографировал, легко общался на испанском. В общем, приняли за шпиона из США. И депортировали туда, откуда приехал. Пришлось отправиться в путь вторично, но уже через Мексику. Там, кстати, тоже пришлось убегать от полицейских, поскольку местным властям не понравилось, что я фотографировал свалку (она считается крупнейшей в мире). С трудом убедил копов, что я не американский шпион.

Хорошего было больше. Потрясающая природа. Особенно поразила Гватемала с ее потухшими вулканами. И солончаки. И горы – Анды завораживают. Все это стоит увидеть. Меня венесуэльские вертолетчики просто так катали над горным плато Рорайма – передать ощущения на словах невозможно.

Подружился с множеством людей. У них с русскими схожий менталитет (с жителями Индии или Китая у меня не было столь близких контактов). Записная книжка забита именами, адресами и телефонами. Пройдет время, и станет ясно, кто настоящий друг, а кто случайный знакомый. Через месяц в Москве буду встречать друга из Уругвая, который в Монтевидео изучает русский язык.

Конечно, мне помогала русскоговорящая община. Люди, говорящие по-русски, дружат по всей Латинской Америке, невзирая на расстояния и границы. Меня, можно сказать, передавали из страны в страну. В Центральной Америке местные жители звонили своим знакомым в соседние страны – Гондурас, Гватемалу, Сальвадор, Никарагуа, Панаму – и просили своих собеседников приютить меня на ночлег. Говорили: он умеет готовить борщ и вас научит. У них свекла продается везде, кроме джунглей Амазонки. И даже там меня местные племена перевозили на лодках и так же передавали с рук на руки. Я и золото с ними мыл.

– Когда было сложнее всего?

– Несколько раз ломался мотоцикл или кончался бензин где-нибудь посреди дороги в горах, в джунглях, далеко в стороне от населенных пунктов. Это случалось в нескольких странах. Веселее всего было в Венесуэле. Я там поменял доллары на местные деньги, чуть ли не весь рюкзак ими набил. И все равно не знал, что на них купить, поскольку в магазинах ничего нет. А к вечеру эти боливары обесценились. Зато там дешевый бензин. В переводе на наши деньги полный бак байка обойдется всего в 7 копеек!

– Какой город там, на ваш взгляд, самый русский?

– Буэнос-Айрес. Русскую речь там можно услышать в самых неожиданных местах. Встретил даже такую же, как сам, путешественницу из Москвы. Вместе мы проехали по Патагонии и добрались до Огненной Земли.

– А в нашем городе бывали прежде?

– Во Владивостоке мне довелось побывать последний раз 10 лет назад. Конечно, он очень изменился за это время. Один мост через Золотой Рог чего стоит.

Мне еще предстоит проехать по югу Дальнего Востока и Забайкалью по Транссибу, у меня запланированы лекции в Благовещенске, Чите и Улан-Удэ.

– Что в итоге?

– Хороший вопрос. И итог у меня вполне хороший. Я выучил испанский и уже наполовину знаю португальский. У меня вышло несколько десятков статей и репортажей. Готова к изданию книга на 400 страниц. А впечатления и друзей в цифрах не измерить. Желаю всем вашим читателям именно этого – новых впечатлений и друзей.

Справка «В»

33-летний Роман Устинов коренной москвич. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и Высшую школу экономики. В 2014 году входил в состав оргкомитета зимней Олимпиады в Сочи.

Автор: Николай КУТЕНКИХ