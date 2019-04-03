Нарисуй мне почитать Стало модным издавать свои мемуары в комиксах

Художник из Лос-Анджелеса Рон Реже во Владивостоке оказался проездом: приехал в нашу страну, чтобы посетить Comics Arts Tyumen – второй международный фестиваль комиксов в Тюмени, где он будет выступать с мастер-классами для художников и любителей знаменитых историй в картинках.

Рон Реже – автор более десятка книг в жанре графический роман. Его первое произведение – «Скиббер Би-Бай» (Skibber Bee~Bye) было опубликовано издательством «Хайуотер Букс» (Highwater Books) в 2000 году. После этого его книги публиковались многими известными в США издательствами, были переведены на французский, испанский, датский и итальянский языки. Его работы выставлялись в США и за рубежом, а иллюстрации использовали «Найк» и «Нью-Йорк Таймс». Сейчас Рон живет в Лос-Анджелесе и издает ежемесячную книжку комиксов, которая распространяется по подписке.

– Вы рассылаете свои книги по подписке. А как про новые работы узнают читатели?

– С помощью социальных сетей, разумеется. Я использую Интернет как способ продвижения своих работ. Но книги издаю только в бумаге, рассылаю по заказу по всему миру.

Что касается сюжетов моих историй, то они чаще всего являются адаптациями неких произведений – например, короткого рассказа или идей Елены Блаватской. Да, ее духовные идеи я преобразовал в форме комикса. Я свои книги рассматриваю как учебники философских, духовных учений.

– В литературе слово «роман» означает большую книгу, историю, в которой целая жизнь его персонажей или некое эпохальное событие. А что значит графический роман?

– Это тот термин, который стали использовать издатели, имея в виду книгу комиксов. На самом деле она может быть о чем угодно, совершенно необязательно основываться на чем-то эпичном. Как «Войну и мир» не впихнешь в короткометражку, так и не любую историю можно взять для комикса, не все впишется.

Но должен сказать, что многие авторы комиксов берут за основу громадные истории, издают целые серии. Например, в Японии выходит серия «Жизнь Будды», и там уже множество томов, более 20!

– А зачем? Зачем хорошо написанный роман перелагать в рисунки? Молодое поколение разучилось читать?

– Ну не разучилось, но читает меньше. В США, например, есть целая тенденция: в графической форме издают биографии известных исторических личностей, того же Джорджа Вашингтона, чтобы молодые знали героев страны. А иногда создатели фильмов сначала рисуют его именно в виде комикса и несут продюсерам, предлагая идею в такой форме…

Замечу, что сегодня в США самый популярный жанр в комиксах – мемуары. Почему-то людям интересно сейчас читать о жизни других людей в такой форме.

– А вам не кажется, что это печально, когда становится легче посмотреть, чем прочесть?

– Ну не знаю… На самом деле издательство графических романов, комиксов поддерживает книгоиздание, деньги от продаж комиксов издатели пускают на выпуск бумажных книг.

И еще. Я считаю свое дело более сложным, чем дело писателя. Я пишу тексты и создаю рисунки. А он только тексты. Ну а если по большому счету… Я понимаю, о чем вы. Но разве развитие «Твиттера» убило журналистику? Нет, конечно. Так и комикс не убивает классическую литературу!

Кстати, в колледже я читал русских классических авторов и думаю, что некоторые из них отлично бы смотрелись в жанре графического романа. И глубина сюжета и смысла при этом бы никуда не делась…

– В романе автор может написать «она загрустила» или «она стала печальной», и читатель поймет нюансы эмоций. А может ли комикс передать такие тонкие оттенки смысла?

– Может. Есть множество приемов. Например, сделать слова крупнее или мельче, использовать разные цвета – темнее или светлее. И так далее…

– Каково у вас соотношение текста и рисунка и есть ли какие-то правила, каноны в этом смысле?

– Правил немало, но я люблю их ломать. Рисую комиксы так, чтобы слова и рисунок были равны. Поэтому некоторым людям мои работы кажутся очень сложными…

– Вам говорили: «Да тут глаза сломаешь»?..

– Да! (хохочет). Но я стараюсь сломать условности жанра. Часто у меня текст на одной стороне страницы, а рисунок – на другой… Мои книги, если оперировать терминами киноискусства, не прокатное кино, а арт-хаус.

Мне нравятся комиксы, нарисованные сложно, с большим количеством деталей, которые интересно рассматривать. Карандаш, резинка, ручка – вот что мне нужно для работы, поэтому работать я могу где угодно.

– А ваши комиксы добрые?

– Да. Я вообще не люблю насилие в комиксах, особенно когда оно идет как бы между прочим, как само собой разумеющееся. Своими книгами я стараюсь научить чему-то читателя. Вот одна, например, называется «Анимационная утопия». Мне хочется показать, что мы можем существовать в более позитивной и мирной форме, сопротивляться депрессивности мира. Мне иногда говорят раздраженно: как ты смеешь быть позитивным, когда мир такой злой? А я верю в доброту!

Мои комиксы чаще всего черно-белые. Но меня часто спрашивали: а ты умеешь работать в цвете? Вот я и издал несколько цветных книг. Но мое сердце отдано черно-белому.

Чем дороги мне комиксы? Тем, что, когда читатель смотрит на мой рисунок, это как бы непосредственный контакт с моей рукой, с тем, как я это рисовал.

Я буду рисовать, пока рука держит карандаш. Люблю и с другими формами искусства экспериментировать, занимаюсь немного живописью и скульптурой, у меня есть коммерческие проекты. А в художественном колледже я изучал иллюстрацию.

– Комикс – искусство интернациональное?

– Да. За это я его люблю. Многие авторы издают свои книги сразу на нескольких языках, и везде их понимают.

– А сами в детстве любили комиксы и какие?

– Спайдермена. Того оригинального, нарисованного в 60-х годах прошлого века. Именно прочитав его, я захотел рисовать комиксы.

– Откуда идеи черпаете?

– Из жизненных впечатлений, из прочитанных книг. Идей у меня в голове на несколько лет вперед! Потому свои книги создаю неспеша… И я всегда знаю, к чему стремиться, что еще меня ждет.

– Стали бы вы работать в большой компании, издающей комиксы, ну, например, «Марвел»?

– Честно – никогда не думал об этом. Я знаю, что в «Марвел» периодически приглашают таких, как я, когда им хочется чего-то нового в книгах. Если пригласят, возможно, не откажусь.

– Что бы вы посоветовали начинающим авторам?

– Работать! И никогда не уставать от того, что ты делаешь. Найди тот вид искусства, в котором по твоим ощущениям тебе есть что сказать. И работай!

Справка «В»

Издание комиксов процветает во многих странах мира и имеет миллионы поклонников с самыми разными вкусами и запросами. В отличие от наиболее известных в России комиксов про супергероев и других персонажей массовой культуры, графический роман – жанр, стоящий на грани литературы и живописи. Его зарождение в США относят к 1960–1980-м годам – времени расцвета рок-н-ролла и других альтернативных видов искусства, когда независимые художники стали распространять размноженные ими на ксероксе новеллы в картинках. На пик популярности графические романы выходят в 2000-е годы. Сейчас жанр определяется как объемное произведение, в котором сюжет передается через рисунок, а текст играет вспомогательную роль.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ