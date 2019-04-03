Кредит на будущее Зачем Владивосток ввязался в кредитную историю с 4-миллиардным содержанием?

Уже третий год подряд Владивосток сохраняет бездефицитный бюджет, то есть тратит столько же либо меньше, чем получает. Сегодня государственный муниципальный долг города составляет порядка 4 миллиардов рублей, и муниципалитет взял курс на его погашение.

Накопление долга (по крайней мере, значительной его части) пришлось на период нахождения в мэрском кресле Игоря Пушкарева. Период, надо отметить, был также сопряжен с бурным развитием приморской столицы, ее инфраструктуры, с масштабными сдвигами в социальной и экономической сферах. Так в чем же был смысл и каков эффект от 4-миллиардной задолженности?

Государственный муниципальный долг, говоря простыми словами, это кредит, который город берет либо у банка, либо у государства. Он требуется, чтобы покрыть дефицит бюджета. Бюджет Владивостока долгое время был дефицитным. Так, например, на момент прихода Игоря Пушкарева в мэры город уже имел задолженность в миллиард рублей. Притом что бюджет приморской столицы образца 2008 года составлял всего 5,3 миллиарда рублей.

Отметим, что масштабные атэсовские вливания в приморскую столицу шли, по сути, без какой-либо привязки к бюджету Владивостока. Мегапроекты – отдельно. Текущая жизнь – отдельно. Но и там и там Владивосток должен был соответствовать званию центра международного сотрудничества в АТР. Город частично отвечал за программу, посвященную «морскому фасаду». В остальном развивать город и делать из него не только «открытку» для гостей, но и комфортный для проживания современный мегаполис, надо было на собственные средства.

Стоит также сказать, что это сегодня бюджет Владивостока превысил рекордные 20 миллиардов рублей, из которых 12 миллиардов – это межбюджетные трансферты, то есть краевые и федеральные деньги. О таком финансовом внимании Владивосток раньше мог только мечтать. В предатэсовском 2010 году бюджет города составил 13,5 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда – федеральные транши. В 2011 году – чуть более 11 миллиардов. Даже в самый «тучный» 2012 год бюджет города равнялся 14,9 миллиарда, из которых около 7 миллиардов приходилось на краевые и федеральные транши. Отсюда и дефицит, который оказался просто необходим для развития в указанных условиях.

В самом дефиците, кстати говоря, нет ничего страшного, это нормальная история. Так, например, администрация края в 2019 году запланировала дефицит бюджета в 15 миллиардов рублей – до предельно возможного уровня. При этом введен беспрецедентный по масштабу пакет проектов развития, который призван значительно улучшить условия проживания людей, инфраструктуру, социальное и экономическое состояние края. Основной принцип здесь – вкладывать средства в будущее: они окупятся сторицей.

В этом случае кредит – это просто инструмент для достижения цели. Причем инструмент понятный и общепринятый. Главный вопрос: достигнута ли цель?

И тут обратимся к цифрам.

С 2008-го по 2016 год во Владивостоке создано 27 современных пришкольных стадионов, 24 сквера, причем в отдаленных от гостевого маршрута районах, – сквера Веры и надежды на улице Овчинникова, Катюши в Моргородке, Анны Щетининой на Эгершельде, Чеховский сквер у гостиницы «Владивосток», сквер на улице Борисенко и так далее.

Капитально отремонтировано 1800 многоквартирных домов. В домах заменены либо восстановлены 600 лифтов.

Построено порядка 120 километров новых дорог. Расширена с двух до четырех полос дорога на улице Выселковой, построена объездная дорога в районе Второй Речки на улице Шуйской, выполнена в асфальте трасса до Токаревского маяка, сделана дорога Снеговая – Горностай, дорога на Котельникова, объездная «Варяг» – «Заря» и т.д.

Построено и реконструировано 23 детских сада, что позволило дополнительно создать 13 тысяч мест для детей. До 2008 года дошкольные объекты только закрывались. Построено пять домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Впервые в истории города.

Возрожден парк муниципального общественного транспорта, закуплено более 150 автобусов. Почти в семь раз увеличен парк коммунальной и дорожной техники (с 30 единиц в 2008 году до 200 в 2016-м).

Установлено более 43 тысяч фонарей (сейчас кажется удивительным, но в 2008 году светильников в городе было чуть более трех тысяч). Сегодня их более 46 тысяч. Введены в строй две поликлиники (да, было время, когда город строил больницы) – взрослая и детская. Построены полигоны бытовых отходов, рекультивирована свалка на Горностае.

Перечислять можно еще долго. Главный же показатель заключается в том, что население города с 2008-го по 2016 год увеличилось на 30 тысяч человек. Город стал намного привлекательнее и с точки зрения проживания в нем, и с точки зрения краткосрочного пребывания (число иностранных туристов также возросло с 50 тысяч до 450 тысяч).

Безусловно, все это требовало финансирования, привлечения средств, в том числе и кредитных. Без них часть из вышеперечисленных историй просто бы не произошла. Владивосток смог позиционировать себя как деловой и культурный центр не только региона, но и всего Дальнего Востока и вполне заслуженно получил в прошлом году статус столицы федерального округа.

Отсюда можно сделать вывод, что все затраченные в прошлом средства работают на город и на его жителей здесь и сейчас. Они материализовались в ощутимые дела и объекты. Город вышел на новый уровень: перевел разговоры из области «как бы выжить в этих условиях» в область «как в этих условиях вынести максимум для развития».

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ