День Приморского края внесли в устав Повестка мартовского заседания Законодательного собрания Приморского края оказалась насыщенной

Депутаты рассмотрели 46 вопросов, включая изменения в устав региона. В центре внимания народных избранников – материнский капитал, многодетные семьи, закон о капремонте, компенсации за спутниковую антенну и многое другое.

По уставу

Об основных вопросах повестки традиционно перед началом заседания рассказал Александр Ролик, председатель ЗС ПК. По его словам, поправки в главный закон Приморского края – его устав – продиктованы изменениями федерального законодательства.

В частности, к полномочиям органов государственной власти и местного самоуправления отнесены вопросы по защите прав не только национальных меньшинств, но и коренных малочисленных народов Приморского края.

Также в перечень субъектов права законодательной инициативы планируется включить амурского бассейнового природоохранного прокурора.

Кроме того, в уставе будет четко закреплен День Приморского края – 20 октября. Как заметил председатель комитета по региональной политике, законодательству и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, с данной инициативой к депутатам обратился глава региона при обсуждении проекта закона «О праздничных днях и памятных датах Приморского края». В своем отзыве Олег Кожемяко обратил внимание законодателей на то, что в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края» датой официального образования и присвоения Приморью административно-территориального статуса является

20 октября 1938 года. И поскольку традиционно празднование по случаю Дня Приморского края проводится именно 20 октября, губернатор предложил внести соответствующее изменение в устав края.

Маткап и компенсация за «цифру»

Что касается социальных законопроектов, то на заседании скорректировали (пока в первом чтении) закон «О социальной поддержке семей, проживающих на территории Приморского края». Документ теперь предусматривает возможность использовать региональный материнский капитал, который семьи получают в случае рождения второго ребенка, на улучшение жилищных условий в любое время. Ранее законодательство позволяло реализовать право на соцподдержку не ранее чем через год после рождения ребенка.

Еще один социальный законопроект касается компенсации за спутниковую антенну или приставку к телевизору для получения цифрового вещания. Согласно предложенным депутатами поправкам жителям отдаленных территорий края, до которых не доходит «цифра», увеличат выплату на приобретение, доставку и установку комплекта оборудования для приема телевизионного спутникового вещания.

– Предложенные изменения в действующий закон увеличивают единовременную денежную выплату с 6 до 8 тысяч рублей, – сообщил Игорь Чемерис, председатель социального комитета ЗС ПК. – Для жителей отдаленных территорий Красноармейского, Пожарского и Тернейского муниципальных районов компенсация может составить до 10 тысяч рублей. При этом за счет краевого бюджета возместят расходы не только на покупку и установку оборудования, но и на доставку комплекта из Владивостока до места жительства гражданина.

Отметим, что в связи с переходом на цифровое вещание отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета компенсируют расходы на приобретение и установку специального устройства по приему «цифры». Под действие закона на территории Приморья попадает 2031 домохозяйство. Из них за поддержкой уже обратились 492 человека.

От общего котла – к частной крыше

Важные изменения были внесены в региональный закон о капремонте. В первом чтении была рассмотрена и одобрена инициатива губернатора снять территориальные ограничения на использование средств капремонта. Иными словами, разрешить Фонду капитального ремонта на возвратной основе расходовать накопленные взносы в пределах всего края.

Действующая сегодня редакция закона позволяет перераспределять средства, собранные на капремонт многоквартирных домов, только в пределах одного муниципального образования. Однако в Приморском крае есть ряд муниципалитетов, где в течение нескольких лет не могут накопить объем средств, достаточный для выполнения хотя бы одного вида работ по капремонту. Некоторые поселения собирают в год от 100 до 500 тысяч рублей. Притом что средняя стоимость ремонта кровли составляет от 3,5 до 5,5 млн рублей. В результате взносы на капремонт, собранные в таких муниципалитетах, из-за своего незначительного объема не используются. А сами средства, по сути, лежат без дела. Согласно анализу, проведенному администрацией Приморья, таких «замороженных» средств сегодня аккумулировано порядка 582 млн рублей. Но воспользоваться ими нет возможности, потому что внушительная сумма распылена на сотни мелких поселений. Решить эту проблему как раз и призваны подготовленные поправки к краевому закону.

– Возможность иметь так называемый общий котел на капитальный ремонт в масштабах всего края позволит эффективно использовать собранные населением средства, а также избежать недофинансирования капремонта. Но прежде, чем запустить этот механизм, необходимо тщательно проработать вопрос возврата денежных средств, которые будут заимствованы у одного дома и переданы другому. Это принципиальная позиция депутатов Законодательного собрания края, – прокомментировал законопроект председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.

При этом депутат подчеркнул, что гарантии возврата взносов на капремонт собственникам помещений должны быть прописаны в положении об использовании средств, разработку которого в настоящее время завершает профильный департамент Приморского края. К процедуре второго чтения проект документа будет предоставлен депутатскому корпусу.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ