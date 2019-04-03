Товары дорожают. Но не так быстро, как в целом по РФ Годовая инфляция в ДФО в феврале возросла на 0,3 процентного пункта (п.п.) – до 4,9 %, но осталась ниже среднероссийского показателя (5,2 %), сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Наиболее заметно выросли цены на продовольствие. Главной причиной стали увеличившиеся издержки производителей продуктов питания. При этом темпы прироста цен на промтовары и услуги увеличились незначительно.

Годовая продовольственная инфляция в ДФО в феврале выросла на 0,5 п.п. и составила 5,7 %. Удорожание продовольствия отмечалось почти во всех регионах, за исключением Хабаровского края. Там рост цен замедлился из-за сохранения более высоких запасов урожая прошлого года, а также эффекта высокой базы по ценам прошлого года на отдельные овощи (огурцы, свеклу). В целом же по округу рост продовольственной инфляции в основном был связан с повышением цен поставщиками вследствие роста издержек производителей, включая затраты на корма, электроэнергию и другие услуги инфраструктурных монополий. Вклад в удорожание товаров внесло в том числе и повышение НДС.

Как и в целом по стране, ускорился годовой рост цен на отдельные продовольственные товары повседневного спроса – мясо птицы, колбасные изделия и молочные продукты, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, пшено, гречку, макаронные изделия, плодовоовощную продукцию.

«Подорожание мяса птицы в ДФО в большей мере связано с удорожанием стоимости зерна (его доля в себестоимости 1 кг продукции составляет до 45 %), горюче-смазочных материалов и повышением транспортных расходов. Также рост цен можно связать и со сложной ситуацией в птицеводческой отрасли округа. На начало февраля 2019 года поголовье птиц по сравнению с показателями аналогичного периода 2018-го снизилось на 2,2 млн и составило 8,5 млн голов. Многие производители столкнулись с трудностями, в том числе из-за роста издержек, а также вспышек птичьего гриппа в ряде регионов (например в Приморском крае)», – объясняет начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

Годовая непродовольственная инфляция выросла незначительно – на 0,1 п.п., до 3,5 %. Основными товарными группами, в которых усилился рост цен, стали моющие и чистящие средства, электротовары и другие бытовые приборы, легковые автомобили, а также медицинские товары. Вместе с тем сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию в ДФО оказало замедление темпов прироста цен на бензин, что соответствовало общероссийской тенденции с учетом действия соглашения между правительством РФ и крупнейшими нефтяными компаниями, а также стабилизации биржевых цен.

Годовая инфляция на услуги выросла на 0,2 п.п., до 5,7 %. Основной вклад внесла динамика цен и тарифов на услуги воздушного и городского пассажирского (проезд в междугороднем и городском автобусе, в маршрутном такси) транспорта, а также услуги банков. В большей степени повышение тарифов на транспортные услуги связано с повышением цен на авиационный керосин и ростом издержек, в том числе с учетом переноса более слабого курса рубля по сравнению с началом прошлого года.

В ДФО сохраняется региональная неоднородность инфляции: самый высокий уровень годовой инфляции отмечен в Чукотском автономном округе (6,8 %) и в Бурятии (6,5 %), самый низкий – на Сахалине (3,7 %) и в Якутии (4,0 %). Это вызвано различиями в структуре потребления, а также отдельными специфическими факторами. Так, на Чукотке существенное влияние на ускорение инфляции оказал рост цен на продовольственные товары. Это по большей части связывают с повышением тарифов на авиаперевозки. К тому же в этом году из-за погодных условий первая доставка продовольствия авиатранспортом на Чукотку была осуществлена только во второй половине января, поэтому основной всплеск цен произошел в феврале. В прошлом году такие поставки были регулярными.

Автор: Отдел экономики «В»