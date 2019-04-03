ВТБ делает ставку на предпринимательство ВТБ в Приморье наращивает интеграцию в экономику региона, финансируя бизнес-проекты в приоритетных для края отраслях, особенно в сегменте среднего и малого бизнеса.

Банк по итогам 2018 года увеличил корпоративный кредитный портфель на 27 процентов – до 33,7 млрд рублей. Причем большая часть – почти 25 млрд рублей займов – пришлась на средние и малые предприятия.

Большие деньги для малого бизнеса

«В 2018 году спрос на кредитные продукты ВТБ со стороны компаний этой сферы экономики заметно увеличился по сравнению с 2017 годом. В немалой степени это связано с участием банка в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемых совместно с министерствами промышленности и торговли, экономического развития, сельского хозяйства и Корпорацией МСП. Но особо популярной у предпринимателей стала запущенная в прошлом году Минэкономразвития РФ госпрограмма льготного кредитования малого и среднего бизнеса, больше известная как «Программа 6,5». Она позволила финансировать ряд проектов, реализацию которых предприятия долгое время откладывали», – объясняет управляющий ВТБ в Приморском крае Александр Вялков.

В этом году ВТБ также вошел в число банков, которые Минэкономразвития РФ отобрал для участия в обновленной программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства, рассчитанной до 2024 года. Программа предполагает, что предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5 % на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели – до 100 млн на срок до 3 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.

«Одна из наших приоритетных задач – и далее наращивать присутствие ВТБ Приморье в сегменте малого и среднего бизнеса региона», – отметил Александр Вялков.

Сервис уходит в онлайн

ВТБ также уделяет много внимания развитию цифровых сервисов. Так, расширяется спектр услуг, которые можно получить удаленным способом, не выходя из своего дома или офиса. Более того, банк стимулирует клиентов на переход в дистанционные каналы. К примеру, уже работает сервис онлайн-регистрации индивидуальных предпринимателей, при этом электронная подпись предоставляется бесплатно. На рынке, кстати, такая услуга стоит в среднем 1,5 тыс. рублей. На специальной странице банка start.vtb.ru предприниматель может в простом и удобном интерфейсе сформировать необходимый комплект документов и получить квалифицированную электронную подпись в приложение на своем смартфоне. После этого можно в один клик заверить их и отправить в Федеральную налоговую службу России. Подтверждение об успешном завершении процедуры придет пользователю по электронной почте через 3-5 рабочих дней.

Для новоселов и застройщиков

В России вводятся новые правила финансирования строительства жилья. Застройщики будут возводить многоэтажки на банковские кредиты, а привлеченные средства дольщиков хранить на эскроу-счетах, которыми смогут воспользоваться только после ввода дома в эксплуатацию. Пока проектная схема финансирования новостроек идет в добровольном порядке, но с 1 июля 2019 года станет обязательной.

ВТБ уже с ноября 2018 года разработал и запустил удобный процесс открытия счетов эскроу, причем как населению, так и компаниям-застройщикам. Например, на сегодня ВТБ привлек более 1 млрд рублей средств физических лиц на эскроу-счета. Чтобы открыть такой счет, клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут.

«ВТБ готов работать по счетам эскроу с застройщиками в регионе. При финансировании мы уделяем особое внимание оценке рисков и кредитуем экономически обоснованные проекты, обеспечивающие возвратность заемных средств. Условия одобрения заявки и кредитования индивидуальны, зависят от многих критериев: финансового состояния застройщика, его кредитной истории, опыта работы на рынке, самого проекта, размера собственного участия компании в финансировании его строительства, дополнительного обеспечения», – поясняет Александр Вялков.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО