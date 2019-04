«Другая высота» покорилась юным талантам Дальнего Востока Итоговым гала-концертом завершился 28 апреля Фестиваль «Другая высота» – первый на Дальнем Востоке всероссийский творческий конкурс среди юных исполнителей современной и популярной музыки.

Мероприятие проводилось на сцене концертного зала «Ангар», где юных артистов ждали сцена, свет и звук высочайшего уровня.

На протяжении трех фестивальных дней более 60 конкурсантов боролись за победу в трех возрастных категориях. Профессиональный уровень участников был очень достойным, потому жюри долго не могло принять окончательного решения. После долгих споров были определены 10 конкурсантов-финалистов. Победителями, получившими право выступать на гала-концерте, стали в возрастной категории 6-9 лет Екатерина Гаврилюк (Владивосток) с песней Just like fire (Катя не смогла выступить на гала-концерте по состоянию здоровья), Эрика Ким (Владивосток) с песней «Кажется» и Софья Матвиенко (Артем) с песней «Плакала».

Члены жюри особо отметили концертный номер Алины Рухляды. Несмотря на то что она не вошла в основную тройку призеров конкурса, юная певица была приглашена вместе с подтанцовкой (детским балетом «Алетейя» танцевальной студии «Дерево») выступить на гала-концерте.

В категории 10-13 лет победителями стали Андрей Пасынков (Лучегорск) с песней All of me, Илья Иванищев (Владивосток) – с «Джамайкой» и Мария Рыбникова (Кавалерово), исполнившую «Кукушку».

Андрей Пасынков стал безоговорочным любимцем всей аудитории. Выбрать победителя в старшей возрастной категории от 14 до 17 лет членам жюри было сложней всего, ведь все исполнители выступали практически на профессиональном уровне. Тем не менее выбор был сделан: София Еремина (Белогорск, Амурская обл.) с песней Goomba, Екатерина Москалева (Белогорск, Амурская обл.) с песней «Стороною дождь». Асият Шабанова (Уссурийск), исполнившая Domino.

Дополнительно участникам фестиваля были вручены призы в специальных номинациях от спонсоров и партнеров фестиваля. Награды от генерального спонсора – строительной компании «Новый дом» получили Никита Данько из Владивостока в номинации «Самый юный участник»; Анна Дементьева (Белогорск, Амурская обл.) в номинации «Самое артистичное исполнение»; Полина Зализская (Находка) в номинации «Самое душевное исполнение»; Евгений Бельды из Хабаровска в номинации «Спонсорская симпатия».

Призы в номинации «Идеальный образ» от спонсора фестиваля – компании «Ориент», официального представителя бренда «Керасис» в России, получили Милана Богатырева (Хабаровск) и Ольга Морозова (Белогорск).

Награды победителям в номинации «Актуальный голос для актуального глянца» от партнера фестиваля журнала «OFF!» получил Георгий Дзебоев (Владивосток).

Приз в номинации «Маленькая леди» от партнера фестиваля одноименного магазина одежды для девочек был вручен Милане Богатыревой из Хабаровска. Конкурсантка Полина Шабанова, ставшая победителем в номинации «Чудеса случаются», получила приз от проекта «Земля Небо».

Также в ходе фестиваля председатель жюри, музыкальный продюсер Андрей Сергеев пригласил дуэт конкурсантов – братьев Дмитрия и Сергея Коценко из Владивостока – принять участие в кастинге проекта «Голос», минуя конкурсный отбор, насчитывающий более 10000 заявок.

Гран-при Всероссийского конкурса юных исполнителей современной популярной музыки «Другая высота» – поездка на образовательный форум Леонида Агутина в город Белек (Турция) с 1 по 10 мая 2019 года – был присужден Дарье Шимко из города Белогорска. Ее номер на песню «Вiдьма» поразил всех артистизмом и уровнем вокального мастерства.

В финале концерта все конкурсанты очередной раз спели песню «Дети высоты», ставшую своеобразным гимном фестиваля. Данная композиция была написана специально для «Другой высоты» Екатериной Бабенко, являющейся одним из организаторов фестиваля.

Автор: Андрей БЕЛОУСОВ