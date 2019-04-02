Сначала Софокл, потом Булгаков. А если повезет – реконструкция В театре имени Горького – планов громадье

В Международный день театра прямо на сцене, где обычно разворачивается действие спектакля, актеры и главный режиссер Приморского академического драматического театра имени Горького встречали журналистов. И рассказывали о планах театра на ближайшие восемь месяцев – какие новые спектакли увидит зритель здесь, на этой сцене. И что будет потом…

– В ближайшие полгода вот что ждет зрителей: 30 и 31 мая – премьера «Царя Эдипа», великой трагедии Софокла, – открыл планы Ефим Звеняцкий, худрук и главный режиссер театра. – Ставить ее будет, как и было заявлено еще четыре года назад, когда мы впервые заговорили об этой идее, греческий режиссер Ангелос Сидератос.

– Я невероятно счастлив тем, что встретился с Ефимом Звеняцким и он дал мне шанс поставить наисложнейшую постановку всех времен и народов в вашем городе, в этом театре, – сказал Ангелос Сидератос. – «Царь Эдип» – пьеса античная, и я уверен, что ставить ее нужно только в античной традиции. И никак иначе. Экспериментов эта классика не терпит. Костюмы, музыка, хореография и сценография – все будет так, как и 2,5 тысячи лет назад. Но режиссер не фокусник, не маг, и результат будет зависеть в том числе от актеров. Поэтому я выбирал сам не только актеров, но и сценографа – Владимира Колтунова. Из Греции будет только композитор. И обязательно вы увидите на сцене хор. Хор в античной пьесе – это не проходной элемент, не какая-то мелочь. Это, с одной стороны, образ и глас народа, а с другой – своеобразная связь светской власти и богов. Хор в нашем «Царе Эдипе» будет состоять из 16 человек – столько было и в античных постановках.

Но не стоит думать, что я анахорет и не понимаю, в каком веке живу. Для меня театр отнюдь не музей, а живой механизм. И потому ни свойственных античному театру масок, ни тем более котурн (вид обуви. – Прим. авт.) на сцене не будет. Классическая постановка и в то же время ясная, близкая дню нынешнему, близкая нынешнему зрителю – вот каким я вижу «Царя Эдипа».

Ефим Звеняцкий и Ангелос Сидератос пообещали, что обязательно пригласят прессу, чтобы рассказать о ходе работы над трагедией Софокла.

– Ну а 21 апреля к нам приезжает группа американских коллег – режиссер, хореограф, драматург. Они будут знакомиться с труппой и начнут работу над чрезвычайно экспериментальным спектаклем «Великий Гэтсби», – продолжил Ефим Звеняцкий. – Премьера 5 октября – на открытии театрального сезона.

10 июня труппа впервые в истории театра летит на гастроли в Ереван. Везем четыре спектакля – «Эдит и ее демоны», «12 стульев», «Tovarich», «Сергей Есенин. Исповедь».

Потом отпуск у всей труппы – и снова репетиции «Великого Гэтсби». Затем большая часть труппы летит со спектаклем «Белоснежка и семь гномов» на детский театральный фестиваль в Южную Корею.

Примерно в это время к нам приедет режиссер Модест Абрамов, который в 1972 году ставил у нас спектакли «Старик» и «Кабала святош», это были грандиозные вещи. Он будет делать постановку, но наименования пока нет. А я начну работу над спектаклем по великому произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 20 лет назад театр уже обращался к этой великой прозе, я имел счастье сделать постановку. Но в этот раз для нас пишет пьесу Елена Исаева, автор пьесы «Эдит и ее демоны».

Также, как рассказал Ефим Семенович, театр имени Горького примет участие в фестивале дальневосточных театров, инициированном Евгением Мироновым. Он пройдет в Хабаровске с 19 по 27 сентября. Возможно, что в следующем году этот праздник Мельпомены станет уже международным и пройдет во Владивостоке под названием «Театральный фестиваль стран АТР».

– Также мы подали заявку на участие во Всероссийском фестивале детей и юношества, – продолжил Ефим Звеняцкий. – Это инициатива Сергея Безрукова. Если мы будем удостоены права принять в нем участие, то в ноябре полетим в столицу. Мы хотим показать там спектакль «С любимыми не расставайтесь».

Столь серьезные планы о работе почти на год вперед порадовали представителей прессы, но не могли не спровоцировать резонный вопрос: «А как же реконструкция, она будет?»

– Ну что ж вы по больному-то месту, – улыбнулся Ефим Звеняцкий. – Все идет неспешно. Проектно-сметная документация уже создана и на днях отправится на экспертизу. Потом будут тендеры и все прочее, и дай бог, к началу 2020 года, после елок, театр закроется на реконструкцию. Для нас это и драматическая, и восхитительная интонация, потому что вопросы «где работать», «как сохранить труппу», «как жить» очень болезненные. Но мысль о будущем великолепном театре согревает и восхищает.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ