Разойтись, не дожидаясь ГИБДД Кому подойдет европротокол, разбирался корреспондент «В»

В Приморье наблюдается рост выплат по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в случае, когда ДТП оформлено без участия сотрудников полиции. То есть когда граждане самостоятельно заполняют извещение о дорожно-транспортном происшествии, прозванное в народе европротоколом.

В 2018 году в регионе по договорам ОСАГО потерпевшим в дорожно-транспортных происшествиях, оформленных самостоятельно, было выплачено свыше 215,5 млн рублей, что в полтора раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Доля таких компенсаций в общей сумме выплат по договорам ОСАГО за год выросла с 4,5 % до 11 %, сообщили «В» в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

В первую очередь это связано с увеличением размера страхового возмещения. С 1 июня 2018 года размер возможного возмещения ущерба для оформления ДТП по упрощенной схеме вырос с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Напомним, что в 2015 году в России специально ввели в оборот европротокол, чтобы облегчить жизнь всем участникам дорожного движения: документ избавляет владельцев авто, попавших в ДТП, от многочасовых ожиданий инспекторов ГИБДД для оформления аварии, предотвращает заторы на трассах и позволяет более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы. Случись небольшая авария, граждане заполнят бланк, разъедутся и забудут о конфликте.

Согласно данным ГИБДД, большая часть дорожно-транспортных происшествий не имеет тяжелых последствий, и, конечно, водители заинтересованы в упрощенной схеме оформления аварий, чтобы получить компенсацию по страховке. Действительно, как подтверждает статистика, растет количество оформленных европротоколов, однако инициаторы этого нововведения ожидали большей динамики роста. До сих пор многие попавшие в ДТП вместо того, чтобы оформить протокол самостоятельно, по старинке ждут инспекторов ГАИ. Возможно, все дело в опасении что-то сделать неправильно, ведь не все аварии подходят под упрощенку.

– Воспользоваться европротоколом можно при определенных условиях, – напоминает инспектор отделения по исполнению административного законодательства ГИБДД Владивостока старший лейтенант полиции Виталий Скрипаль. – Во-первых, если в столкновении участвовало не более двух автомобилей и их хозяева застраховали свою автогражданскую ответственность – имеют полисы ОСАГО. Во-вторых, если нет пострадавших – водителей, пассажиров, пешеходов и не нанесен ущерб имуществу третьих лиц. И еще: причина ДТП, а также характер и перечень видимых повреждений авто не должны вызывать разногласий у участников столкновения. Если эти условия соблюдены, то водителям разрешается покинуть место аварии, не вызывая сотрудников полиции, самостоятельно заполнив извещения о дорожно-транспортном происшествии, – напоминает Виталий Скрипаль. – Эти бланки (два экземпляра) водители получают при оформлении полиса ОСАГО, который должен быть всегда у владельца автомобиля вместе с документами на автотранспорт. И важно помнить: если авария оформлялась по европротоколу, то каждому (и виновнику, и потерпевшему) необходимо направить свое извещение в страховую компанию в течение 5 рабочих дней.

ГЛОНАСС не про нас

– Что делать, если водители не могут достичь консенсуса в оценке ущерба и определении виновника аварии? Такие случаи не редкость, особенно когда один из участников ДТП более опытный водитель и, скажем так, более напористый. Можно ли оформить европротокол в такой ситуации?

– До недавнего времени действительно требовалось, чтобы оба водителя были согласны с трактовкой обстоятельств аварии и определения виновника происшествия. В 2019 году, после ввода в действие постановления правительства № 1414, обоюдное согласие водителей исключено из перечня обязательных условий заполнения европротокола, но при условии если автомобиль оснащен спутниковой системой ГЛОНАСС и у водителей есть специальное мобильное приложение, позволяющее установить виновника ДТП без присутствия на месте происшествия представителей ГАИ. К примеру, оба водителя утверждают, что начали движение на зеленый сигнал светофора. Как здесь определить, кто прав, а кто лукавит? Очень просто. Указанные технические средства позволят экспертам страховых компаний определить настоящего виновника аварии. Подобная логистика уже действует в европейской части России, в Москве, Санкт-Петербурге. В Приморье спутниковая система ЭРА-ГЛОНАСС находится в зачаточной стадии. Поэтому для оформления европротокола нашим водителям придется договариваться, чтобы прийти к согласию по поводу обстоятельств происшествия и определения виновника аварии.

Зеваки всегда найдутся

– Зачастую водители, попадая впервые в ДТП, даже незначительное, теряются, не знают, что надо делать в первую очередь, что во вторую и так далее. К сожалению, в страховых компаниях при заключении страхового договора это не объясняют…

– Все перечислено в пункте 2.5 Правил дорожного движения. Назову основные требования. Во-первых, при совершении ДТП необходимо остановить автомобиль до окончания расследования аварии, если это не создает препятствий для движения или опасности окружающим. Если передвижение других автомобилей невозможно, необходимо освободить участок дороги, предварительно зафиксировав обстоятельства аварии. Можно воспользоваться мобильным телефоном с функциями фото- и видеокамер. Во-вторых, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. В-третьих, позвонить в свою страховую компанию, номер телефона есть на бланках полиса ОСАГО, сообщить о ДТП и далее действовать в соответствии с рекомендациями страховщика. Если условия договора страховки предусматривают прибытие представителя страховой компании на место аварии, необходимо его дождаться. Крайне важно познакомиться с другим участником аварии, записать данные его паспорта, данные автомобиля, номер полиса ОСАГО и номер телефона. Затем найти свидетелей аварии и записать их данные. Как правило, это нетрудно, зевак на месте ДТП всегда предостаточно. Когда все эти условия соблюдены, можно приступать к оформлению европротокола.

Необходимо добавить: если обстоятельства ДТП не позволяют оформить европротокол, то надо вызвать представителей Госавтоинспекции и принять участие в расследовании, подписав необходимые документы и сообщив инспекторам все сведения о происшествии. Важно не паниковать и не совершать необдуманных поступков, способных вызвать неблагоприятные последствия. Даже если вы уверены в своей правоте.

Комиссары тоже ошибаются

– Вы ничего не сказали о роли аварийных комиссаров при оформлении ДТП. Нередки случаи, когда на месте аварии они работают вместе с сотрудниками ГАИ.

– Эти люди не имеют никакого отношения к Госавтоинспекции. Аварийный комиссар не предусмотрен законодательством как отдельное процессуальное лицо. Это граждане, которые в рамках каких-то ИП или ООО оказывают юридическую помощь водителям при оформлении аварии. Естественно, небесплатно. Вызывать аварийного комиссара или нет – это личное дело каждого. Конечно, они более опытны в разрешении ситуаций с ДТП, знают, как заполнять документы. В то же время нередки случаи, когда к нам обращаются участники ДТП, недовольные работой аварийных комиссаров. Граждане, бывает, обвиняют их в том, что сделаны неверные выводы и неправильно оценены обстоятельства аварии. Это выясняется, когда ситуацию с ДТП изучают другие, более компетентные эксперты. Следует отметить, что Правила дорожного движения обязывают заполнять европротоколы именно водителей. Поэтому если аварийный комиссар где-то допустил ошибку при оценке обстоятельств ДТП, то за его прокол будет ответственен только водитель.

Изучайте матчасть, чтобы знать, во сколько обойдется ремонт

– Кто определяет сумму ущерба при ДТП?

– Здесь ответ однозначный: только участники аварии. Они сами решают, хватит им 100 тысяч или нет. Если хватит и водители пришли к согласию, кто виноват, то они могут заполнять извещение о ДТП. Но точную сумму ущерба может определить только эксперт на станции техобслуживания. Хочу подчеркнуть, что сумма ущерба не влияет на вызов инспекторов ГИБДД. Они не обязаны, но могут приехать и на незначительное в финансовом плане происшествие. В то же время если сумма ущерба превышает максимальную страховую выплату и это видно сразу даже неспециалисту, то наши инспектора однозначно выезжают на такие аварии. Их присутствие – ключевой момент при оформлении таких ДТП.

Кстати

Кратковременный, но сильный снегопад, накрывший Владивосток в минувшее воскресенье во второй половине дня, проблем автомобилистам не создал. По данным Городской службы аварийных комиссаров (ГСАК), ситуация на дорогах краевого центра расценивалась как два балла по десятибалльной шкале. То есть пробок и заторов не было. И аварийность тоже была низкая.

В последний день марта на 23 часа (для диспетчеров ГСАК это время подведения итогов за 16-часовую смену) в городе было принято 11 заявок на дорожно-транспортные происшествия, на которые выезжали аварийные комиссары. По словам диспетчера ГСАК Ольги Дорониной, это очень мало для такой погоды.

– В прошлом году в ноябрьский снегопад у нас было 28 заявок на ДТП. И это только в одном месте. Представьте себе, сколько всего аварий было по городу. 11 заявок сегодня – это, можно сказать, минимум. Обычно за смену в будни мы принимаем от 20 до 30 заявок от участников ДТП. Из них меньшая часть оформляется европротоколом. В выходные дни вообще аварий мало. Иногда случается всего одна заявка за смену, но это крайне редко, – рассказала диспетчер Доронина.

Зона обслуживания Городской службы аварийных комиссаров – Владивосток и Артем. В смену дежурят два диспетчера ГАСК, каждый – по 8 часов. Ночью служба ГСАК не работает. Количество дежурных аварийных комиссаров в смену зависит от ситуации на дорогах. Если нет проблем, то работают три специалиста. Когда погодные условия ухудшаются или растет аварийность, то на линию выходят пять машин ГСАК.

Случается, что страховщики ОСАГО пытаются оплату услуги аварийного комиссара переложить на кошелек виновника ДТП, считая, что именно он должен их оплачивать. Аварийные комиссары Городской службы не берут оплату с участников аварии. Их работу оплачивает общественная организация «Краевое общество автомобилистов Приморья» (КОАП). Для этого автовладельцам, попавшим в дорожное происшествие, достаточно позвонить в КОАП для вызова комиссара. После его прибытия на место ДТП – подписать заявку на получение услуг аварийного комиссара вместе с заявлением на безвозмездное оказание этих услуг.

Привлечение аварийного комиссара, во-первых, гарантирует правильное освидетельствование ДТП и заполнение необходимых документов для страховой компании. Во-вторых, избавит автовладельцев от стрессовой ситуации и необъективной оценки обстоятельств аварии, а также от мошеннических действий со стороны другого участника происшествия. Случается и такое. В-третьих, урегулирует спорные вопросы с Госавтоинспекцией.

Необходимо добавить, что в минувший снегопад корреспондент «В» в качестве эксперимента пытался дозвониться до нескольких служб аварийных комиссаров во Владивостоке, чьи объявления размещены на сайтах в Интернете. Ответила только диспетчер ГСАК и Краевого общества автовладельцев Приморья. У этих организаций единая диспетчерская служба – 22-22-112 и 20-17-227.

Автор: Сергей КОЖИН