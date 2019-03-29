Японцы приезжают к нам без дозиметров Вопросы переработки, утилизации и вывоза из Приморья радиоактивных отходов сохраняют свою актуальность.

На днях этой проблеме посвятил свою авторскую программу на радио «Лемма» известный приморский журналист Андрей Калачинский. Одним из его собеседников был Валерий Панин, главный инженер ДальРАО – дочернего предприятия корпорации «Росатом», занимающегося планомерной очисткой бухт и берегов Приморья от радиоактивных отходов, скопившихся в результате вывода из эксплуатации многочисленных атомных подводных лодок.

Он подробно описал процесс утилизации фонящего железа.

– Мы на объекте в бухте Разбойник занимаемся переработкой так называемых трехотсечников, – рассказал Валерий Панин. – После того, как ядерное топливо было слито из реакторов АПЛ и вывезено с территории Приморья на объект «Маяк» в Челябинской области, остались те отсеки, в которых находился реактор. К такому отсеку для сохранения плавучести пристраивали еще два и таким образом хранили. В 2012 году мы начали утилизацию этих трехотсечников. Как это, если вкратце, происходит? Буксиры поднимают трехотсечники, выводят в бухту, где их уже ждет плавучий док «Сакура». Отмечу, один из самых больших в России, водоизмещением 3,5 тысячи тонн. Он был передан японцами Дальневосточному центру по обращению с радиоактивными отходами (ДальРАО) в 2012 году. Итак, отсеки поднимают в док, устанавливают на стапеля, там отрезают два блока, те самые, которые нужны были для плавучести, их продают на металл и деньги переводят в бюджет государства. Реакторный отсек закрывают «рубашкой» – специальной защитой, например, поверх шпангоутов мы наносим металлические листы, а если есть дополнительный радиационный фон, делаем свинцово-бетонную защиту толщиной до 50 мм. Кроме того, этот отсек чистится в специальных очистных устройствах, причем не песком, а дробью, и покрывается специальным покрытием КЗП, которое защищает его от ржавчины. «Реакторный» отсек ставится после обработки на хранение на 70 лет. Он весит до 1000 тонн. Отсек безопасен и хранится под открытым небом. Вокруг бетонный забор, а радиационный фон в районе хранилища этих блоков – так мы называем отсеки – равен естественному. Раз в 15 лет покрытие КЗП обновляется. Это обычная для всего мира практика, точно так же утилизируются, защищаются и хранятся реакторные отсеки в США, во Франции. Всего хранилище рассчитано на 100 блоков.

Валерий Панин рассказал также, что на объектах ДальРАО не раз бывали с проверками иностранные, в частности, японские специалисты.

– Они сначала были настроены очень скептически, – отметил Валерий Борисович, – но после первых проверок убедились в высокой степени безопасности на наших объектах и стали даже без дозиметров к нам приезжать. У японцев большой опыт в этой области, и они знают, где может быть беда, а где нет.

Валерий Панин пояснил, в чем состояла японская финансовая и материальная помощь: были куплены не только плавучий док «Сакура», но и буксир, два стапельных крана на 10 и 30 тонн. Также японцы профинансировали закупку очистных устройств под зачистку блоков – реакторных отсеков под окраску.

– Робототехника от японцев к нам не поступала, но она и не нужна, – заметил главный инженер ДальРАО. – Почему японцы оказывали нам эту помощь? Все очень просто. У нас с ними одно море на две страны, и они очень заинтересованы в том, чтобы Японское море было чистым.

По словам Валерия Панина, в год Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами утилизирует 12–13 блоков, а работу по полному завершению утилизации уже имеющихся трехотсечников, в том числе и от АПЛ, базировавшихся на Камчатке, ДальРАО завершит в 2022 году, как и было запланировано.

Автор: Отдел экономики «В»