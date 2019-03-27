Актеры театра молодежи подозревают: Майкл Фрейн за ними подглядывал Нам обещают показать английский юмор по-русски

Сегодня, в Международный день театра, в Приморском краевом театре молодежи – премьера. Комедия «Шум за сценой» по пьесе Майкла Фрейна, пожалуй, и правда идеальная возможность одновременно признаться в любви к театру и довести зрителя до колик от смеха.

Вообще, читать текст «Шума за сценой» совсем непросто. Как вам, к примеру, такие ремарки автора: «Уходит в кабинет с газетой в руках. Только у нее нет газеты в руках»? Запутанно, да? А теперь представьте, что вы актер, которому нужно сыграть актера, который, в свою очередь, играет на сцене театра. Мало того, вам нужно сыграть и того персонажа, которого воплощает играемый вами актер на сцене того театра, в котором происходит действие пьесы… Что, голова кругом? Ничего, придете на «Шум за сценой» – все само собой распутается.

Комедия – это вам не просто хи-хи да ха-ха

– Наша команда – вся труппа, все цеха усиленно готовились к Международному дню театра, которому решено было посвятить нашу премьеру, спектакль о театре и про театр, – рассказывает директор театра молодежи Игорь Селезнев. – Кроме того, «Шум за сценой» – это комедия, а этого жанра в нашем репертуаре сегодня недостаточно. Конечно, спектакль по этой пьесе много лет шел в театре имени Горького, но мы не боимся никаких сравнений и ставим свою версию. Уже сейчас нам звонят зрители и говорят, как им интересна премьера.

Постановку осуществляет режиссер Денис Малютин, для него это дебют на сцене театра молодежи.

– На афише у нас значится «Шум за сценой. Новая версия», – говорит Денис Малютин. – Дело в том, что пьеса была написана в 1982 году, и многие вещи, которые были тогда актуальны, сегодня выглядят архаично и даже нелепо. Ну хотя бы тот же дисковый стационарный телефон – кто сегодня из молодых людей им пользуется? Вот мы и пытаемся осовременить немного реалии пьесы. Перенесли действие в наше время. Теперь труппа современного театра ставит пьесу… Кроме того, мы взяли сценическую версию перевода Михаила Рощина за 2014 год, чтобы тоже она была ближе зрителю.

Работать над комедией совсем непросто. Природа юмора – вещь тонкая… Я не стараюсь рассмешить зрителя специально, по-моему, это просто невозможно. Но стараюсь показать те ситуации, которые, на мой взгляд, потенциально очень смешные. Хочется верить, что мое чувство юмора, актеров и зрителей совпадет.

Вообще, сама драматургия пьесы очень непростая, от актера требуется максимум усилий, чтобы соответствовать требованиям этой пьесы. Ведь за время спектакля каждому из них нужно сыграть двух персонажей в трех спектаклях! Я рад, что коллектив театра молодежи на это способен.

Сложность спектакля и в технических деталях. У нас большая многоуровневая декорация. Чтобы ориентироваться в ней, актерам пришлось обживать ее несколько дней.

И в голове у него каша манная с овсянкой

У Майкла Фрейна было много друзей в театре, он бывал за кулисами, многое видел. Под впечатлением от происходящего он и решил написать эту пьесу, в которой показал, что актеры такие же люди, как и все…

По сценарию одна и та же труппа готовит к премьере некий спектакль, потом – через несколько месяцев – играет его как привычный, очередной, а уж затем – как последний, потому что постановку снимают с репертуара. И во все это вмешиваются личные отношения актеров, перипетии их жизни. Словом, та еще каша, тот еще шум за сценой…

– Мне иногда кажется, что Майкл Фрейн просто подглядывал за труппой нашего театра и буквально списывал пьесу с происходящего! – смеется актриса Елена Варивода. – В ней нет ничего придуманного, все очень точно.

– Мой герой весьма своеобразный человек: у него, я бы сказал, в голове манная каша вперемешку с овсяной, – поддерживает коллегу актер Иван Синицын. – И играть его непросто, но очень интересно. В такой ситуации нужны мегафиксация, супервнимание.

– Интересно, что у каждого из нас два персонажа, поэтому мы можем играть в одном спектакле разные характеры: характерной актрисы и того персонажа, которого она играет, – говорит актриса Олеся Белоконь. – Переключаться от роли к роли нужно мгновенно, ведь иногда оба твоих персонажа существуют на сцене одновременно!

– Вот прямо сейчас мы находимся практически в той же ситуации, что герои «Шума за сценой»: шесть часов до премьеры, а спектакля еще нет… Ерунда! Поднапряжемся и все успеем! – поставил точку в разговорах коллег актер Вадим Замараев.

Ну а разбираться, причем, поверьте, с удовольствием, во всей этой истории и в том, что же происходит в театре, когда за сценой шум, будет зритель.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ