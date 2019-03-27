По законам стаи Помогите своему ребенку не стать жертвой класса

Произошедшие в последние дни в приморских школах конфликты – вполне логичное завершение длительного террора одних одноклассников против других, позволившего агрессорам уверовать в свою безнаказанность. А ведь можно было бы купировать ситуацию в самом ее начале.

Буллинг, моббинг, хейзинг – все эти незнакомые обывателю слова уже довольно плотно вошли в лексикон психологов, педагогов, психиатров. Означают они лишь формы насилия – группового, индивидуального, физического, психологического, совершаемого одними детьми над другими.

Девочки коварней мальчиков

На прошлой неделе главный врач детской краевой психиатрической больницы Анастасия Горохова разъясняла владивостокским родителям, по каким признакам узнать, не являются ли их дети жертвами травли одноклассников. Поводом для встречи детского психиатра с родителями стали участившиеся случаи школьного террора – инциденты, случившиеся в Большом Камне и в школе № 80 Владивостока (здесь подросток, постоянно обижавший детей, едва не выколол глаз 11-летнему ребенку).

– В любой школе, в любом классе есть дети, которые систематически обижают других, и есть дети, которые становятся их жертвами. Это может быть эмоциональная травля коллективом кого-то одного – тот самый моббинг. А может (и такое встречается чаще), когда один школьник выбирает в жертву другого наиболее слабого (необязательно физически) ребенка и начинает систематически травить его, – рассказывает Анастасия Горохова. – Чаще всего обидчиками выступают девочки-подростки, которые, нужно отдать им должное, весьма изобретательны в своих «шутках». Это уже буллинг.

Как правило, пара «агрессор – жертва» никогда не остаются в изолированном одиночестве. Агрессор формирует группу поддержки – всегда в окружении найдется пара-тройка подружек, которым лестно оказаться в команде «сильных и крутых».

Само собой не рассосется

По словам врачей, довольно часто родители остаются в неведении относительно непростых взаимоотношений своего ребенка с одноклассниками. Или, зная о сложностях, не придают им особого значения, надеясь, что «само как-то рассосется». Уверяем вас: никогда не рассасывается. Психиатры утверждают, что они навскидку могут перечислить ситуации, когда именно учителя спасли ребят, вовремя обратившись к ним за помощью. Спасли в прямом смысле этого слова физически, потому что зачастую травля одноклассников становится причиной подросткового суицида. И поэтому особое внимание на встрече с родителями было уделено признакам, с помощью которых можно определить, что ребенок подвержен травле в школе.

Отметим: эта проблема оказалась настолько актуальной для матерей и отцов школьников, что, несмотря на разыгравшуюся непогоду, зал гимназии, где проходило собрание, был переполнен.

Есть и менее заметные индикаторы, но и они в совокупности могут указать на то, что ваш ребенок нуждается в помощи. Проблемы с концентрацией внимания, подавленное состояние, раздражительность, постоянное чувство неуверенности, повышенная чувствительность, нарушение сна, частые кошмары. Возможно, подросток жалуется на усталость, боли в желудке, отсутствие аппетита или, напротив, много и часто ест.

И еще одно интересное наблюдение, подсказанное психологами: как правило, дети, подвергаемые травле, часто и сильно втягивают голову в плечи – они так пытаются спрятаться. И если приглядитесь, то сможете заметить напряжение в шейно-плечевом отделе, которое никогда не уходит.

Агрессора в подростке можно узнать по следующим чертам: он импульсивен, легко приходит в ярость, агрессивен по отношению не только к сверстникам, но и к учителям, к домашним – братьям, сестрам, родителям. Еще один отличительный признак: у них часто появляются деньги, ценные вещи. Им чуждо сопереживание, и к своим жертвам они не испытывают сочувствия.

Родители часто задаются вопросом: как отличить шалость (драка ведь может быть зачастую результатом детской или подростковой разборки) от целенаправленной травли. Именно этим: в случае нанесения травмы, увечья агрессор не будет сопереживать сопернику, испытывать вину, сожаление. Кроме того, травля, в отличие от импульсивной вражды, носит систематический характер.

Жертв делает гиперопека, агрессоров – отсутствие любви

Откуда берутся жертвы? Представьте себе – из обычных семей, чаще всего неполных. Дело в том, что отец для ребенка, даже в его сознании, является защитником. В тех семьях, где отец есть (который, конечно, полноценно выполняет свою функцию социального проводника), дети себя чувствуют более защищенными.

Очень часто, по мнению психиатров, жертвами становятся гиперопекаемые дети, которых родители лишают самостоятельности.

Агрессорами становятся дети, либо часто в раннем возрасте подвергаемые насилию, либо, напротив, выросшие в атмосфере вседозволенности. Или они выходят из тех семей, в которых на них, по сути, всем наплевать. Во втором и в третьем случаях детская агрессия – это такая своеобразная просьба о том, чтобы на них наконец обратили внимание.

Но основная ее причина – эмоциональная незрелость современных подростков. Несколько лет тому назад на страницах в соцсетях дети постили свои фотографии с порезами на руках. Мода резаться никуда не ушла, просто сейчас подростки стараются это делать, не привлекая к себе внимания, и на тех частях тела, которые чаще всего закрыты.

– Перед тобой стоит одетая девочка, вроде бы целая, здоровая. А раздень ее – на ней ни одного живого места нет, она вся порезанная, – рассказывает Анастасия Горохова. – Почему наши дети режутся? По их собственному признанию, чтобы почувствовать себя живыми. Они жалуются, что не знают, что чувствуют. Поэтому первым делом мы обучаем их эмоциям: ребенок должен понимать, тревожится он или ему страшно. По-хорошему, все эти навыки должны в них закладываться в раннем детстве при общении с родителями.

Иногда ребенок становится агрессором в ответ на агрессию сверстников. И зачастую ее причина – не педагогическая или психологическая запущенность детей, а проблемы со здоровьем.

К сожалению, родителям, чьи дети имеют проблему с психическим здоровьем, очень сложно принять этот факт. А ведь практически в каждом коллективе есть ребенок с проблемами. Ну не может ребенок беспричинно тыкать ручкой в шею соседа или соседки по парте (особенно в начальной школе). Скорее всего, причина в том, что он просто болен.

Битва районов

Среди различных определений насилия есть еще одно – хейзинг. То есть неформальные ритуальные насильственные обряды, выполняемые при вступлении в новую группу (при переходе в новую школу либо при переезде в новый микрорайон или в другой город).

– Очень сложно формировался район Снеговой Пади (в 2017 году там случился скандал: банда подростков терроризировала практически весь микрорайон. – Прим. авт.). Ребята из разных районов Владивостока оказались соседями и одноклассниками. Разные субкультуры города съехались в один район, – напомнила Анастасия Горохова о скандальном прецеденте. – Тихая и Вторая Речка, Чуркин и Эгершельд очень сложно между собой договаривались. А взрослые в тот момент вообще не обратили внимание на конфликт. Поэтому при переезде в другой город или даже в другой микрорайон, при переходе в другую школу очень важно наблюдать за тем, как адаптируется ваш ребенок.

Не пытать и не игнорировать

– Если вы вдруг обнаружили у своего ребенка перечисленные выше симптомы жертвы или агрессора, пытайтесь детей разговорить. Не расспрашивать, не пытать их (это категорически запрещено), а именно разговорить, – рекомендует Горохова. – Не можете – приводите ребенка к нам. Нельзя провоцировать жертву: «Ты что, не можешь дать сдачи?» Если б мог, уже бы дал! Нельзя игнорировать или преуменьшать значение затяжного конфликта, ожидая, что дети сами между собой разберутся. Не разберутся! Ни одна сторона не сможет самостоятельно из него выйти. Между тем последствия буллинга придется переживать, даже выйдя из подросткового, школьного возраста. Причем травля не проходит бесследно ни для одной категории – ни для жертвы, ни для агрессора, ни даже для наблюдателя! Во взрослом возрасте преследователя его агрессивная позиция в школе догонит тревожностью и депрессией.

Еще хуже перспективы у вчерашней жертвы. У детей, переживших школьную травлю, падает самооценка, формируется комплекс неполноценности, закрепляется роль жертвы, неудачника. И все это переносится на все сферы жизни. Очень часто у них низкий доход и отсутствие семьи.

Что делать?

Универсального ответа на вопрос «как быть», если ребенок оказался жертвой, нет. Но есть алгоритм действий. Первый шаг – обратиться за помощью к учителям. Скажем честно, не всегда этот шаг приносит результаты (тем более если авторитетом учитель у малолетнего агрессора не пользуется). Значит, нужно обратиться на уровень выше – к администрации школы (тем более что в современных школах повсеместно вводится служба медиаторов, чья задача – примирять конфликтующие стороны). Нет результата? Обращаемся в городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования, они, во всяком случае, смогут привлечь к конфликту профессиональных, грамотных психологов. Либо идем в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН). В каждом районе города есть своя КДН, где работают грамотные инспектора. Просто придите к ним и объясните сложившуюся ситуацию. И тогда совместно инспектора КДН, педагоги, психологи (в особо сложных ситуациях – с привлечением психиатров) сообща будут решать сложившуюся проблему.

Детская травля отнюдь не изобретение нынешнего поколения. Вспомните фильм Ролана Быкова «Чучело» – классическая иллюстрация моббинга, когда все на одну. Кто-то скажет: но ведь выросло не одно поколение, прошедшее через эти детские конфликты. Одумались, поумнели. Ну да. Но стоит ли превращать школьные годы своего ребенка в ад, зная, что никому не нужное «испытание» сможет сделать из него неудачника?

Ни в коем случае нельзя пускать ситуацию на самотек. Кто, кроме вас, еще может защитить вашего ребенка?

Когда нужно бить тревогу

Обратите внимание на ряд признаков, указывающих на то, что ребенок является жертвой школьной травли.

Ребенок не хочет идти в школу, ссылаясь на плохое самочувствие.

Он возвращается домой после того, как все домашние разойдутся.

Вы видите, что его вещи, учебники порваны, испачканы.

Из дома пропадают ценные вещи, деньги, или ребенок просит на карманные расходы крупные суммы – таким образом он, возможно, пытается откупиться от обидчиков.

Ребенок старается как можно реже выходить из дома.

К нему не приходят в гости одноклассники.

У него практически нет друзей и приятелей.

Если вы регулярно наблюдаете хоть два симптома из перечисленных, то это уже повод бить тревогу.

Автор: Анжелина ШИЛАН