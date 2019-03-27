Зачем Япония дает миллиард Приморью? За строительство нашумевшего центра кондиционирования ядерных радиоактивных отходов отвечает структурное подразделение госкорпорации «Росатом» – ДВЦ «ДальРАО». Корреспондент PortoFranko Лада Глыбина попросила его руководителя Константина Сиденко ответить на самые волнующие жителей края вопросы, связанные с развитием атомной отрасли на территории Приморья.

«В» публикует отрывок из этого интервью.

– К сожалению, мы очень мало знаем о работе Росатома. Вы не могли бы привести примеры наиболее ярких достижений в этой отрасли?

– Действительно, в Росатоме есть прорывные технологии, которых нет сегодня ни у кого в мире. Если говорить о Приморье, то при помощи Института химии ДВО РАН был создан уникальный сорбент, который позволяет нам перерабатывать высокосоленые жидкие радиоактивные отходы. Это была очень серьезная разработка, не имеющая аналогов. Именно с помощью этого сорбента нам удалось ликвидировать жидкие радиоактивные отходы в бухте Сысоева. Однако наши разработчики пошли дальше. В этом году мы получаем патент на свою технологию переработки, на свой еще более высокотехнологичный сорбент, созданный специалистами Росатома. Этот сорбент позволит более глубоко производить сорбцию жидких радиоактивных отходов, делать их практически питьевой водой.

На сегодняшний день уровень научных изысканий, создания прорывных технологий в области атомной энергии у всех на слуху. Это запуск самых современных АЭС поколения 3+, сооружение серии атомных ледоколов проекта 22220, реализация масштабных научных проектов, таких как «Прорыв» и ITER, активное включение в процесс цифровизации.

– Чажму и Чернобыль забыть трудно. Люди по-прежнему боятся слов «атомная энергетика». Какова сегодня степень радиационной опасности на ваших предприятиях?

– Теоретическая опасность существует везде. На бытовом уровне это как шанс выйти на улицу и угодить под машину. Вопрос в том, что в нашем случае риски практически минимальны. К примеру, радиационный фон на улицах Владивостока гораздо выше, чем на берегу бухты Сысоева, где расположены наши хранилища радиоактивных отходов и где будет построен центр кондиционирования отходов. Находиться на территории нашего предприятия абсолютно безопасно. Наша главная цель – обеспечение экологической безопасности, а безопасность сотрудников – обязательное условие ее выполнения.

– Будет ли построен центр кондиционирования радиоактивных отходов? Полпред Юрий Трутнев, как известно, заявил, что строительства не будет. Хотелось бы услышать информацию из первых уст.

– Полпред сказал, что стройка будет прекращена, если общественное мнение будет относиться к этому вопросу негативно. Однако на сегодняшний день ситуация изменилась. Мы чистим край от радиоактивного мусора. Сегодня, разделывая корпуса атомных подводных лодок, получая те же радиоактивные отходы, мы кондиционируем их (сокращаем в объемах) и ставим на хранение. Те технологии, которые будут применены в новом центре, позволят нам не хранить, а глубоко чистить эти отходы, в десятки раз уменьшать в объеме, загружать в специальные контейнеры, которые мы потом вывезем за пределы края, соблюдая все нормы экологической безопасности, в том числе в пути следования.

Важно отметить, что это будет замкнутый цикл – ничего не выйдет наружу. Не будет ни выбросов в атмосферу, ни каких-либо сбросов в почву и акваторию, то есть никакие продукты с повышенным радиационным фоном не выйдут за пределы этого центра.

– Многих смущает заключенное с Японией правительственное соглашение. Граждане выдвигают такой тезис: мол, зачем японцам нам просто так деньги давать? Вдруг после этого к нам ядерные отходы повезут?

– В Японии существует фобия радиоактивного загрязнения в связи с Фукусимой, Хиросимой, Нагасаки. Безусловно, японцы озабочены состоянием дел вокруг Японских островов, поэтому хотят обезопасить общее с Приморьем море. Поэтому и идут на сотрудничество, дают средства на закупку современного оборудования для центра кондиционирования. И все это, подчеркиваю, безвозмездно, без всяких претензий, чтобы что-то от них принимать. Да это и невозможно. По российскому законодательству ввоз радиоактивных отходов из других стран запрещен, за это – уголовная ответственность.

– О какой сумме финансовой помощи Японии идет речь?

– 968 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма, на которую мы закупим самое современное оборудование. Необязательно японское, некоторое будет изготавливаться на наших заводах.

– В обсуждениях, касающихся центра кондиционирования, я встречала еще такое мнение: мол, пусть берут все накопившиеся ядерные отходы как есть и везут куда хотят, подальше от Приморья и где-нибудь в тундре их потом перерабатывают. Что думаете на этот счет?

– Есть два аспекта. Во-первых, на сегодня в контейнерах хранится большое количество радиоактивных отходов, мы всю нашу Транссибирскую магистраль загрузим нашими эшелонами. А вот кондиционирование, повторюсь, позволит в десятки раз уменьшить объем и, во-вторых, до минимума снизить радиационное воздействие. То есть вывезти, но вывезти безопасно для территории.

Главное – на территории Приморья все равно будет атомный флот. Лодки будут списываться, выводиться из боевого состава, и их нужно будет утилизировать. Этот центр позволит без какого-то дальнейшего хранения в промежуточных контейнерах сразу перерабатывать отходы, обеспечивая более высокую степень экологической безопасности.

Автор: Отдел экономики «В »