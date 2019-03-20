Голубой трепанг выбрался на берег Во Владивостоке в его честь открыли музей

А вот вы, уважаемый читатель, знаете, что в нашем городе есть Музей трепанга? Появился он в конце минувшего года и, поскольку главный его экспонат – «морской огурец», разместился на берегу моря, точнее, Амурского залива, на полуострове Шкота.

«Размножается трепанг на анфельции – из этих водорослей добывают агар-агар для пищевой промышленности и микробиологии, хотя и саму траву можно использовать в салатах»

Создавали необычный музей, как признается его идейный вдохновитель, рассчитывая на китайских, корейских и других азиатских туристов. Наши соотечественники редко заглядывают в эти залы. А зря, очень даже интересно.

К примеру, здесь уже побывал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Олег Хромов и остался доволен увиденным. Вот что он написал на своей странице в «Инстаграме»: «Провел день в музеях Владивостока. Центр современного искусства, Приморская картинная галерея, ДВФУ, Приморский океанариум, краеведческий музей имени В.К. Арсеньева. Но вот что поразило. Совершенно недавно в городе открылся единственный в стране Музей трепанга. Большинство россиян никогда не слышали даже этого слова, а уж пробовали этот продукт совсем немногие. Хорошо трепанг знаком только жителям прибрежных частей Дальнего Востока, где это морское животное, похожее на огурец, обитает в прибрежных глубинах. Но если вам когда-нибудь доведется встретить в меню ресторана или на полке магазина трепанга, то обязательно попробуйте, так как это не только вкусный, но и, как утверждают в Юго-Восточной Азии, очень полезный продукт. А организаторам музея хочу сказать: хорошо, что такие люди, как вы, в России есть! Ваш опыт пригодится».

Отправился на экскурсию в уникальный музей и корреспондент «В». Моим гидом выступил один из его основателей – Дмитрий Павлов, исполнительный директор Приморского отделения Российского союза туриндустрии. А еще он выпускает журнал «Золотой мост» на китайском языке для туристов из Поднебесной. В общем, довольно увлеченный своим делом человек.

Древнее динозавров

– Приморье, где сошлись богатое тихоокеанское побережье и уникальная Уссурийская тайга, имеет несколько шикарных визитных карточек: амурский тигр, дальневосточный леопард, женьшень, приморский гребешок, мидии, аралия маньчжурская. Дальневосточный трепанг – из этой золотой серии даров дикой природы, – рассказывает Дмитрий Юрьевич. – Этот вид иглокожих животных с необычайно полезными свойствами для кулинарии и восточной медицины водится только в морях Дальнего Востока. В нем присутствуют порядка 40 элементов из таблицы Менделеева, 22 аминокислоты. Не случайно китайцы сравнивают его с женьшенем – корнем жизни. И Золотой Рог до прихода сюда русских они называли бухтой Голубого трепанга, и Хайшэньвэй – название местности, где возник наш город, в переводе с китайского означает «залив трепанга».

Местные жители трепанг распробовали еще в конце XIX века, когда он в больших объемах водился в прибрежных водах Японского моря. Однако в конце минувшего века его запасы были основательно подорваны из-за высокого спроса и бесконтрольного вылова. В последние годы люди стали активно выращивать трепанг. В соседних с Россией странах это делают в искусственных условиях – в аквариумах. А вот в нашей стране трепанга выращивают в открытом море.

Началось все с эксперимента ученых ТИНРО-Центра, которые воспроизводят этот вид в естественной среде в бухте Киевка. На побережье в Лазовском районе имеются лаборатории для проведения научных исследований. Вслед за ними этим бизнесом занялись на многих приморских «морских огородах». Китайцам именно это интересно. Более того, есть жители КНР, которые сами хотели бы брать в аренду наши бухты и заниматься разведением морской живности.

У трепанга сильны функции регенерации. Даже потеряв до половины своих внутренних органов или половину тела, он через два-три месяца полностью восстанавливается. Мало кто знает, что самка трепанга выметывает до 77 миллионов яиц, но сама не погибает. Это все дает шанс на рост естественной популяции в прибрежных акваториях Приморья, если на пути не встанут хищники и браконьеры.

Китайцы наслышаны об уникальных возможностях и дарах природы Приморья. Потому и приезжают к нам, чтобы самим увидеть и услышать, а может, и попробовать хай шень (по-китайски «морской огурец»). В музее им все подробно расскажут и покажут. По наплыву туристов из Поднебесной Владивосток вместе с Санкт-Петербургом делит второе-третье места после Москвы. Гостям хочется увидеть что-нибудь необычное. Две наши столицы предлагают историю, архитектуру, культурные ценности. У Владивостока должна быть собственная изюминка, ну или трепанг, если хотите.

И хотя в первую очередь музей рассчитан на азиатских туристов, прежде всего граждан КНР, нашим соотечественникам наверняка тоже будет интересно познакомиться с его экспозицией. Мы показываем посетителям трепанга разных размеров, форм и расцветок, рассказываем об их полезных свойствах, особенностях воспроизводства и выживания среди хищников. По мнению ученых, этот вид живет на планете 500 миллионов лет, они древнее динозавров.

Земля уникумов

– Трепанг – единственный герой вашего музея?

– У нас значительная площадь, поэтому свободное место мы предоставили другим видам флоры и фауны Приморья. Несколько залов посвящены местной природе. А в кинозале мы крутим научно-популярные фильмы о здешних обитателях.

Символами России с незапамятных времен являются береза и медведь. Это вам не только россиянин, но и любой иностранец скажет. И у нас они также представлены.

Но вот чего не знают зарубежные гости, так это того, что Уссурийская тайга славится своей чагой, ее второе название – березовый гриб. В старину отваром из чаги лечили множество болезней кишечника, печени, проводили профилактику онкологических заболеваний. До сих пор в рацион всех космонавтов входит отвар из чаги, которая убивает раковые клетки. Не зря чагу называют черным золотом тайги.

Гости музея могут не только познакомиться с продуктами из нее, но и попробовать на вкус. Отвары и экстракты чаги пользуются спросом – китайские туристы всегда ищут продукт, который реально помогает здоровью. К этому чаю мы предлагаем вкусный мед из Чугуевки. Вообще, все, что можно увидеть в нашем музее, имеет приморскую прописку. Вот только даже не все приморцы знают о нашем богатстве. Что уж говорить о зарубежных гостях.

– Из трепанга получается вкусная скоблянка. Но далеко не каждая хозяйка даже во Владивостоке умеет готовить это блюдо. Не думали организовать мастер-классы по ее приготовлению?

– Вы правы, на закате советской власти Владивосток славился скоблянкой из трепанга и кукумарии. Поэтому такую идею мы рассматриваем совместно с одним из ресторанов города. Но для начала нужно создать условия: приобрести и смонтировать оборудование, обустроить кухню, оснастить ее посудой, получить разрешение у контролирующих органов. Останется только организовать поставку трепанга. Поскольку этот вид занесен в Красную книгу Приморья, поставщик должен его выращивать, а не ловить в естественной среде браконьерским способом.

В Китае тоже в отдельных ресторанах можно встретить блюда из трепанга. Знаете, как они рекламируют свои продукты? Заявляют, что это российский трепанг, якобы природный! И благодаря этому поднимают цены. Только забывают, что перевозка трепанга запрещена, если нет официальных разрешающих документов.

Вот у нас с этим все в порядке. Мы сотрудничаем с известной в Приморье компанией, занимающейся марикультурой, у них, кстати, президент России Владимир Путин в гостях был и лакомился деликатесами. Она много лет занимается выращиванием трепанга, других беспозвоночных и моллюсков, вся продукция легальна.

– Любой музей подразумевает исследовательскую работу…

– Мы популяризируем редкие и необычные виды флоры и фауны Приморья. Поэтому готовы сотрудничать с местными учеными. Можем предоставлять площадку для научных конференций, в том числе российско-китайских.

И, конечно, в нашем музее через предлагаемые к просмотру и дегустации «экспонаты» штрихами проходит история. Начинается с древнего Бохайского государства, есть упоминания о корейцах, маньчжурах и других восточных народах, которые бывали на берегах бухты Голубого трепанга. Естественно, наиболее емко представлен современный, российский период.

По большому счету, Музей трепанга можно назвать музеем даров приморской природы. Пожалуй, все это стоит увидеть своими глазами.

Автор: Николай КУТЕНКИХ