Жесткая история в напудренных париках Зачем театр имени Горького балансирует между фривольностью и драмой

Он был развратником и в целом весьма бесчестной личностью – на Руси таких мужчин испокон веку называли метко и точно: кобель. Она была добропорядочной замужней дамой, презирающей внебрачные связи. Но однажды их закружила хитро сплетенная интрига, в которой, увы, не нашлось места их едва-едва зародившейся любви…

Узнали, читатель, о каком знаменитом произведении идет речь? Конечно же, о нестареющей классике – романе в письмах «Опасные связи», созданном Шодерло де Лакло аж в XVIII веке, но с тех пор не потерявшем актуальности.

Спектакль «Опасные связи» Приморский академический театр имени Горького представит зрителю уже завтра. И это будет серьезный разговор о любви. Для тех, кому 18 и старше.

Да, именно такой возрастной ценз поставил театр на афиши. Но это вовсе не значит, что с открытием занавеса вас будет ждать нечто «с клубничкой». Просто режиссер Вадим Данцигер не стал лишать роман его яркой сексуальной составляющей. А уж вести ли, к примеру, сына-подростка на спектакль – пусть решат родители.

Кружева есть. Сантиментов нет

– Вадим Иосифович, роман «Опасные связи» – это ярко выраженный эпистолярный жанр, роман в письмах. Вы сделали инсценировку сами?

– Нет, мы взяли за основу сценарий Кристофера Хэмптона, по которому режиссер Стивен Фрирз снял в Голливуде одноименный фильм, тот самый – с Гленн Клоуз, Джоном Малковичем и Мишель Пфайфер.

– А почему не «Опасный, опасный, очень опасный» Леонида Филатова?

– У Филатова прекрасное произведение, пронизанное юмором, искрометное, но… Наша цель была немного другой, мы хотели поговорить со зрителем более жестко, что ли. При всех кружевах и гламурности той эпохи, в которой разворачивается действие романа, история-то в нем совсем не кружевная и не сентиментальная. Серьезная история, повторюсь, жесткая. Без кружев.

– Вы воссоздаете костюмы и обстановку XVIII века?

– Не совсем. Хотя без напудренных париков и широких юбок не обойдется. Мы соблюдаем силуэт нарядов того времени, но во всем остальном скорее фантазируем на тему куртуазного века, а не досконально его воссоздаем.

Вадим Данцигер не первый год осуществляет постановки в театре имени Горького, прекрасно знает труппу, поэтому для каждой роли, уверен режиссер, он выбрал именно того актера, который справится с нею наилучшим образом. Интересно, что одну из главных ролей – юной Сесиль де Воланж – постановщик отдал студентке театрального факультета института искусств Злате Веретенниковой. Распутника (и в то же время жертву интриг) де Вальмона играет Сергей Лисинчук, коварную интриганку маркизу де Мертей – Наталья Овчинникова, скромную и высокоморальную мадам де Турвель – Александра Аубекерова, виконта Дансени – Максим Вахрушев, также в спектакле заняты Марина Волкова, Леонид Смагин и другие актеры.

На грани фола. Грань не переходится

– Вадим Иосифович, роман «Опасные связи» из века в век рассматривался по-разному, как мне кажется. Когда-то это был именно куртуазный роман, потом – жестокая история с большой дозой эротики. А как на него смотрит режиссер XXI века?

– Ну, во-первых, от эротики мы никуда не денемся, весь роман построен на постельных похождениях, на соблазнении, так что духом сексуальным пропитано все. Но, разумеется, секс как таковой никогда не был главной темой романа, и в нашем спектакле это тоже именно так. Основная тема наших «Опасных связей» – что происходит с любовью, если она не подкреплена духовной составляющей, когда она выхолащивается и подменяется просто грубой страстью. Когда такое случается, любовь умирает. Так что наш спектакль – о гибели любви. Но в красивом платье и белоснежных интерьерах…

Мы сознательно создаем белое пространство, точнее, даже покрытое инеем. Все вокруг красиво, но – холодно. И в этом холоде гибнет любовь.

– Вы используете в постановке и видеопроекцию, и даже работу на камеру…

– Да, в некоторых сценах актер смотрит прямо в камеру, а изображение идет на большой экран. Это почти что кинематографический прием, но мне он показался вполне подходящим для этой постановки, в этой истории крупные планы просто необходимы. Кстати, актеры с большим энтузиазмом отнеслись к такому эксперименту.

– На мой взгляд, мы живем в весьма противоречивое время: с одной стороны – более чем свободном в плане проявления сексуальности, а с другой – в весьма ханжеском. Уверена, не обойдется по отношению к вашей постановке без упреков типа «боже, она задирает ноги, он гладит ее по груди, какой кошмар!»…

– Ну, чтобы избежать подобных разговоров, мы и поставили на афише четкие и ясные «18+». Взрослого человека не шокирует то, что происходит на сцене, потому что, будем честны, то, что там происходит, не было бы эпатажем даже в прошлом веке. Ну а если родители решат привести на «Опасные связи» подростка, то это будет их решение. Ничего пошлого мы не показываем, существуем, может быть, на грани фола, но не переходим эту грань…

Действительно, ничего эпатажного или хотя бы отдаленно напоминающего многие скандальные столичные постановки в «Опасных связях» нет. Но спектакль решен с точки зрения хореографии, движения так интересно и ярко, что страсть буквально растворена в воздухе. Но говорят актеры и режиссер со зрителем все же о любви.

– Мы хотим напомнить людям простые вещи: если в тебе поселяется любовь, ты должен за нее бороться, – объясняет Вадим Данцигер. – Виконта де Вальмона господь одарил с огромной щедростью: он дал ему возможность полюбить. Всерьез. Искренне. Но как Вальмон обошелся со своей любовью? Он ее предал. В этом его трагедия, как, впрочем, и всех персонажей. Ведь по большому счету все наши герои влюблены, но не все в состоянии оценить этот дар, прислушаться к своим чувствам…

Знаете, я бы хотел, чтобы (возвращаясь к разговору о возрастном цензе постановки) родители, решившие привести на этот спектакль подростка, сначала сказали ему: «За внешней красотой часто скрывается жизненная правда, которая может быть очень некрасивой. Тебе пора это понять».

Я определил жанр постановки как фривольную драму. Мы с актерами пытались найти золотую середину между этими двумя крайностями…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ