На мирных дорогах – как на передовой По воспоминаниям полковника милиции Сергея Трубникова можно снимать остросюжетные сериалы

Окончание. Начало в номере за 13.03.2019

В прошлом номере мы познакомили наших читателей с полковником милиции в отставке Сергеем Трубниковым, прослужившим в транспортной полиции, которая отметила в этом году 100-летний юбилей, 38 лет. За это время много чего произошло и есть что вспомнить. Вот еще две истории от нашего героя.

Одной из первоочередных задач транспортной полиции была сохранность грузов, перевозимых по железной дороге. С вводом в 1952 году в эксплуатацию торгового и рыбного портов в Находке резко увеличился грузопоток в западную часть страны. Товары шли дорогостоящие, особенно в 70–80-е годы, поэтому желающих поживиться за счет государства было предостаточно.

Что грузили, то и воровали

– У нас был случай, когда из закрытого вагона пропала партия дорогущей японской аппаратуры. Ее в Находке в порту перегрузили из контейнеров в вагон, опечатали, как полагается, и отправили на запад. Приходит вагон на стыковую станцию Губерово, где соединяются Дальневосточная и Забайкальская железные дороги, там все проверили, и оказалось: часть груза исчезла. Вагон исправен, проломов и взломов нет, пломбы и закрутки целые, люки на крыше закрыты… Как сказали бы сейчас по телевизору в рекламе: «Это фантастика!» Но мы – реалисты, в фантастику не верим. Начали работать, – вспоминает Трубников.

К группе розыска подключили несколько толковых бойцов из железнодорожной охраны. Первым делом сыщики решили проследить путь злополучного вагона от Находки до Губерово. Выяснилось, что на протяжении всего маршрута поезд нигде не стоял и вагон не отцепляли. Правда, были технические остановки, но они – подконтрольные и кратковременные. А изъять груз из закрытого вагона во время движения состава невозможно. Тем не менее 12 коробок с импортной аппаратурой пропали…

От выхода поезда из порта до момента обнаружения пропажи прошло не более трех суток. Милиционеры решили осмотреть откосы на всем пути его следования. Но пройти весь трафик пешком по шпалам нереально. Поэтому по Уссурийскому участку отправили локомотивную бригаду, чтобы железнодорожники его осмотрели.

– Мы думали, что если груз все-таки сняли на ходу и сбросили на землю, то должны остаться какие-то следы на откосах. Возможно, коробки вскрывали. Не исключено, что еще не успели их вывезти. И что вы думаете? Локомотивная бригада нашла упаковку от аппаратуры в кустах, примерно в 50 метрах от откоса. Здесь же была припрятана часть украденного груза. Судя по тому, как небрежно он был спрятан, за коробками должны были вернуться в ближайшее время, – говорит Сергей Романович.

Милиционеры решили дождаться злоумышленников в засаде, спрятавшись за кустами.

Сидели несколько часов. Никакого движения… И вдруг послышались голоса. Двое мужчин в рабочих спецовках шли со стороны Губерово по шпалам, спокойно разговаривая. Подойдя к схрону с аппаратурой, они вытащили коробки, перевязали их веревкой, взгромоздили себе на спины и как ни в чем не бывало пошли обратно. Увлеченные обсуждением, как они потратят деньги, вырученные от продажи импортной техники, воры не заметили, что за ними метрах в двухстах следует опергруппа с собакой.

– Сначала мы хотели задержать их на месте преступления. Но потом решили: машины у нас нет, пусть они донесут коробки до переезда, а там мы их возьмем. Что мы и сделали на подходе к Губерово, – улыбается полковник.

Похитители импортной аппаратуры – два грузчика торгового порта Находка – оказались изобретательными людьми. Они сразу признались, что давно хотели украсть дефицитную технику. Изготовили прочную веревочную лестницу с двумя крюками на концах. Оставалось лишь дождаться очередной партии.

Однажды, перегружая груз из контейнера в вагон, узнали из документов, что находится в красивых коробках с иероглифами. Поскольку вскрыть опломбированный вагон на территории порта возможности не было, злоумышленники доехали до Спасска-Дальнего на тормозной площадке и, когда поезд шел по пустынной местности, забрались на крышу вагона.

Открыв вентиляционный люк, который вовсе не был закрыт, о чем грабители были осведомлены, они зацепили крючья лестницы за поручни на крыше вагона и спустили «штормтрап» внутрь. На подъем 12 коробок ушло не более пяти минут: один подавал, другой принимал. Затем они захлопнули люк, будто к нему никто не прикасался. На тормозной площадке связали коробки веревкой и, как только поезд сбавил ход перед Губерово, спустили добычу на откос (японскую технику спасла от удара о землю внутренняя защита из пенопласта) и сами спрыгнули с подножки.

Убедившись, что остались незамеченными, спрятали часть груза в ближайшем кустарнике, остальное унесли с собой. Одну коробку, повредившуюся при падении, грабители вскрыли и выбросили. Вот ее-то и обнаружила локомотивная бригада.

«Нам надо, чтобы тебя изнасиловали»

В середине 70-х годов на территории Спасска-Дальнего произошла серия изнасилований. Всего было пять заявлений от молодых женщин 22–30 лет. Все преступления совершены с мая по июль. И в одном и том же месте, недалеко от города, на переезде, где с одной стороны городок летного гарнизона, с другой – завод, а вокруг болото с камышами. В темное время суток этот пятачок освещал фонарь на столбе.

Судя по показаниям потерпевших, преступления совершал один и тот же мужчина – примерно 35–40 лет, высокий, физически крепкий, с темными густыми волосами, с низким голосом. Женщины утверждали, что насильник похож на цыгана. Он появлялся из темноты неожиданно, здоровался и вежливо предлагал проводить до города. Иногда спрашивал папироску.

Преступник не избивал женщин. Одной рукой он прижимал их к себе, да так сильно, что не было возможности пошевелить руками, другой – закрывал рот и уносил свою жертву в камыши, как беспомощную куклу. Кричать, звать на помощь было бесполезно. Это днем на шоссе оживленное движение, а ночью, как в известной песне, «словно замерло все до рассвета». Автобусы не ходили, а личные автомобили в те годы еще были очень большой роскошью.

Сделав свое гнусное дело, насильник исчезал в темноте.

– Я тогда работал в линейном пункте транспортной милиции Спасска-Дальнего. Такое количество изнасилований всего за два месяца для нашего небольшого города было сродни преступлению века, – рассказывает Сергей Романович. – Мы спрашивали женщин: что вы делали вечером на шоссе? Кто-то возвращался домой от подруги, кто-то добирался с работы. У каждой была своя причина.

Собрали опергруппу и стали думать, что делать и как поймать насильника. Во-первых, решили устроить засаду в камышах недалеко от места преступления. Во-вторых, ловить преступника на живца, как показывают в кино. Идея была неоригинальная, но мы были уверены, что она сработает. Только где взять приманку? Молодых сотрудниц у нас в штате не было. Привлекать к операции женщину из штатских не имели права. Да и кто добровольно согласится стать жертвой нападения сексуального маньяка? Но мы нашли выход.

В линейном пункте работал молоденький лейтенант Виктор Столяров, недавний выпускник Хабаровской школы милиции. Невысокий, худощавый. В темноте, если его переодеть в женское платье, вполне может сойти за девушку.

На другой день Столярова пригласил к себе полковник Борис Питоленко, начальник УГРО из Хабаровского управления транспортной милиции. Он специально приехал в Спасск-Дальний для усиления опергруппы:

– Виктор, не мне тебе объяснять, какая сложная оперативная обстановка в городе. Насильник орудует, люди боятся вечером выходить на улицу. Это дестабилизирует настроение гражданского общества. На тебя одна надежда, сынок.

– А чем я могу помочь? – удивился лейтенант.

– Надо чтобы тебя изнасиловали, – невозмутимо заявил Питоленко. – Мы тебя переоденем в девушку, и ты будешь каждый вечер дефилировать на перекрестке, пока мы не поймаем насильника. Днем отсыпайся, а вечером – под фонарь. Иначе никак.

Лейтенант было заартачился, но просьба начальника равносильна приказу. И стал Виктор «девушкой легкого поведения».

Каждый вечер перед выходом на большую дорогу он надевал чулки, платье, красил ресницы тушью, губы – помадой, румянил тщательно выбритые щеки. Вдруг маньяк полезет целоваться? С обувью проблемы не было, размер ноги у «живца» оказался 38-й, самый женский. Через плечо у Столярова болталась сумочка, в которой лежали губная помада, духи, пачка «Беломора» и пистолет ТТ с полной обоймой. Виктору разрешили стрелять, если будет необходимость. И курить тоже разрешили, только нечасто.

Всякий раз, провожая парня на задание, опера давали ему наставление:

– Береги девственность, Витя! Она тебе еще понадобится.

Столяров матерился, посылал всех к чертовой матери и уезжал на «Жигулях» знакомого начальника линейного пункта. Для соблюдения конспирации милицейский УАЗ решили не использовать.

Виктора привозили на перекресток к восьми часам вечера. К этому времени засада из трех оперативников с мотоциклом «Урал» с коляской пряталась в камышах. Мотоцикл милиционеры одолжили у коллег со станции Ружино. На случай погони, чтобы потрепанная техника не подвела, байку сделали профилактику. Смазали то, что нужно было смазать, почистили там, где нужно было почистить, заменили свечи, залили в бак бензин под завязку.

– Мы каждый вечер сидели в засаде и были кормом для комаров. У нас уже физиономии распухли от укусов, но мы не могли даже ругаться по этому поводу, чтобы не нарушить тишину. Ночью звуки слышны далеко. И курить тоже было нельзя. Иногда смазывали щеки водкой, но пить не пили, – вспоминает Трубников.

Три недели каждый вечер Витя курсировал под фонарем, но маньяк не объявлялся. Не исключено, что он мог почувствовать опасность и прекратить охоту на женщин.

– Витя, почему тебя никто не хочет насиловать? Может, ты бедрами не так шевелишь? Или надо платье длиннее надеть, чтобы не были видны твои кривые ноги? Витя, ты нам друг или кто? Активнее крути задницей, вдруг клюнет, – ржали сыскари, доводя парня до белого каления.

Между тем оперативникам уже надоело бесполезное сидение в камышах под звон комариного писка. Дошло до того, что в засаде оставался один милиционер, а его напарники ждали тревожного сигнала в помещении пункта.

Однажды, сидя в камышах и шепотом рассуждая, почему маньяк не нападает на Виктора, оперативники услышали выстрел. Полковник Питоленко вскочил на мотоцикл, попробовал его завести, но старая техника не заводилась.

– Серега, за мной! – крикнул он Трубникову и побежал на помощь Виктору.

– Когда мы прибежали, то увидели, как Столяров держит на мушке ТТ здоровенного мужика, который сидел на рельсах и трясся от страха. Ко всему, от него дурно пахло – обгадился. Витя, спрашиваем Столярова, что случилось? Кто на кого напал, он на тебя или ты на него? – рассказывает Сергей Романович.

По словам подставного, мужчина вышел из темноты, спокойно подошел к Виктору, взял его под руку:

– Девушка, разрешите вас проводить?

– А у тебя курить-то есть? – ничего иного в данной ситуации Столяров придумать не мог.

– Ты что, охрипла уже? – удивился незнакомец и попытался обнять «ночную бабочку».

– Ладно, у меня есть свои, – милостиво сказала «девушка» и, выхватив из сумочки пистолет, выстрелила в воздух:

– Лежать, пристрелю!

Обалдевший громила грохнулся на рельсы.

В линейном пункте он сразу дал признательные показания.

– Ты где был? Мы тебя месяц ждали! – первым делом спросили опера у насильника.

– В командировку отправляли по обмену опытом, – мужчина оказался бригадиром и передовиком производства. И он действительно был похож на цыгана.

Задержанный указал, что изнасиловал шесть женщин. Но у милиции было только пять заявлений. Что-то здесь не сходилось. Во время обыска в квартире насильника нашли женские золотые часики. По его словам, это был подарок одной из его жертв.

– Она сначала сопротивлялась, а когда уходила, подарила мне их на память. И еще сказала, что я – молодец, что с мужем ей никогда так не было хорошо. Я ее даже до дома проводил, – похвастался насильник.

Ему не поверили. Но мужчина заявил, что может показать дом в городке авиаторов, где живет женщина, подарившая ему часы. И не соврал. Размазывая слезы по щекам, женщина слово в слово подтвердила его заявление:

– Только мужу не говорите. Я сказала, что часы потеряла.

Милиционеры слово сдержали, но потерпевшей все равно пришлось написать заявление об изнасиловании.

У полковника Трубникова еще очень много интересных историй. Мы надеемся, что он расскажет их для читателей «В».

Автор: Сергей КОЖИН