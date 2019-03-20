Ржавчине память не отдадим Продолжение материалов «В» пишут адмиралы и каперанги

Письма с откликами на публикации газеты «Владивосток» приходят в редакцию постоянно. Рубрика «Служу Отечеству» – одна из самых популярных. Это неудивительно: в ней поднимаются актуальные сегодня темы патриотизма, гордости за наше воинство и силу нашего оружия. Иногда это гордость, приправленная горечью…

«Страшно смотреть на ржавый кусок металла с еле разбираемой надписью: «Герой Советского Союза полковник Горбунов»

Именно такие эмоции увидели мы сразу в двух письмах из свежей редакционной почты. Авторов обоих посланий зацепили статьи «Урал», откуда Тихий океан как на ладони» и «Минск»: грозный и неприкаянный» (в номерах «В» за 3 января и 6 февраля нынешнего года соответственно). Сегодня мы предлагаем эти письма вашему вниманию. Будем считать их продолжением наших материалов, рассказом о неизвестных страницах истории кораблей Тихоокеанского флота и о героях, служивших Отечеству до конца.

Летчик погиб на глазах экипажа…

Своими воспоминаниями поделился с «В» первый командир авианесущего крейсера «Минск» контр-адмирал Виктор Гокинаев.

«Вместе с командиром полка штурмовиков, несшего службу на «Минске», Вячеславом Михайловичем Свиточевым мы пережили в море большую трагедию, – рассказывает Виктор Александрович. – 8 сентября 1980 года в Сиамском заливе при горизонтальном взлете самолета Як-38М с полетной палубы «Минска» погиб заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель СССР Олег Григорьевич Кононенко. Он первым выполнил посадку Як-38М на палубу противолодочного крейсера и взлет с коротким разбегом.

Я был не только очевидцем его гибели, но и управлял крейсером в это время. В тот день он выполнял первый полет с горизонтальным взлетом. Самолет с трудом оторвался от палубы. После посадки я засомневался в необходимости второго полета, но Олег упросил сделать еще один взлет, который, к сожалению, стал последним для него.

При отрыве от полетной палубы самолет Кононенко начал падать в воду, так как не были развернуты сопла на 25 градусов для набора высоты (они остались в горизонтальном положении). Все это я видел при взлете и после поднятия самолета из воды.

Видя, что штурмовик падает, я дал команду «право руля», начал отворот вправо от падающего Як-38М и одновременно застопорил левую машину (самолет был прямо по курсу). Затем застопорил правую машину и на инерции начал делать коордонат (отворот вправо для приведения упавшего в воду самолета на левый траверз, затем отворот влево на 10 градусов, чтобы пройти вблизи самолета). Упавший самолет зацепил левым крылом воду, и его развернуло на 180 градусов носом к кораблю, фюзеляж до кабины был погружен в воду. Был ли разрушен фюзеляж, видно не было.

Как затонул самолет, я не видел, но машины в это время были на «стопе». Самолет затонул с левого борта на середине корабля.

Авиаторы высказали предположение, что произошел взрыв кислородных баллонов и отрыв фюзеляжа в носовой части. Удар самолета винтами корабля абсолютно исключался, так как я застопорил ход, отвернул от упавшего штурмовика и описал коордонат, чтобы не зацепить его.

Кононенко не катапультировался, до последнего пытаясь набрать высоту и спасти самолет. Мы все тяжело переживали эту потерю…

В районе наших полетов в Сиамском заливе находился американский фрегат, он наблюдал падение нашего Як-38М и предлагал свои услуги для оказания помощи при поиске утонувшего самолета, от которой я отказался. Точку затопления самолета мы определили и своими силами выставили вехи. Сомневаюсь, чтобы там до наших спасателей побывали американцы, хотя и исключить этого не могу.

После падения воздушной боевой машины я продолжал выполнять поставленную задачу. Спустя семь дней в район падения прибыли наши поисковые силы и подняли самолет с останками Олега Кононенко. Штурмовик был разрушен в носовой части до кабины пилота, его остатки передали специалистам для изучения. После этой аварии на Як-38М провели ряд доработок, повышающих его надежность…»

Осталось только сожаление

Отдельно прославленный адмирал коснулся дальнейшей судьбы корабля и служивших на нем моряков и летчиков.

«После завершения службы на «Минске» мне довелось побывать на нем еще однажды. Это случилось в мае 2000 года в Китае, куда корабль продали. И это был уже совсем другой «Минск», – вспоминает Виктор Гокинаев. – Я помогал китайцам восстанавливать помещения и конструкции, размещать оборудование в них. А 27 сентября того же года был приглашен на презентацию открытия туристического центра на «Минске» в город Шэньчжэнь на юге КНР.

Корпус обновленного крейсера и надстройка со всеми антеннами и оружием выполнены были в точной копии. Крейсер внешне выглядел таким, каким я принял его на Черноморском заводе в Николаеве. Внутренние помещения, каюты и палубы переделаны для экскурсий, там развешаны увеличенные фотографии боевых будней экипажа, посещения корабля главкомом ВМФ СССР Сергеем Горшковым и другими флотскими руководителями. Много фотографий полетов вертолетов и самолетов, ракетных и артиллерийских стрельб, летчиков и моряков, портреты первых командиров. На корабле в тот момент демонстрировались две выставки: «Советский ВМФ в период с 1941 по 1991 год» и «Советская космонавтика». Приезжал дважды Герой Советского Союза космонавт Юрий Викторович Романенко.

В день открытия туристического центра крейсер посетили 10 тысяч человек. 24 миллиона долларов, вложенных китайцами в его реконструкцию, окупились еще в 2000 году.

Но все это у тех, кто служил на «Минске», не вызывает ничего, кроме сожаления и печали…

Наш экипаж встречается ежегодно в честь подъема военно-морского флага на авианосце. В том числе и авиаторы. Это летчики-испытатели Герои Советского Союза Михаил Сергеевич Дексбах, Вадим Павлович Хомяков (конструктор самолета Як-38), Юрий Иванович Чурилов (командир полка штурмовиков на «Минске») и многие другие…»

Они предотвратили ядерный удар

«Уважаемая редакция! В газете «Владивосток» в номерах от 3 января и 6 февраля меня до глубины души потрясли страницы с материалами рубрики «Служу Отечеству», – пишет нам еще один военный моряк, Эдуард Иванович Бурмистров, капитан 1-го ранга в отставке. – Как можно было так планировать и тратить колоссальные средства на постройку новейших кораблей, отвечавших всем современным на тот момент требованиям, и не подумать, как их содержать, чтобы они выполняли свой долг?

Конечно, авианесущий крейсер «Минск» свою задачу решал в полном объеме и был мощной и грозной силой для потенциального противника. С Тихоокеанским флотом были вынуждены считаться, поскольку в его распоряжении были «Минск» и однотипный ТАВКР «Новороссийск». Однако через 14 лет эта грозная корабельно-авиационная компонента превратилась в металлолом и была продана за копейки китайцам. Там наш бывший авианосец до сих пор зарабатывает деньги на развлечении посетителей.

Разведчик «Урал» вообще не оправдал ни одного рубля, потраченного на его строительство и содержание! После продолжительной стоянки в бухте Стрелок его также продали на металлолом…

Отдельно в своем письме хочу вспомнить о нашем старшем поколении, «детях войны», которые должны помнить начало 1950-х годов. В тот период наши союзники по прошедшей войне почти сразу после ее завершения начали готовиться к уничтожению СССР. Считали, что страна в руинах и не скоро восстановит свой экономический потенциал, а большая часть войск выбита четырехлетней битвой с фашистами. Все силы Советского Союза были брошены на восстановление разрушенного народного хозяйства. В общем, стране было не до обороны и военного строительства. В НАТО посчитали, что наступило самое удобное время для уничтожения социалистического лагеря.

После атомной бомбардировки Японии началась подготовка ядерного удара по СССР. Были разработаны планы войны, намечены города, по которым должен был быть нанесен смертельный удар в первую очередь. Круглосуточно в небе барражировали бомбардировщики с ядерными боеголовками на борту, чтобы в любой момент обрушить на нас свой смертоносный груз. Все это широко освещалось в СМИ того времени.

По соседству, на Корейском полуострове, бушевала война. Наши вооруженные силы совместно с китайскими добровольцами приняли участие в защите Северной Кореи. За Южную Корею воевали американцы и их союзники.

Конечно, наше участие официально не объявлялось, но техника, да и много наших воинов, особенно летчиков и советников, напрямую участвовали в военных действиях. Наши знаменитые танки Т-34, реактивные самолеты МиГ, только что появившиеся на вооружении, американцам оказались не по зубам. А потому и желание воевать с СССР отпало, назревшая ядерная война притухла.

Нам, ныне живущим, нужно помнить об этих героях. Большинство военнослужащих той сложной поры уже ушло из жизни. Мы должны сохранить о них светлую память, это наш священный долг.

К примеру, в Уссурийске на улице Охотничьей есть целое кладбище, где упокоилось порядка 300–400 военнослужащих. К сожалению, это кладбище находится в заброшенном состоянии. Горько видеть, что эти захоронения никому не нужны. Страшно смотреть на ржавый кусок металла с еле разбираемой надписью: «Герой Советского Союза полковник Горбунов»…

Об этом с горечью рассказал 95-летний Сергей Макарович Крамаренко – Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной и необъявленной войны в Корее, лично сбивший 13 американских самолетов. Человек-легенда. Единственный оставшийся в живых герой-ас корейской войны, ныне живущий в Москве.

Я думаю, что именно на этом кладбище в Уссурийске необходимо поставить памятник всем тем, кто избавил нашу страну в те далекие годы от ядерных бомбардировок США и НАТО».

Письма читал Николай КУТЕНКИХ