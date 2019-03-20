«Адмирал» выплыл наперекор всему «Моряки» готовятся к новому чемпионату

Первенство Континентальной хоккейной лиги выкатилось на финишную прямую – прямо сейчас в плей-офф лучшие команды бьются за медали. Владивостокский «Адмирал» в финальную стадию не попал.

Однако в отличие от других неудачников КХЛ наша команда не ушла в отпуск, а проводит полноценный весенний сбор уже с прицелом на следующий чемпионат. От тренировок освобождены только игроки с незалеченными травмами.

Настало время подвести итоги уходящего в историю сезона-2018/2019 и оценить возможности клуба на перспективу.

На дне

Долгий хоккейный турнир с августа по март для «Адмирала» можно условно разделить на две стадии: до 22 октября и после.

Еще прошлым летом наши хоккеисты сменили эмблему на свитерах. Вместо якорей, которые якобы тянули «моряков» на дно, появился штурвал, нацеленный на преодоление штормов и устремленный на гребень победной волны.

Что касается «дна», то это, конечно, символическое понятие. «Адмирал» – самый молодой клуб в КХЛ, при этом на зависть многим старожилам за пять лет сумел трижды выйти в четвертьфинал. Не всякий приходящий в лигу мог так быстро адаптироваться и заявить о себе. Кстати, за эти же пять лет несколько клубов и вовсе покинули элиту российско-европейского хоккея.

Однако груз финансовых проблем минувшим летом никуда не делся. Команда уверенно занимала последнее место в лиге по денежным поступлениям, а долги перед банками, авиаперевозчиками и игроками, а также по неоплаченным налогам составляли сотни миллионов рублей.

В межсезонье из-за отсутствия финансирования с приморским клубом распрощалось большинство проверенных бойцов. Их с радостью забрали к себе клубы из элиты и середнячков. Костяк спортсменов оставался, но он был слишком мал, чтобы решать амбициозные задачи.

Первым и самым выигрышным приобретением «Адмирала» в этом сезоне стал главный тренер – пост доверили прославленному наставнику Сергею Светлову. Он второй раз зашел в ту же реку. Первый – в сезоне-2013/2014 года, дебютном для дальневосточного клуба в КХЛ. Тогда российский специалист сумел с лету вывести молодую команду в плей-офф.

Летом прошлого года Сергей Светлов возглавил «Адмирал» во второй раз. И с нуля стал создавать новый коллектив. При дефицитном бюджете новых хоккеистов приходилось набирать по остаточному принципу. Выбирали из хоккеистов прекративших свое существование клубов КХЛ и из свободных игроков второй по значимости хоккейной лиги. Речь шла о том, чтобы вообще набрать нужное количество спортсменов требуемого уровня для комплектования пятерок и при этом уложиться в лимит зарплаты. Между прочим, даже у ближайших соседей по турнирной таблице расходы на приобретение хоккеистов в 3-4 раза больше наших.

К тому же, как помнится, до осени действовал запрет на покупку легионеров. А когда разрешение появилось, качественных иностранных спортсменов найти уже было очень сложно. Удалось привлечь только двух чехов. Забегая вперед, скажу, что Войтех Полак и Карел Кубат хоть и не блистали на льду в виде «заморских звезд», но свою работу знали и выполняли ее профессионально. Так что при расставании в начале марта этим легионерам особых претензий не предъявляли: они старались как могли.

Вот в такой сложнейшей ситуации начались первые тренировки совершенно незнакомых и не притертых друг к другу игроков. Приходилось прямо с колес заниматься технической подготовкой и тактическими схемами, формированием звеньев и психологической адаптацией. Именно поэтому начало чемпионата выдалось для «Адмирала» крайне сложным.

Не стоит забывать и о том, что стартовать пришлось сразу шестью матчами на выезде. При этом в целях экономии команда летала обычными авиарейсами. Что накладывало свой отпечаток на процесс восстановления после долгих, утомительных рейсов (иногда с пересадками) на самочувствие ребят, на их физическое состояние.

Поэтому в первой трети чемпионата до 22 октября из 20 проведенных матчей «Адмирал» выиграл всего три. Однако даже в этот сложнейший период складывалось ощущение, что это незаслуженный результат. Приморцы сильным соперникам не уступали ни в чем, а если и проигрывали, то с разницей в одну-две шайбы. Мальчиками для битья они точно не стали, победы над приморцами легкими не были ни для кого, это отмечали многие специалисты. Помогали самоотдача и трудолюбие, уверенность в собственных силах. Даже армейцы Москвы и Питера – сплошь чемпионы мира и Олимпийских игр – везли во Владивосток свои сильнейшие составы, понимая, что иначе им очков у аутсайдера не отобрать.

Но, имея в копилке всего 9 очков, приморцы упали на дно турнирной таблицы. В этот момент многие болельщики перестали верить в своих любимцев. И лишь малая часть экспертов продолжала делать ставки на наших земляков.

А тут еще в начале зимы масла в огонь подлил президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко, сообщив, что «Адмирал» в следующем сезоне будет исключен из состава КХЛ. И не только из-за финансовых трудностей, но и по спортивному принципу – худший должен уступить место.

Спасательный круг

К счастью, на команду своевременно обратил внимание новый губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Во-первых, он встретился с Дмитрием Чернышенко и сумел убедить его дать клубу шанс. Параллельно по его просьбе президентом «Адмирала» стал генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов. Одновременно с приходом нового руководства обстановка в раздевалке изменилась, прекратилось давление извне на тренерский штаб.

Во-вторых, именно Владивостокский морской торговый порт взял на себя обязанности ведущего спонсора хоккейной дружины. Были найдены дополнительные ресурсы для облегчения текущей ситуации и продолжения участия в первенстве. Коллектив стал летать на выездные матчи чартерными рейсами. Соответственно, значительно увеличилось время для отдыха и восстановительных мероприятий, на дополнительные тренировки и подготовку к конкретному сопернику.

Выплыли

Конечно, с такой поддержкой и «Адмирал» стал показывать другие результаты. К концу осени хоккеисты притерлись друг к другу, сыгрались. А поскольку в команде все профессионалы, то дальше они стали показывать качественный и зрелищный хоккей. Лидерами своих троек и всей команды стали капитан Сергей Коньков, Константин Глазачев, Александр Черников, Александр Угольников, Александр Мерескин. Все они опытные игроки и на льду вели за собой ребят, успевали отрабатывать в атаке и в защите. Заблистали на льду Тимур Таратунин, Кирилл Дьяков, Иван Мищенко, Юрий Козловский, Роман Тоталин, Денис Вихарев, Александр и Василий Стрельцовы, Кирилл Воронин, Владимир Бутузов, Юрий Петров, Никита Феоктистов…

То есть появился единый боевой коллектив с хорошей внутренней атмосферой.

Поэтому не случайно, что еще до нового года пришли победы. И не только над равными по силам соперниками, но и над лучшими командами КХЛ. А это уже говорит о характере дальневосточников. «Адмирал» провел отличную концовку регулярного чемпионата, выигрывая раз за разом. Багаж очков стал стремительно расти. В последних 42 матчах команда набрала 42 очка. За исключением команд из числа лидеров, такого больше никто не смог продемонстрировать во второй половине турнира. Наши земляки старались строить игру именно на атаке, активных и агрессивных действиях на чужой половине площадки. В итоге за сезон мы забили достаточно много – 139 голов, что гораздо больше, чем у соседей по турнирной таблице. Хотя и пропустили в свои ворота с избытком – 176 шайб, но и это далеко не худший показатель.

В конце января – начале февраля неожиданно для всех «моряки» оказались в числе претендентов на выход в финальную стадию первенства. Жаль, что не срослось…

Последние три месяца «Адмирал» был стабилен. К провалам на излете чемпионата можно отнести только два матча. Это поединок в родных стенах с «Амуром», в котором уступили со счетом 0:7. Но это поражение лишь подстегнуло наших земляков. В ходе последовавшего затем трудного выезда на запад приморцы разгромили четырех сильных соперников подряд.

Второй осечкой стала игра на выезде с «Куньлунем», которому в Китае «моряки» уступили 6:3. Но это стало последним поражением нашей команды в сезоне, после него пошли одни победы. Но, к сожалению, после поражения в Пекине приморцы выпали из борьбы за попадание в плей-офф.

Однако оставалась задача вырваться из низов турнирной таблицы, чтобы доказать руководству КХЛ справедливость и заслуженное участие «Адмирала» в высшем хоккейном первенстве страны. И это также удалось сделать.

Долгий соревновательный марафон завершился на льду «Фетисов-арены» в присутствии почти 6 тысяч зрителей матчем с хабаровским «Амуром». Мы хоть и тяжело, но очень достойно выиграли с футбольным счетом – 1:0. Победа дала возможность уйти с последнего места в восточной конференции и в целом в КХЛ.

В общей турнирной таблице ниже владивостокского «Адмирала» расположились «Северсталь» из Череповца, «Амур» из Хабаровска, «Динамо» из Минска и «Слован» из Братиславы. Если уж кого теперь и выгонять из лиги, то это ведущий клуб Словакии. Однако вряд ли кто на это решится.

На последнем рубеже

Еще одним приятным сюрпризом этого сезона стала игра наших вратарей. Хотя казалось, что после ухода в прошлом году в омский «Авангард» Игоря Бобкова, которого сейчас постоянно вызывают в первую сборную России, полноценной замены ему не будет. Однако нашлась, и не одна, а сразу две. Буквально выстрелили наши новые голкиперы Никита Серебряков и Антон Красоткин. Первый из них был особенно хорош минувшей осенью, хотя до перехода в «Адмирал» ни разу не играл в КХЛ. А тут с лету стал основным вратарем. К концу сезона сказались усталость и напряжение, поэтому Серебряков уже лишь выходил на замену. Тем не менее ему доверили защищать ворота студенческой сборной России на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. После финала мужского хоккейного турнира, в котором российские студенты обыграли сверстников из Словакии со счетом 2:1, Никите Серебрякову вручили золотую медаль.

Что касается Антона Красоткина, то комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала его открытием первенства. К примеру, в феврале молодой спортсмен четыре матча из пяти провел «под ноль». Голкипер приморского клуба отразил 95,24 % броска, а максимальный отрезок без голов составил 153 минуты 12 секунд.

Конечно, хотелось бы сохранить талантливых голкиперов в составе «моряков». Но после прошедшего сезона их ставки неизмеримо выросли, и сейчас многие клубы захотят переманить ребят к себе. У этих спортсменов большое будущее.

На горизонте

Впрочем, многие игроки из состава «Адмирала» всего за год превратились в профессионалов экстра-класса. Как заявил на днях наставник Сергей Светлов, у него стоит задача на следующий чемпионат максимально сохранить действующий коллектив. А усиление провести точечно. И уже со старта длительного соревнования вступить в борьбу за попадание в плей-офф.

Почти все игроки, которые относятся к костяку команды, уже подтвердили, что хотят остаться в «Адмирале». Ребятам интересно решить задачу попадания в число лучших команд лиги. И тем самым заявить о себе.

А «В», со своей стороны, будет рассказать о новых успехах любимой команды.

Автор: Николай КУТЕНКИХ