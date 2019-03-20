Я ору на тебя, потому что ты орешь на меня Как не потерять общего языка с любимым ребенком, когда он становится одного роста с тобой

Ожидаемо, когда из маргинальных семей выходят бузотеры и агрессоры. Но случается, и часто, когда подростки становятся неуправляемыми у вполне себе благополучных родителей.

Разум просто отказывается это понимать: внезапно твоя деточка, кровиночка начинает отгораживаться, временами грубить. И это еще лайт-версия. Встречаются и более тяжелые вариации, когда подросток поднимает на родителя руку, кроет матом, уходит из дома. И самое обидное, что встречается подобное не в маргинальных семьях, а у вполне благополучных родителей. Где они допустили ошибку и как теперь ее исправлять – об этом разговор корреспондента «В» с психотерапевтом Мариной Гоньтяевой и клиническим психологом Павлом Терехиным.

А ты меня уважаешь?

– Самый, наверное, главный вопрос: отчуждение, агрессия ребенка в подростковом возрасте – это норма? Или огрехи воспитания?

– Процесс сепарации наступает в возрасте 10-11 лет. И это норма, – объясняет Марина Евгеньевна. – Человек, взрослея, должен отделяться, и вопрос, почему он в этот момент начинает агрессировать, нужно адресовать не ребенку, а родителям. Насколько они готовы принимать его как личность? Уважать его мнение, делиться с ним своими мыслями и эмоциями. Мы же говорим ребенку: да что ты в этом понимаешь, поживи с мое! Мы заочно обесцениваем его мнение еще на том этапе, когда у него формируется внутреннее самомнение. Он хочет говорить, общаться, а его затыкают. Когда он в этом возрасте страдает от любви, мы ему говорим, что он еще ничего не знает (а он между тем реально переживает свою драму). Когда у него проблемы с друзьями, мы его учим, а ему просто нужна поддержка. Мы обесцениваем и развенчиваем любые стремления ребенка учиться жить. Проблемы подросткового возраста – это лишь продолжение истории.

Можно не разделять его позицию и об этом ему говорить: «я с тобой не согласна», или «мне нужно подумать», или «мне не нравится то, что я слышу, но я принимаю то, что ты мне говоришь». Тогда и дальше будет все гладко. И здесь задача родителей только в том, чтобы поддержать ребенка, пока он проходит этот сложный этап.

– И в чем выражается поддержка?

– Просто говорите ему: я вижу, что тебе трудно, я вижу, что ты переживаешь, я чувствую, что с тобой что-то происходит. Чем я могу тебе помочь?

– То есть это норма, когда ребенок начинает повышать голос на родителей (чаще на мать, с отцом он, как правило, такое позволить себе опасается)?

– Отделение от родителя – процесс болезненный и для самого родителя, и для ребенка. Чтобы разорвать эту пуповину, он использует агрессивные методы. А насчет того, нормально ли это… Да – если поведение ребенка не выходит за край.

– И где этот край?

– Ну вот что лично вас может покоробить в отношении к вам ребенка?

– Возможно, повышенный тон, фразы типа «мам, отстань», «мам, не лезь». Но мой случай не показателен, есть ведь более радикальные ситуации…

– Ну да… Скажите, а как должен вести себя ребенок, когда мать кричит ему: «Не ори на меня!» Теория «родитель может себе позволить больше, чем ребенок» в этом возрасте уже поломана напрочь. Вам же, вероятно, до этого уже десятки раз задали вопрос: «Почему тебе можно (повышать на меня голос, например), а мне нельзя?»

Ребенок – это всегда отражение поведения родителей. По сути, мы никого не воспитываем. Дети быстрее сами нас воспитают. Обучение, привитие каких-то морально-этических норм, правил возможно только личным примером.

– И оттуда же агрессия? Вот представьте: до сих пор у сына и матери были нормальные отношения, а тут вдруг неприкрытая агрессия. Парень увлекся геймерством и, если мать пытается насильно отлучить его от компьютера, начинает злобствовать, вплоть до того, что замахивается на родительницу стулом...

– Ребенок приходит в свой подростковый возраст не вдруг. Он уже имеет какие-то навыки, привычки, представления. Если мы позволяем малышу играть в планшет или компьютер до бесконечности (а что, он ведь в школу не ходит и все время – его), просто чтобы чем-то отвлечь, мы уже готовим почву для этого бесконечного геймерства в подростковом возрасте. И винить, кроме себя, нам некого за то, что вовремя не привили культуру общения с гаджетами, телевизором. Естественно, у него сформировался стереотип. И теперь, когда мы пытаемся сломать этот стереотип, ребенок агрессирует, сопротивляется. Он просто не понимает, почему раньше было можно, а теперь нельзя.

– Но как получилось, что ребенок, в прошлом, казалось бы, непроблемный, позволяет поднимать на тебя руку? Что родители делали не так?

– Элементарно: они позволяли ему себя бить, когда тот был еще совсем малышом – в два, три, четыре года. Вероятно, успокаивая себя: подрастет и осознает, что так делать нельзя. А получили обратный результат.

Границы на замке!

– В жизни, наверное, каждой семьи, какие бы доверительные отношения у вас с детьми ни были, наступает момент, когда ребенок начинает беречь, а то и отвоевывать свое личное пространство. Вплоть до просьбы установить замок на двери. Это нормально? И как при этом не потерять контакт?

– Когда ребенок рождается, у них с матерью одна общая граница – территориальная, социальная. А когда происходит сепарация, подросток начинает выстраивать свои собственные границы с окружающим его миром. Включая и родителей в том числе. В это время возведенные им границы очень неустойчивы, вот он их и защищает как может.

Многие из подростков жалуются на то, что родители без стука вламываются в их комнату, навязывают им свое внимание: ну поговори со мной… А дети просто хотят, чтобы у них было уединенное место, где они могут побыть наедине с собой. Для многих важно, чтобы был замок, который дал бы им возможность закрыться от родителей.

– То есть просьба врезать замок в его дверь – это нормально?

– Собственно говоря, да. Хочет – ставьте. Считается, что в семьях, где изначально живут взаимопонимание и взаимоуважение, такое требование и не возникнет. Хотя порой и в таких семьях дети взрослеют тяжело, и в этом случае вполне нормально их желание оградиться. Нужно относиться к этому явлению как к временному, его нужно просто пережить.

– А что делать семьям, которые физически не могут выделить каждому ребенку (или даже одному) личную комнату?

– Это необязательно должна быть комната. Ребенку можно выделить какой-то угол, где у него будет свой стол, свое место, где у него будут свои полочки и ящички. И это все будет только его. Но когда в семье все хорошо, все друг друга слышат и понимают, он не будет закрываться и требовать врезать в дверь замок.

О вкладах и долгах

– Вкладываться в ребенка стало не то чтобы модным, но общепринятым. Спортивные секции, кружки, языки – мамы, можно сказать, жизнь кладут на то, чтобы просто успеть с одной секции забрать, на другой кружок привезти. И все ради того, чтобы дать чаду возможность развиваться. А в ответ…

– Вот давайте ответим честно хотя бы самим себе: для чего вы рожаете детей? Ради атрибута, чтобы семья была крепче? Или потому что так надо? Или как необходимость, ради спасения от одиночества? Или еще лучше – просто потому что залетела? Вот исходя из этой потребности формируется и отношение к ребенку. Если женщина не понимает, зачем она родила, тут и начинаются проблемы.

– Ну хорошо, допустим, разобралась мать в первопричине: родила, потому что время пришло, она хотела ребенка, муж был не против. Или (и такое случается) чтобы было кого любить и чтобы ее кто-то любил. И что теперь с этим пониманием делать?

– Не относиться к ребенку как к своей собственности, как к предмету. Несмотря на все наши причины, по сути, ради чего мы рожаем? Чтобы дать новому человеку жизнь. Дали? Теперь нужно позаботиться, чтобы жил он не мамсиком, не подкаблучником…

Что до вложений, то, как правило, мама вкладывается не в ребенка, она реализует свои неисполненные мечты. Но требования и претензии предъявляет не к себе, а к ребенку. А бывает (и часто), что родители идут на поводу моды. Дайте ребенку попробовать все, чего он сам захочет.

– А практика между тем показывает, что родители в своем выборе зачастую бывают правы. Лично была свидетельницей, как мама буквально за руку тащила сына на единоборства, отец насильно в машину запихивал (а пацан в этот момент натурально хватался за косяки – настолько не хотел заниматься этими единоборствами) и вез на тренировки. Сами родители объясняли свою позицию тем, что его надо переломить. Что это просто лень. Да, сейчас он не хочет, зато потом спасибо скажет. И что вы думаете? Прошло лет пять, родительского диктата больше не нужно, мальчишка с удовольствием сам ходит – занимается, места какие-то на соревнованиях занимает…

– А если не скажет спасибо? Кто готов рискнуть? Из-за того, что вы решаете за него, чем ему заниматься, навязываете ему свое мнение, у ребенка не формируется собственная идентичность, он занимается тем, что ему навязывают родители, – констатирует Павел Терехин. – Например, он идет по стопам родителей и становится врачом. И вроде бы чувствует, что это его. Но на самом деле через годы, когда он понимает, что ничего не добился (впрочем, не всегда чего-то добиваются и те, кто сам сделал выбор), у него появляется ощущение, что он живет не своей жизнью.

Да ладно, зачем ждать до зрелости? Уже сейчас многие подростки, которые приходят к нам в центр, жалуются на то, что они живут не своей жизнью, а навязанной родителями!

Тут еще есть одна тонкость: заставляя ребенка заниматься тем, чем он не хочет, мы совершаем над ним насилие и подрываем доверие к нам. А потом в подростковом возрасте наше диктаторство аукнется совсем неожиданно. Например, ребенок будет уходить из дома. Да и вообще вы потеряете его доверие: он знает, что его ждет, если он попытается защитить свою позицию. Его вновь будут заставлять. Ломать…

Но самое грустное, когда родители начинают ждать отдачи от своих вложений. И не просто ждать, а озвучивать свои ожидания: «Я на тебя жизнь положила, и теперь ты мне должен!» Переводя таким образом отношения с ребенком чуть ли не в товарно-денежные.

Представьте свои ощущения, кода вам говорят, что вы всюду и всем должны! Возникает протест внутри, формируется ощущение неудовлетворенности от собственной жизни, так как юный человек подспудно думает, все ли долги он раздал и кому он еще должен. И это не банковский кредит, с которым можно расплатиться и забыть о нем. Это ощущение ему придется испытывать всю жизнь. Вы такого хотите для своего ребенка?

Автор: Анжелина ШИЛАН