Их осталось только трое… Конкурсная комиссия определилась с кандидатами в мэры Владивостока

На выбор депутатам гордумы (голосование пройдет 28 марта) представлены Кирилл Григорьев, Олег Гуменюк и Александр Юртаев. Всего же свои программы развития приморской столицы представили 39 человек. Собеседования в понедельник, 18 марта, проходили целый день – с десяти утра до шести вечера. Участники были ранжированы по алфавиту. Первые два кандидата – депутат Думы Владивостока Кирилл Григорьев и исполняющий обязанности главы Владивостока Олег Гуменюк – выступали в самом начале дня, а Александр Юртаев закрывал мероприятие.

Выступления соискателей были короткими, на каждое по регламенту отводилось десять минут, включая вопросы, которые задавали представители конкурсной комиссии. Напомним, что в нее вошли восемь человек. Четыре – от думы города: депутаты Виктор Аблапов, Владимир Исаков, Геннадий Куликов и Виктор Федоров. И четыре – от губернатора Приморского края: вице-губернатор Антон Волошко, начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Сергей Батаев, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Виктор Киряев, а также депутат ЗС ПК Юрий Корсаков.

Кто-то из них

Начнем сразу с кандидатов, прошедших отбор. Что касается Кирилла Григорьева, то его выступление было довольно кратким. Городской депутат, член партии «Единая Россия», директор ООО «Авангард», а также победитель конкурса «Лидеры России» поступил не мудрствуя лукаво – взял за основу своей программы стратегию развития Владивостока до 2025 года, которая, в свою очередь, была основана на 12 направлениях, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина: здравоохранение, жилье, дороги, образование, наука, развитие предпринимательства, туризм и так далее.

Конкурсная комиссия отметила находчивость конкурсанта.

– Взяли программу президента и превратили ее в программу развития Владивостока, – пошутил Антон Волошко.

Олег Гуменюк подошел к делу более обстоятельно и… приземленно, что ли. Точечно. Выступал с пафосом, эмоционально, но в облаках не витал, а исходил из существующих возможностей и потенциала приморской столицы. Тем более что у него в отличие от конкурентов есть крупный козырь – опыт управления Владивостоком и знание его проблем изнутри. Поэтому и выступление и.о. главы города напоминало скорее не предвыборную политическую речь, а отчетное мероприятие.

– Я не политик, а хозяйственник, – уточнил он и отметил, что рассказать за несколько минут, как должен развиваться Владивосток, – задача непростая. Однако за три месяца работы в городской администрации он успел познакомиться с насущными проблемами, но самое главное – с путями их решения (напомним, что Олег Гуменюк стал исполнять обязанности главы в декабре 2018 года).

Кандидат отметил, что после присвоения Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока город получил серьезную поддержку краевых и федеральных властей. И тут же пошли цифры, которых так не хватало остальным претендентам, – объемы межбюджетных трансфертов в казну Владивостока. Так, планируемый бюджет города на 2019 год составит около 20 млрд рублей, из них межбюджетные трансферты – 12 млрд 277 млн рублей.

Среди основных задач на ближайшее будущее Олег Гуменюк назвал благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры, общественного транспорта и системы образования, а также строительство жилья. Подтвердил планы, озвученные на недавней пресс-конференции: строительство моста в районе Гамарника, ремонт Рудневского моста. В числе ближайших планов потенциального мэра – строительство 20 детских садов и двух школ.

– Владивосток достоин прекрасного настоящего и будущего. Каждая задача требует комплексного, многоходового подхода, состоящего из целого ряда программ. К обсуждению этих вопросов мы готовы привлекать научное сообщество, экспертов и, конечно, жителей, – завершил свое выступление Олег Гуменюк.

Комиссия задала руководителю Владивостока несколько вопросов. Первый касался взаимоотношений городской и краевой администраций. И.о. мэра не стал вдаваться в историю вопроса и сказал, что власти Приморья на данный момент уделяют Владивостоку огромное внимание, которое, и это очень важно, исчисляется в материальной форме – дополнительными миллиардными траншами на ремонт инфраструктуры.

Еще один вопрос касался утилизации покрышек. По мнению члена конкурсной комиссии, в самом автомобильном городе России это серьезная экологическая проблема. Олег Гуменюк сообщил о создании соответствующей комиссии, которая будет заниматься решением данного вопроса.

Спрашивали у Олега Гуменюка и о будущем парка Минного городка. Ответ был точно таким же, как и на последней его пресс-конференции: сначала парку нужен современный эскизный проект, потому как старый уже не отвечает передовым технологическим решениям и практикам. Было заметно, что к Олегу Гуменюку обращались больше как к исполняющему обязанности главы, чем как к одному из 39 конкурсантов. Попадание его в финальный список казалось чистой формальностью.

Бывший депутат Думы Владивостока, председатель профсоюзной организации ПКО ОО «Всероссийский электропрофсоюз» Александр Юртаев представил свою программу, в которой предложил пять этапов развития Владивостока. Каждый из них приходится на один год управления городом. И каждый должен быть завершен с определенным положительным результатом. На первых этапах это реализация крупных проектов и возвращение в муниципалитет водоканала.

На третий и четвертый этапы приходится решение жилищных проблем, а также транспортных и социальных. В этом моменте важно, считает Юртаев, провести работу над ошибками, проверить все проекты и реализовывать их. Например, путепровод Нейбута – Тихая. Тем более этот проект стоит, по словам кандидата, копейки.

– Наверное, вы на меня посмотрели и решили, что я сейчас буду про ТОСы говорить? Да, буду, – подтвердил Александр Юртаев и тут же выполнил обещание.

Стоит отметить, что кандидат выступал очень уверенно и красноречиво, а в конце и вовсе разошелся и ударился в лирику, прочитав изумленным членам комиссии стихотворение про городские микрорайоны.

Точно не они

В финальный список прошли три кандидата. А что с теми, кто остался за бортом? Здесь многое неясно.

Некоторые претенденты вышли с программами развития города не менее стройными и адекватными, чем у тройки финалистов. Например, депутат Законодательного собрания Игорь Чемерис, представивший векторную программу развития Владивостока. То есть по пяти векторам: социальному, инновационному, инвестиционному, туристическому и управленческому. По уровню понимания процессов, знания муниципальных полномочий и общей логики действий он не уступал победителям. Члены комиссии задали выступающему вопрос, где бы он больше принес пользы для населения: будучи председателем социального комитета в ЗС ПК или в руководстве городом? Игорь Чемерис ответил, что законодатель готовит почву для эффективной работы, а исполнительная власть наглядно показывает эффективность этой работы.

Не прошел в финал и общественник, солист ансамбля песни и пляски ТОФ Сергей Мильвит.

– Я пришел не для того, чтобы потешить тщеславие или набить карманы, – сообщил он комиссии. – Моя цель – очистить власть от коррупционной ржавчины и заставить ее повернуться лицом к простым людям.

Выступил Мильвит, как говорится, за здравие, а вот на вопросы комиссии отвечал в стиле своей «президентской речи». Напомним, он дважды задавал вопросы Владимиру Путину в ходе ежегодных пресс-конференций с президентом, и последний раз у него получилось неудачно – вопрос вышел крайне пространным и нечетким, а формулировал его общественник в течение пяти минут. Когда комиссия стала спрашивать у Мильвита базовые вещи, есть ли в его программе что-то помимо борьбы с коррупционной ржавчиной, солист ТОФ поплыл и начал сбиваться, переходя от темы к теме.

Не прошел и однофамилец и.о. главы города Виталий Гуменюк, вице-президент ЧОУ «Дальневосточный центр изучения проблем безопасности», представивший программу «Владивосток – столица Дальнего Востока: город для людей». И хотя его идеи были созвучны идеям большинства выступающих – по принципу «за все хорошее против всего плохого», непонятно, чем конкретно он был хуже победившей тройки.

Плюсы и минусы

И в этом, наверное, кроется один из основных минусов назначения мэра на конкурсной основе. Кандидатам дают всего десять минут, чтобы показать себя. Надо представиться, сделать выжимку из своей программы и еще успеть ответить на вопросы членов комиссии. При этом у новичков нет никаких шансов по сравнению с опытными политиками. Это как выпускать на ринг к боксерам-тяжеловесам юных шахматистов или пенсионеров. Правила отбора настолько демократичны, что позволяют пройти практически любому человеку, достигшему 21-летнего возраста и не имеющего судимости. С одной стороны, да, шансы есть у каждого. С другой – шансы эти абсолютно иллюзорные. В выигрышном положении всегда окажутся действующие политические игроки, обладающие опытом, знаниями и бэкграундом.

К трибуне выходили представители разных поколений. Возраст выступающих колебался от 22 до 81 года. Так, участником конкурса на мэрское кресло стал 22-летний безработный студент, который на равных правах боролся с и.о. главы города, бывшими и действующими депутатами разных уровней. Но боролся – громкое слово…

Конечно, можно привести в пример предыдущий конкурс на должность городского главы, в котором победу совершенно неожиданно одержал бизнесмен Виталий Веркеенко, обошедший того же Александра Юртаева и и.о. главы города на тот момент Алексея Литвинова. Но время показало, что такой кандидат продержался во власти меньше года и ушел с той же легкостью, с какой пришел (за него тогда единогласно проголосовали депутаты Думы Владивостока).

Большинство из 39 сегодняшних претендентов служили, по сути, обрамлением для финальной тройки (которая легко могла бы быть и пятеркой, и семеркой, но почему-то комиссия сделала ставку на магическую цифру три). Делали, как говорится, шоу. Для них это был шанс просто показать себя, получить пресловутую минуту славы. Именно показать, а не проявить, потому что за несколько минут доказать свою состоятельность в качестве мэра, рассказать подробно о программе, о шагах ее реализации невозможно. Для этого необходим долгий политический процесс, который называется «прямые выборы мэра». Сегодня в Законодательном собрании Приморского края находится законопроект, инициированный губернатором Олегом Кожемяко, который возвращает возможность всенародного голосования за глав муниципальных образований. На данный момент он принят в первом чтении. Идут консультации с муниципалитетами. Возможно, если его примут, то данный конкурс на мэрское кресло станет последним в истории Владивостока. А пока что победитель этого конкурса будет объявлен 28 марта.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ