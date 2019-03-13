Морозобоину обойдем по «мостику» Чем опасны солнечные ожоги и как их лечить?

Преждевременное тепло опасно для плодовых деревьев. Оно провоцирует более раннее, чем обычно, начало вегетации, что ведет к солнечным ожогам коры, подмерзанию цветочных и листовых почек, а иногда и древесины.

– В группе риска молодые, недавно пересаженные деревья, а также растущие на неплодородных почвах, – дала пояснения Татьяна Игнатенко, главный агроном Спасского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю. – Чаще всего ожоги можно увидеть на яблоне, вишне, абрикосах и персиках, а вот груша и слива меньше страдают от них. Через поврежденную кору (так называемые морозобоины) открывается путь для проникновения вредителей и заражения заболеваниями. Ожоги вызывают в целом ослабление растений.

Могут возникнуть следующие проблемы:

1. Некроз, при котором происходит быстрое отмирание коры и остальных частей дерева.

2. Черный рак груши и яблони – грибковое инфекционное заболевание, характерными признаками которого являются бурые вдавленные пятна, распространяющиеся по всему стволу и побегам. Результатом этого со временем станет усыхание кроны дерева.

3. Заселение дереворазрушающими грибами, которые вызывают гниль центральной части ствола.

4. Морозобойный рак, при котором возникают наплывы в дупла в месте образования трещин.

5. Заселение стволовыми вредителями (короедом, некоторыми видами златок).

Весенние повреждения легче предупредить, чем лечить, в частности, с помощью побелки, причем не только нижней части ствола, как часто делают, но и основания скелетных ветвей примерно до уровня 1,5-1,7 м над поверхностью почвы (если побелка смывается дождями, ее необходимо повторять). Вместо раствора извести можно купить в садовом магазине одно из запатентованных и хорошо зарекомендовавших себя средств: «Солнцещит», ВС-511, «Садовник», «Побелка садовая», «Защита» и др.

Но такие профилактические обработки делаются до середины марта, и сейчас уже сроки практически упущены. Если ожоги уже появились, справиться с ними будет непросто. При небольших повреждениях и вертикальных трещинах на коре сделайте следующее:

Зачистите поврежденную кору садовым ножом до здорового слоя.

Продезинфицируйте это место 1% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса (100 г и 500 г на ведро воды соответственно).

Замажьте рану масляной краской на натуральной олифе или специальной садовой замазкой.

Завяжите обработанную часть ствола темной тканью или пленкой.

Для пострадавшего дерева снизьте вдвое дозу весенних удобрений.

Осенью внесите в приствольный круг 2-3 стакана древесной золы.

Если дерево сильно пострадало и ожог по ширине растянулся более чем на четверть ствола, одной обработкой раны не обойтись – нужно восстанавливать питание дерева, чтобы избежать его гибели. С этой целью выполняется прививка «мостиком».

Если дерево получило ожог, от его корней часто прорастает дичка – дикая поросль. Она идеально подойдет в качестве прививки. Прививка обычно делается выше места повреждения. Волчок также подойдет для создания мостика. После того как прививка срастется, через нее возобновится нормальное питание и движение сока – дерево будет спасено.

Автор: Надежда БРАЖИНА